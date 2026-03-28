  • Nara Lokesh: జగన్‌కు ఆత్మలతో మాట్లాడే అలవాటుంది.!.. నారా లోకేష్ ఖతర్నాక్ పంచ్ లు..

Nara Lokesh: జగన్‌కు ఆత్మలతో మాట్లాడే అలవాటుంది.!.. నారా లోకేష్ ఖతర్నాక్ పంచ్ లు..

Nara lokesh fires on ys jagan: గత పాలకులు వారివారి స్వలాభం కోసం ఏపీని రెండుగా విభజించారని నారాలోకేష్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. గతంలో రాజధాని కోసం 2015 జనవరి 1న ల్యాండ్ పూలింగ్ కు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చామని, ఫిబ్రవరి నాటికి 34,400 ఎకరాలకు 29 వేల మంది రైతులు ఇచ్చారనే విషయంను మంత్రి నారాలోకేష్ మరోసారి గుర్తు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 28, 2026, 01:33 PM IST
Nara Lokesh: జగన్‌కు ఆత్మలతో మాట్లాడే అలవాటుంది.!.. నారా లోకేష్ ఖతర్నాక్ పంచ్ లు..

Nara Lokesh slams on former cm ys jagan over Amaravati legal validity: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ప్రత్యేకంగా సమావేశం అయ్యింది. ముఖ్యంగా ఏపీ ప్రజలకు ఎప్పటి నుంచి ఎదుర్కొంటున్న రాజధాని చట్టబద్దతపై విభజన చట్టంలో సవరణకు చేయాలని అసెంబ్లీలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తీర్మానంను ప్రవేశ పెట్టారు. ముఖ్యంగా గతంలో  అమరావతి రాజధాని చుట్టు అనేక రాజకీయాల వల్ల చాలా సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యాయని సీఎం మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలో అమరావతిని ఏపీ శాశ్వత రాజధానిగా ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం శనివారం శాసన సభలో చారిత్రక తీర్మానం ప్రవేష పెట్టడంతో ఏపీ ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారన్నారు.

ఈ క్రమంలో మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ పై మంత్రి  నారాలోకేష్ సెటైర్లు వేశారు.  పాదయాత్రలో జగన్  సినిమాను చూపిస్తాననడం చాలా విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. అంతే కాకుండా ఇప్పటికే ప్రజలు 11 సీట్లతో పెద్ద సినిమా చూపించిన కూడా జగన్ తీరు మారలేదని పంచ్ లు వేశారు. మరోసారి తుగ్లక్ పాలనను చూసేందుకు ప్రజలు సిద్దంగా లేరన్నారు.

జగన్ కు ఆత్మలతో మాట్లాడే అలవాటు ఉందని, ఇక అమరావతిని కూడా తాను నిర్మించానని అంటాడేమో అంటూ సెటైర్ లు వేశారు. అమరావతి రాజధానిని మార్చాలని ఆలోచన జగన్ కు తప్ప ఎవరికి రాదన్నారు. జగన్ పరామర్శల పేరుతో వివాదాలు సృష్టిస్తున్నాడని ఏకీపారేశారు. అసెంబ్లీలో ఇంత ముఖ్యమైన చర్చ జరుగుతుంటే... వైసీపీ అధినేత జగన్ బెంగళూరుకు వెళ్లిపోయారని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. గతంలో పరదాలు కట్టడం, చెట్లు నరికేయడం వంటివి ఇప్పుడు లేవని, ప్రొటోకాల్ పై వివాదాలు కూడాలేవని నారాలోకేష్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఏప్రిల్ 2 జరిగే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో అమరావతికి చట్టబద్దతపై కీలక ప్రకటన వెలుపడవచ్చని నారా లోకేష్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.  ప్రజలు, రైతులు అమరావతి రాజధానిపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారని మంత్రి గుర్తు చేశారు. వైఎస్ జగన్ ఎన్ని పాదయాత్రలు చేసుకున్న ప్రజలకు వచ్చే నష్టమేమిలేదన్నారు.  మరోవైపు ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల సైతం అమరవతి రాజధానిని చట్టబద్దత కల్పించడంపై కూటమి తీసుకున్న నిర్ణయంను స్వాగతించారు. 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Nara LokeshAmaravathi legal statusYS JaganAP NewsAndhra Pradesh

