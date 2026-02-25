Adulterated Milk Tragedy: పాలు కాదు కాలకూట విషం.. రాజమండ్రిలో ఆరేళ్ల బాలుడు మృతి

AP Milk Tragedy: ఆంధ్రప్రదేశ్లో కల్తీ పాలు పలు కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపుతున్నాయి. కల్తీ పాలతో తలెత్తిన అనారోగ్య సమస్యలతో అమాయక ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఇప్పటివరకు మృతుల సంఖ్య ఆరుకు చేరుకుంది. తాజాగా నిన్న ఆరేళ్ల బాలుడు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. దీంతో ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నిండింది. ఇక కల్తీ పాలతో అస్వస్థతకు గురవుతున్న సంఖ్య పెరుగుతోంది. తాజాగా మరో ముగ్గురు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురవగా వారిని ఆస్పత్రికి తరలించి సత్వరమే వైద్యం అందిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా వారికి కూడా అన్నీ పరీక్షలు చేయిస్తున్నాయి.
రాజమండ్రిలో కల్తీ పాల విషాదాలు కొనసాగుతున్నాయి. అనూరియా బాధితుల సంఖ్య 12 నుంచి 15కు చేరుకుంది. వీరిలో 8 మంది పరిస్థితి విషమంగా.. ఏడుగురు నిలకడగా ఉన్నారు. ఈనెల 15వ తేదీన పాల వ్యాపారి గణేశ్వరరావు యథావిధిగా రోజు మాదిరి రాజమండ్రిలోని పలు కుటుంబాలకు పాలు పోశాడు. మొత్తం 110 ఇళ్లకు పాలు పోయగా ఆ కుటుంబాలు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వరుసగా అస్వస్థతకు గురవడం.. పలువురు మరణించడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సత్వరమే చర్యలు చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా 315 మంది రక్త నమూనాలను సేకరించి పరీక్షలు చేయగా వారిలో
మరో ఇద్దరు కిడ్నీ వ్యాధుల వారిని పడినట్లుగా వైద్యులు గుర్తించారు.
వైద్య పరీక్షల్లో వారు అనారోగ్యానికి గురయ్యారని నిర్ధారణ కావడంతో బాధితులను ఆసుపత్రుల్లో చేర్చారు. కల్తీ పాలు తాగిన వారిలో నిన్న ఆరేళ్ల బాలుడు మరణించడంతో ఇప్పటివరకు అధికారులు ప్రకటించిన మృతుల సంఖ్య ఐదుకు చేరుకుంది. రాజమండ్రిలోని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న వారి వైద్య ఖర్చులన్నీ ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి తెలిపారు. విశాఖ నుంచి సీనియర్ నేఫ్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ రవి రాజ్ బృందం కల్తీ పాల బాధితులకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు.
కల్తీ పాలతో తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయిన బాధితులకు చెన్నై, ముంబై నుంచి కూడా మందులు (మెడిసిన్స్) తీసుకొస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. పాల కేంద్రంలోని ఫ్రీజర్లో ఇథలీన్ గ్లైకాల్ అనే కెమికల్ లీకేజ్ కారణంగానే పాలు కల్తీ జరిగినట్లు అధికారులు తమ దర్యాప్తులో గుర్తించారు. బ్యాక్టీరియల్ పరీక్షల కోసం ల్యాబ్లకు పంపిన శాంపిల్స్ ఫలితాలు ఇంకా రావాల్సి ఉంది. కల్తీ పాలకు కారణమైన వ్యాపారి గణేశ్వరరావును అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు రిమాండ్ నిమిత్తం రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు. మరోవైపు కల్తీ పాల బాధితులకు రాజమండ్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్యం అందించడంపై విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించిన సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ పీవీవీ సత్యనారాయణపై ప్రభుత్వం వేటు వేసింది. కొత్త సూపరింటెండెంట్ గా డాక్టర్ కెనడిని నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
