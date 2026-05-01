Nara Lokesh: 'నో పాలిటిక్స్-ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్' అంటూ విద్యాశాఖ ప్రకటనలో మంత్రి నారా లోకేశ్ సరికొత్త రికార్డ్

Nara Lokesh: ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రిగా నారా లోకేశ్ వందకు వంద శాతం న్యాయం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు తనకు బాధ్యతలు అప్పగించిన తర్వాత.. విద్యాశాఖలో అనేక మార్పులు తీసుకొచ్చారు. విద్యను రాజకీయం చేయకుండా నిజాయితీతో ముందుకు నడిపించారు. ఇందుకు నిదర్శనమే నిన్న ప్రకటించిన పదో తరగతి ఫలితాలు. టెన్త్ ఫలితాల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు 590+ మార్కులు సాధించి.. సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : May 1, 2026, 01:53 PM IST

Minister Nara Lokesh Sets a New Record: ఏపీ రాజకీయాల్లో కొత్త ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నా, ప్రభుత్వ పథకాలకు ఆ ప్రభుత్వాధినేత ఫోటోలు, సంబంధిత శాఖ మంత్రి ఫోటోలు పెట్టడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. కానీ,విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ కొత్త ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టారు. విద్యాశాఖను పూర్తిగా రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంచుతూ ప్రశంసలు పొందుతున్నారు.

రాజకీయాల్లో గెలుపు ఓటములు అనేవి ఎంత సహజమో.. పాలనలో 'నిజాయితీ' అన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం. ముఖ్యంగా విద్యాశాఖ వంటి కీలక రంగంలో సంస్కరణలు తీసుకురావడం సవాళ్లతో కూడుకున్న పని. విద్యాశాఖ మంత్రిగా సీఎం చంద్రబాబు తనకు బాధ్య‌త‌లు అప్ప‌గించిన‌ప్పుడే.. స‌వాళ్ల‌ను స్వీక‌రించ‌డం, అడ్డంకుల‌ను అధిగ‌మించ‌డం, క‌ష్టసాధ్య‌మైన ల‌క్ష్య సాధ‌న‌ను ఇష్టంగా తీసుకోవ‌డం తన‌కు హాబీ అని ప్ర‌క‌టించారు నారా లోకేశ్. నిన్న పదో తరగతి ఫలితాల తర్వాత ఆయన విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటన దేశవ్యాప్తంగా విద్యా రంగంలో సరికొత్త రికార్డుగా నిలిచింది. టెన్త్‌లో చాలా మంది విద్యార్ధులు 590+ మార్కులు సాధించారు. వీరిని చూస్తుంటే గర్వంగా ఉందని మంత్రి లోకేశ్ ట్వీట్ చేశారు. ఇది ట్రైలర్ మాత్రమేనని.. మున్ముందు బ్లాక్‌బస్టర్స్ రాబోతున్నాయన్నారు.
 
వైసీపీ ఐదేళ్ల పాల‌న‌లో విద్యావ్యవస్థపై పడిన రాజకీయ రంగును తుడిచివేయడమే లక్ష్యంగా లోకేశ్ అడుగులు వేశారు. స‌మ‌స్య‌లను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వివిధ దేశాలు, రాష్ట్రాల్లో విద్యా సంస్క‌ర‌ణ‌లు అధ్య‌య‌నం చేయించారు. ప్ర‌ణాళిక సిద్ధం చేసుకొని.. కార్యాచ‌ర‌ణ ఆరంభించారు. త‌ప్పు జ‌రిగితే ఒప్పుకుంటూ.. అది మ‌రోసారి జ‌ర‌గ‌కుండా చూసుకుంటూ.. పార‌ద‌ర్శ‌క‌త‌తో, నిజాయితీతో విద్యాశాఖ‌ను న‌డిపిస్తున్నారు. దీనికి నిదర్శనమే తాజాగా విడుదలైన పదో తరగతి ఫలితాల ప్రకటన. సాధారణంగా ప్రభుత్వ ప్రకటనలు అంటే ముఖ్యమంత్రి, మంత్రుల భారీ ఫోటోలు, పార్టీ రంగులు, ప్రభుత్వ నినాదాలతో నిండిపోతాయి. కానీ, లోకేశ్ఇచ్చిన ఫుల్ పేజీ యాడ్‌లో ఎక్కడా ఆయన ఫోటో కానీ, ముఖ్యమంత్రి ఫోటో కానీ కనిపించవు.
 
దేశంలోనే ఈ యాడ్ ఒక రికార్డు..
అతి పెద్ద వ్యాపార సామ్రాజ్య‌మైన కార్పొరేట్ స్కూళ్ల కంటే ఒక మెట్టు ఎత్తులో ప్ర‌భుత్వ విద్యాల‌యాల‌ను నిల‌పాల‌నే మంత్రి లోకేశ్ చేప‌ట్టిన మిష‌న్‌లో వ‌చ్చిన ఫ‌లితాల‌ను అత్యంత నిజాయితీగా ప్ర‌క‌టించారు. ప‌ద‌వ త‌ర‌గ‌తి ప‌రీక్ష‌ల్లో అత్యుత్త‌మ ప్ర‌తిభ క‌న‌బ‌రిచిన‌ ప్ర‌భుత్వ పాఠ‌శాల‌ల విద్యార్థుల ఫోటోలు, సాధించిన మార్కులు, వారి స్కూళ్ల వివ‌రాల‌తో తొలిసారిగా రాష్ట్ర‌వ్యాప్తంగా అన్ని ప్ర‌ముఖ దిన‌ప‌త్రిక‌ల్లో ఫుల్ పేజీ యాడ్స్ ఇచ్చారు. భారత దేశ చరిత్రలోనే ఒక ప్రభుత్వం తన ఫోటోలు లేకుండా, కేవలం విద్యార్థులనే హీరోలుగా చూపిస్తూ యాడ్ ఇవ్వడం ఇదే తొలిసారి.

