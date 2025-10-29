English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  ఏపీ
  Nara Lokesh on YS Jagan: విపత్తువేళ విషరాజకీయాలా..?.. వైఎస్ జగన్‌పై మంత్రి నారాలోకేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Nara Lokesh on YS Jagan: విపత్తువేళ విషరాజకీయాలా..?.. వైఎస్ జగన్‌పై మంత్రి నారాలోకేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

cyclone montha effect on ap: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రస్తుతం మొంథా తుపాన్ ప్రభావంతో చిగురుటాకుల వణికిపోతుంది.ఈ క్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు,మంత్రులు నారాలోకేష్, పవన్ కళ్యాన్ లు ఎప్పటికప్పుడు అధికారులతో సమావేశం అయి  తుపాన్ మీద ఆదేశాలిస్తు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 29, 2025, 01:07 PM IST
  • జగన్ పై మంత్రి నారాలోకేష్ పంచ్ లు..
  • ఫెక్ ప్రచారంపై మండిపాటు..

Nara Lokesh on YS Jagan: విపత్తువేళ విషరాజకీయాలా..?.. వైఎస్ జగన్‌పై మంత్రి నారాలోకేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Minister nara Lokesh slams on ys jagan on fake posts: మొంథా తుఫాన్ ప్రభావంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ముఖ్యంగా ఏపీలో మొంథా తుపాన్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది. మొంథా  తీరం దాటినప్పటికీ, దాని ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఎక్కడికక్కడ చెట్లు రోడ్ల మీద విరిగిపడ్డాయి. సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లు కూలిపోయాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయి అయిపోయాయి.

విద్యుత్ స్తంభాలు కూడా చాల చోట్ల నెలకొరిగాయి. ఈ క్రమంలో ఏపీ సర్కారు ఆదేశాలతో అధికారులు రంగంలోకి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.  సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, నారాలోకేష్ లు అన్నిజిల్లాల అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడె టెలికాన్ఫ్ సమావేశాల్లో పాల్గొంటూ పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.

 మరోవైపు తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని ప్రజల్ని సెఫ్టీ ప్రదేశాలకు తరలిస్తున్నారు. వారికి అన్ని రకాల తాగునీరు, ఆహారం, బెడ్ షిట్లు మొదలైన వసతులల్లో ఏ విధంగా ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని సీఎం చంద్రబాబు ఇప్పటికే ఆదేశించారు. అయితే.. విపత్తుల వేళ ప్రభుత్వం ఇన్ని రకాలుగా చర్యలు తీసుకుంటున్న మాజీ సీఎం జగన్ సోషల్ మీడియాలో చేస్తున్న ఫెక్ ప్రచారంపై మంత్రి నారాలోకేష్ ఎక్స్ వేదికగా మండిపడ్డారు.

విపత్తుల సమయంలో, మానవత్వం ఉన్న ఎవరైనా ప్రజలకు చేతనైన సాయం చేస్తారని, కానీ.. జగన్ మాత్రం ఫేక్ న్యూస్ వ్యాప్తి చేస్తూ, విష రాజకీయాలు చేస్తున్నాడని ఏకీపారేశారు. బెంగళూరు ప్యాలెస్‌లో సేదతీరుతూ.. తుఫాను ప్రాంత ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేసేలా తన దొంగ మీడియా సాక్షి ద్వారా ఫేక్ ప్రచారం చేయిస్తున్నాడంటూ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.

Read more: Pawan kalyan: యుద్ద ప్రాతిపదికన చర్యలు.. మొంథాపై పవన్ కళ్యాన్ కీలక ఆదేశాలు.. ఏమన్నారంటే..?

కాకినాడ జిల్లా కొత్తపల్లి జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్‌లోని తుఫాను పునరావాస కేంద్రంలో ఉన్నవారికి ఎటువంటి లోటు లేకుండా ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసిందన్నారు. సోషల్ మీడియా పుకార్లు నమ్మవద్దని మంత్రి నారాలోకేష్ స్పష్టం చేశారు. ఇది ప్రజల ప్రభుత్వమని అన్నారు. అదే విధంగా ప్రజలు అత్యవసర సహాయం కోసం టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లకు (18004250101) కాల్ చేయాలని ఎక్స్ లో ట్విట్ చేశారు.

 

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Cyclone MonthaMinister nara lokeshAp politicsnara Lokesh fires on ys jaganHeavy rains in Andhra Pradesh

