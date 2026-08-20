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విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. మిలాద్ ఉన్ నబీ సెలవు తేదీ మార్చుతూ ఉత్తర్వులు..!!

Milad un Nabi holiday date changed to August 26: తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ఇది బిగ్ అప్ డేట్ అని చెప్పాలి. మిలాద్ నమీ సెలువు తేదీని సవరిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అటు తెలంగాణలో ఆగస్టు 26వ తేదీనే యథావిధిగా సెలవు అమలు కానుంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 20, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:22 PM IST
విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. మిలాద్ ఉన్ నబీ సెలవు తేదీ మార్చుతూ ఉత్తర్వులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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