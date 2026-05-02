English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Home
  • ఏపీ
Rain Alert in AP: రెయిన్ అలర్ట్.. ఏపీలోని ఈ జిల్లాల్లో ఐదు రోజులు దంచికొట్టనున్న వానలు

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : May 2, 2026, 01:15 PM IST

Rain Alert in AP: ఏపీలో భానుడు భగభగ మండిపోతున్నాడు. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో అయితే 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఎండ తీవ్రత ఉంటుండటంతో.. ప్రజలు బయటకు వచ్చేందుకు భయపడుతున్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం వాతావరణంలో అనూహ్య మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. వచ్చే ఐదు రోజులు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఒడిశా రాష్ట్రం నుండి ఏపీ మీదుగా గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ వరకు ఒక ఉపరితల ద్రోణి విస్తరించి ఉంది. ఈ కారణంగా ఏపీలో వర్షాలు కురుస్తాయని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఈ ద్రోణి ప్రభావం వల్ల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మిశ్రమ వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొంటాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో అకాల వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. పగలు రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండగా.. సాయంత్రం వేళల్లో ఈదురుగాలులు, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. 

అయితే, వచ్చే ఐదు రోజులు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ క్రమంలో 65 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని అధికారులు హెచ్చరించారు. ద్రోణి ప్రభావం కారణంగా శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్టణం జిల్లాలతోపాటు చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. వర్షాలు, ఈదురుగాలుల సమయంలో తీర ప్రాంత ప్రజలు బయటకు రావొద్దని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు. వర్షాల సమయంలో చెట్ల కింద ఉండొద్దని, విద్యుత్ స్తంభాలు, హోర్డింగ్‌లు ఉన్న ప్రాంతాల్లో వేచిఉండొద్దని అధికారులు సూచించారు.

వచ్చే ఐదు రోజులు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ కూడా ఈ మేరకు జిల్లా యంత్రాంగాలను అప్రమత్తం చేసింది. అకస్మాత్తుగా కురిసే వర్షాల వల్ల కలిగే నష్టాన్ని నివారించేందుకు తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించింది. ప్రస్తుత ఉపరితల ద్రోణి కారణంగా ఆకాశం నిరంతరం మేఘావృతమై ఉంటుంది. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నట్లు వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు. ఈ మార్పుల వల్ల మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లడం మంచిది కాదని వారు సూచించారు.

ఎండల తీవ్రతతో పాటు అకాల వర్షాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఏపీ విపత్తలు నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. ప్రస్తుతం రైతుల పంటలు కోత దశలో ఉన్నాయి. వరి, మొక్కజొన్న, మిరప పంటలతోపాటు పలు రకాల పంటల ఉత్పత్తులు కోత దశలో ఉండగా.. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పంటల ఉత్పత్తులు కల్లాల్లోకి చేరాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అకాల వర్షాలు రైతులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. పంట ఉత్పత్తులను కాపాడుకునేందుకు రైతులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు సూచించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Rain Alert in APRain alertWeather AlertRains in Andhra pradeshap rains

Trending News