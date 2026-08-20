/ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. మిలాద్ ఉన్ నబీ సెలవు తేదీ మార్చుతూ ఉత్తర్వులు..!!

Milad un Nabi holiday date changed to August 26: విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సెలవులకు సంబంధించి కీలక అప్ డేట్ ఇచ్చింది. మహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని జరుపుకునే.. మిలాద్ ఉన్ నబీ పండగ సెలవు తేదీని మార్చుతూ.. ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ముస్లీం మత పెద్ద అభ్యర్థన మేరకు, నూతన చంద్ర దర్శనం ఆధారంగా పూర్వపు సెలవు దినంలో మార్పులు చేస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అయితే గతంలో పాఠశాలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల కోసం ప్రకటించిన అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఆగస్టు 25వ తేదీన మిలాద్ ఉన్ నబీ పబ్లిక్ హాలీడేగా పేర్కొంది. తాజాగా సవరించిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఆ సెలవులను ఆగస్టు 26వ తేదీ అంటే బుధవారానికి మార్చింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఈ ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు.
అటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా మిలాద్ ఉన్ నబీ పబ్లిక్ హాలీడేను ఆగస్టు 26వ తేదీనే ఖరారు చేశారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఆగస్టు 26వ తేదీనే మిలాద్ ఉన్ నబీ సెలవు దినంగా అమలు కాబోతోంది. ఈ రోజు ప్రజా సెలవు దినం కాబట్టి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ఇతర ప్రభుత్వ సంస్థలకు సెలవు అమల్లో ఉంటుంది. ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం మూడవ నెల అయిన రబీ ఉల్ అవాల్ 12వ రోజు ఈ పండగను జరుపుకుంటారు.
ఇక ఈ నెలలో నే పాఠశాలకు మరో రెండు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. ఆగస్టు 21వ తేదీన వరలక్ష్మీ వ్రతం, ఆగస్టు 28వ తేదీన రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా పాఠశాలలకు సెలవులు ఉన్నప్పటికీ ఇవి ఆప్షన్ హాలీడెస్ లిస్టులో ఉన్నాయి. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో మిలాద్ ఉన్ నబీ వేడుకలకు సంబంధించి ముమ్మర ఏర్పాట్లు సాగుతున్నాయి. విజయానగర్ కాలనీలో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు. అఫ్జల్ గంజ్ లోని ఆసాఫియా లైబ్రరీలోనూ ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను చేపట్టనున్నారు. ప్రధాన మిలాద్ ఊరేగింపునకు మార్కజీ మిలాద్ జూలూస్ కమిటీ ఏర్పాట్లను చేస్తోంది.
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