Minister bc Janardhan reddy appeal to national highway officials: దేశ మంతట కూడా ప్రస్తుతం సంక్రాంతి పండగ సందడి కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా సంక్రాంతి నేపథ్యంలో ఉద్యోగాలు, చదువులు నిమిత్తం ఎక్కడున్న కూడా వారంతా తమ సొంతూర్లకు వెళ్తుంటారు. ఈ క్రమంలో టోల్ గేట్ల వల్ల కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి.సంక్రాతిని పెద్ద పండగ అని పిలుస్తారు. భోగి, సంక్రాంతి, కనుమను మూడు రోజుల పాటు ఎంతో గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు.
అయితే.. ముఖ్యంగా తెలంగాణనుంచి ఏపీకి అనేక మంది ప్రయాణమౌతుంటారు. దీంతో ఇప్పటికే అనేక చోట్ల కిలోమీటర్ల మేరట్రాపిక్ జామ్ ఏర్పడింది.ఈ క్రమంలో ప్రయాణికులు ట్రాఫిక్ సమస్యలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. టోల్ గెట్ల వల్ల ట్రాఫిక్ సమస్యలపై ఏపీ మంత్రి బీసీజనార్దన్ రెడ్డి రంగంలోకి దిగారు. ముఖ్యంగా ఎన్ హెచ్ అధికారులతో మాట్లాడారు.
ఎన్ హెచ్ రీజనల్ ఆఫీసర్ ఆర్కే సింగ్ తో ఆర్ & బి శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి మాట్లాడారు. సంక్రాంతి పండుగకు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులకు ఏపీలో టోల్ గేట్లు వద్ద ఎక్కువ సమయం నిరీక్షించకుండా ఉండేలా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మంత్రి సూచించారు.
టోల్ గేట్లు వద్ద ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు పరిశీలించాలని కూడా మంత్రి సూచనలు చేశారు. ఎక్కువ సమయం ట్రాఫిక్ నిలబడిపోకుండా ఉండేలా తగిన చర్యలు తీసుకొవాలని, అవసరమైతే పోలీస్ యంత్రాంగం సహాయ, సహకారాలు తీసుకోవాలని మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి సూచించారు.