నో పాలిటిక్స్.. ఓన్లీ ఎడ్యుకేష‌న్‌..
ఇంగ్లీష్, తెలుగు భాష‌ల్లో ఇచ్చిన ఫుల్ పేజీ యాడ్‌ను గ‌మ‌నిస్తే..ఎన్నో విశేషాలు క‌నిపిస్తాయి. అందులో ముఖ్య‌మంత్రి, విద్యాశాఖ మంత్రి, విద్యాశాఖ ఉన్న‌తాధికారుల ఫోటోలు లేవు.  కూటమి ప్రభుత్వ రంగులు లేవు, ప్రచార ఆర్భాటాలు అసలే లేవు. అక్కడ కనిపిస్తున్నదల్లా 'ప్రభుత్వ విద్యాలయాలు సగర్వంగా నిలబడే' విజయ గర్వం మాత్రమే. ప్రతిభ చాటిన సామాన్య విద్యార్థుల ఫోటోలు, వారి స్కూళ్ల వివరాలు మాత్రమే ఆ ప్రకటనలో ప్రముఖంగా దర్శనమిచ్చాయి. 

నిజాయితీతో కూడిన ప్ర‌క‌ట‌న‌.. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 అంటూ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ చెప్పే ర్యాంకుల‌ ప్ర‌క‌ట‌న‌ల హోరు కాదిది. సాధించిందే చెప్పారు. ప్ర‌భుత్వ పాఠ‌శాల‌ల్లో చ‌దివిన విద్యార్థుల ప్ర‌తిభ‌కు కొల‌మానంగా వ‌చ్చిన మార్కుల‌నే ప్ర‌క‌ట‌న‌గా ఇచ్చారు. మేమే నెంబ‌ర్ వ‌న్ అని ప్ర‌క‌టించ‌లేదు. ఫలితాల్లో మెరుగ్గా ఉన్నాం..ప్ర‌తిభ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లో ముందున్నాం అని మాత్ర‌మే ప్ర‌క‌టించారు. 

ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్ర‌వేశాల‌కు పిలుపు..
ఏసీ క్యాంప‌స్‌లు, పిల్ల‌లు ఊపిరి తీసుకోకుండా క్లాసులు, 1వ త‌ర‌గ‌తి నుంచే ఐఐటీ ఫౌండేష‌న్ క్లాసులు ఇదీ ప్రైవేటు-కార్పొరేటు ప్ర‌చార తీరు. విద్యాశాఖా మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆలోచ‌న‌ల మేర‌కు అమ్మ‌లా శిక్ష‌ణ‌, నాన్న‌లా ర‌క్ష‌ణ‌, స్నేహ‌పూర్వ‌క బోధ‌న.. ఇదే మా ప్ర‌భుత్వ పాఠ‌శాల‌ల బ‌లం, సుశిక్షితులైన ఉపాధ్యాయులు మా బ‌ల‌గం అని ప్ర‌క‌ట‌న ద్వారా చాటి చెప్పారు. పిల్ల‌ల బంగారు భ‌విష్య‌త్తుకు బాట‌లు వేయాలంటే ప్ర‌భుత్వ బ‌డిలో చేర్పించండి అంటూ బ‌డి ప్ర‌వేశాల‌కు పిలుపునిచ్చారు.

స్ఫూర్తివంత‌మైన ప‌థ‌కాలు.. 
బ‌డికి అధికార ద‌ర్ప‌పు రాజ‌కీయ రంగులు పుల‌మ‌నీయ‌లేదు మంత్రి లోకేశ్. బ‌డి గేటు లోప‌ల రాజ‌కీయాల‌కు నో ఎంట్రీ బోర్డు పెట్టించారు. ప‌థ‌కాల‌కు స్ఫూర్తివంతంగా నిలిచే మ‌హ‌నీయుల పేర్లు పెట్టారు. డొక్కా సీత‌మ్మ మ‌ధ్యాహ్న బ‌డి భోజ‌నం, డాక్ట‌ర్ స‌ర్వేప‌ల్లి రాధాకృష్ణ‌న్ విద్యార్థి మిత్ర‌.. ఇవీ ప్ర‌స్తుతం నారా లోకేశ్ నిర్వ‌హిస్తున్న విద్యాశాఖ‌లో  ప‌థ‌కాల పేర్లు. డాక్ట‌ర్ బీఆర్ అంబేద్క‌ర్, డాక్ట‌ర్ ఏపీజే అబ్దుల్ క‌లాం వంటి స్ఫూర్తి ప్ర‌దాత‌ల పేర్లు ప‌థ‌కాల‌కు పెట్టారు. ఈ ప‌థ‌కాల‌లో అందించే వ‌స్తువులు, దుస్తులు, క్రీడా ప‌రిక‌రాలు, పుస్త‌కాల‌పై సీఎం, విద్యాశాఖా మంత్రి బొమ్మ‌లు కానీ, కూట‌మి ప్ర‌భుత్వం రంగులు కానీ లేకుండా స్ప‌ష్ట‌మైన ఆదేశాలిచ్చి అమ‌లు చేశారు లోకేశ్. 
 
లోకేశ్ అనుసరిస్తున్న ఈ పారదర్శకత, నిజాయితీతో కూడిన పనితీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా రంగాన్ని సరికొత్త శిఖరాలకు చేరుస్తుందని ప్రజలు నమ్ముతున్నారు. 'ఏపీ మోడల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్' కల సాకారం అయ్యే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయని ఈ ఫలితాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

