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స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన మంత్రి ఆనం..

Minister Anam Ramanarayana Reddy Sick: దేశ వ్యాప్తంగానే కాదు వివిధ రాష్ట్రాల్లో దేశ ప్రజలు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇక ఏపీలో అమరావతిలో చంద్రబాబు నాయుడు తొలిసారి జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరేసారు. వివిధ జిల్లాల్లో మంత్రులు జాతీయ జెండాలను ఎగరేసారు. ఇక తిరుపతిలో జరిగిన స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో మంత్రి ఆనం నారాయణ రెడ్డి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురి కావడం కలకలం రేపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 15, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:27 AM IST
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన మంత్రి ఆనం..
Image Credit: Minister Anam Ramanarayana Reddy (ZEE Media News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన మంత్రి ఆనం..
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