Minister nara lekesh funny comments about his son devansh wedding: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒకవైపు రాజకీయాలు తిరుమల లడ్డు చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వైసీపీ వర్సెస్ కూటమి నేతలు ఒకరిపై మరోకరు వాగ్బాణాలు వేసుకుంటున్నారు. ఈ తరుణంలో ఏపీలో ఇటు మండలిలో అటు అసెంబ్లీలో కూడా లడ్డుపై రచ్చ పీక్స్ కు చేరింది. అయితే.. మంత్రి నారాలోకేష్ తాజాగా.. రాజకీయ ప్రజా ప్రతినిధులు, వారి కుటుంబాలతో కలసి కర్నూలు, నరసరావుపేట కు చెందిన వారితో ఉండవల్లిలోని తన నివాసంలో ఆత్మీయ విందు ఇచ్చారు. దీనిలో రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరితో కలిసి గెట్ టుగెదర్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.కుటుంబ సభ్యులు ఎలా ఉన్నారు.. వారి పిల్లలు సెటిల్ అయ్యారా..అంటూ అందరు నేతల కుటుంబ సభ్యుల్ని పేరుపేరున పిలుస్తు తమ అనుబంధాలను పంచుకున్నారు.
ఎల్లప్పుడు రాజకీయాలు, ఒత్తిళ్లతో ఒకరిపై మరోకరు గరం గరంగా ఉండే నేతలు ఈ కార్యక్రంతో ఒక్కసారిగా చక్కగా నవ్వుతు, అనేక అనుభవాల్ని ఒకరితో మరోకరు పంచుకున్నారు. సమావేశం అంతా ఎంతో సందడిగా, ఆహ్లదకర వాతావరణంలో జరిగింది. దీనిలో మంత్రి నారాలోకేష్ మాట్లాడుతూ అబ్బాయిలకు 25 ఏళ్లకే పెళ్లి చేయాలని అన్నారు.
అదే విధంగా తనకు 24 ఏళ్లకే వివాహమైందని, తన కుమారుడు దేవాన్ష్కు కూడా 25 ఏళ్లకు పెళ్లి చేసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. అందుకే ఇప్పటి నుంచే ట్యూన్ చేస్తున్నానంటూ మాట్లాడటంతో ఒక్కసారిగా అక్కడ నవ్వులు పూశాయి. విందుకుహజరైన అందరి కుటుంబ సభ్యుల్ని నారా లోకేష్ పేరు పేరున పలకరించి, అందరితో సరదాగా ముచ్చటించారు. మొత్తంగా ఈ కార్యక్రమం అంతా చాలా సంతోషకరంగా,ఉల్లాసకరంగా జరిగింది.
Read more: Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ రోజున అన్నప్రసాదం కేంద్రాల మూసివేత.. ఎందుకో తెలుసా..?
ఈ కార్యక్రమంకు.. కర్నూలు ఎంపీ బస్తిపాటి నాగరాజు, ఎమ్మెల్సీ బీటీ నాయుడు, ఎమ్మెల్యేలు పీవీ పార్థసారధి, బీవీ జయనాగేశ్వరరెడ్డికే ఈ శ్యాంబాబు, బొగ్గుల దస్తగిరి, మంత్రి టీజీ భరత్, చదలవాడ అరవింద్ బాబు, నరసరావుపేట ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, చీఫ్ విప్ జీవీ ఆంజనేయులు, ఎమ్మెల్యేలు భాష్యం ప్రవీణ్, పత్తిపాటి పుల్లారావు, కన్నా లక్ష్మీనారాయణ మొదలైన నేతలు పాల్గొన్నారు. నేతలంతా నారా లోకేష్ కు మెమోంటోలు ఇచ్చి, సెల్ఫీలు దిగారు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.