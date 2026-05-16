/Vizianagaram: ఏపీలో ఘోరం.. మాఫియా డాన్ కావాలని కన్న తల్లిని 16 ఏళ్ల మైనర్ కొడుకు ఏంచేశాడంటే..?

Minor son brutally killed his mother in Vizianagaram: ఇటీవల సమాజంలో చాలా దారుణాలు జరుగుతున్నాయి. మానవ సంబంధాలు అన్ని పూర్తిగా మంట కలిశాయని చెప్పుకొవచ్చు. డబ్బుల కోసం, ఆస్తి పాస్తుల కోసం ఏమైన చేయడానికి ఇటీవల కొంత మంది వెనుకాడటం లేదు. కొంత మంది తప్పుడు మార్గంలోకి పోయి దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. నవమాాసాలు కని, పెంచిన కన్నతల్లిని కూడా వదలడంలేదు. ఈ క్రమంలో ఏపీలోని విజయనగరం జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. రాజాంకు చెందిన ముంజేటి సతీష్, స్పందన(34) దంపతులకు 16 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. ఇటీవలే పదో తరగతి పూర్తి చేశాడు. పాఠశాలలో ఒక అమ్మాయికి ప్రేమలేఖ రాశాడని స్కూలు యాజమాన్యం తల్లిదండ్రులకు చెప్పింది. దీంతో తల్లిదండ్రులు తమ కుమారుడికి చక్కగా చదువుకొవాలని చెప్పారు. దీంతో అప్పటి నుంచి వారిపై పగను పెంచుకున్నాడు.
క్రికెట్ ఆడే సమయంలో తండ్రిపై కోపంతో “ముంబైకి వెళ్లి డాన్లా ఎదగాలి” అనుకునే ఒక బాలుడు ఇతనికి పరిచయమయ్యాడు. అతని మాటలకు పూర్తిగా ప్రభావితం అయ్యాడు. ఈ నెల 4న స్పందన పక్క వీధిలోని తన పుట్టింటికి వెళ్లింది. ఈ విషయాన్ని తన స్నేహితుడికి చెప్పడంతో అతడు కత్తితో వీళ్లింటికి వచ్చాడు.
బీరువాలో ఉన్న తొమ్మిదిన్నర తులాల బంగారం, రూ.5 వేలు తీసి బ్యాగులో సర్దుకోన్నారు. ఇక తన తల్లిని చంపాలని ప్లాన్ వేశారు. తనకు ఆకలిగా ఉందని అమ్మను రమ్మని తన అమ్మమ్మకు ఫోన్ చేసి పిలిపించాడు. తన అమ్మ వచ్చి చేతులు కడుక్కుంటుండగా కాపు కాసిన కొడుకు స్నేహితుడు ఆమె గొంతు పట్టుకోగా.. కుమారుడు, అతని స్నేహితుడు కలిసి అతి కిరాతకంగా పొడిచి చంపేశారు. స్పందన శరీరంపై దాదాపు 16 కత్తిపోట్లు పొడిచారు. ఆ తర్వాత శరీరంను చీరతో చుట్టేసి కోనేరులో పడేశారు.
అయితే..చుట్టుపక్కల వార గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత కొడుకు కూడా కన్పించక పొవడంతో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. హత్య చేసిన నిందితులు మొదట భువనేశ్వర్కు వెళ్లి, అక్కడి నుంచి ముంబై, తిరుపతి, విశాఖపట్నంలో తిరిగి పలాసకు వెళ్లే క్రమంలో పోలీసులు వారిని పట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత తమదైన స్టైల్ లో విచారించగా అసలు నిజంను అంగీకరించారు. ఈ ఘటన ఏపీ వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది.
