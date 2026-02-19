Bala krishna: మరోసారి ఓ ఇంటి వాడవుతున్న బాలయ్య.. సంబరాలు చేసుకుంటున్న అభిమానులు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bala krishna in hindupuram: బాలయ్య ఈ రోజు మానేపల్లిలో రూ. 2.60 కోట్లతో నిర్మించనున్న బీటీ రోడ్డు శంకుస్థాపనకు భూమి పూజలు చేశారు. అదే విధంగా టీడీపీ కార్యకర్త ఆహ్వానం మేరకు మహిళ దుకాణానికి వెళ్లి అక్కడ గ్రీన్ టీ తాగారు. దీంతో మహిళ కార్యకర్త సంధ్య ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 19, 2026, 09:01 PM IST
Mla Nandamuri Balakrishna new house in hindupur: హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ ఈ రోజంతా అభిమానులతో సందడిగా గడిపారు. తన నియోజక వర్గంలో పలు డెవలప్ మెంట్ పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు. దీంతో కార్యకర్తలంతా జై బాలయ్య అంటూ ఆయన చుట్టు తిరుగుతు తమ అభిమానంను చాటుకున్నారు. కార్యకర్తలు, ప్రజలతో కలసి హంద్రీనివాలోని జలాలకు బాలయ్య జలహరతి ఇచ్చారు. ఆతర్వాత మానేపల్లిలో రూ. 2.60 కోట్లలో నిర్మించనున్న బీటీ రోడ్డు శంకుస్థాపనకు భూమి పూజ చేశారు. ఒక టీడీపీ మహిళ కార్యకర్త టీ స్టాల్ కు వెళ్లి గ్రీన్ తాగి ఆమె కోరికను తీర్చారు. అయితే.. బాలయ్య హిందూపురంలో మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన ఇక్కడ రెంట్ ఇంట్లో ఉండి ఆ తర్వాత వెళ్లిపోతారు.

 ఇటీవల హిందూపురం వైసీపీ ఇంచార్జ్ దీపిక భర్త వేణు, ఎమ్మెల్యే బాలయ్యపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. నందమూరి బాలకృష్ణ హైదరాబాదులోఉంటూ హిందూపురంలో  రాజకీయాలు చేస్తున్నారని సెటైరికల్ గా విమర్శలు చేశారు. దీనిపై బాలయ్య అభిమానులు చాలా గుర్రుగా ఉన్నారు.

నందమూరి బాలకృష్ణ ఎలాగైన హిందుపురంలో  ఇల్లు తీసుకొవాలని ఫోర్స్ చేసినట్లు సమాచారం. దీంతో తన అభిమానులు, కార్యకర్తల మాట కాదనలేని బాలయ్య హిందూపురం సమీపంలోని వనం కాలనీలో సర్వే నెంబర్ 445లో 81 సెంట్ల భూమిని ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ కొనుగోలు చేశారు. దీనిలో డూప్లెక్స్ తో పాటు, మంచి గ్రీనరీ పార్క్ ఉండేలా ఇంటి నిర్మాణం చేయనున్నారు.

దీనికి శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 20)  ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ, వసుంధర దేవి ఇంటి నిర్మాణానికి భూమి పూజ నిర్వహించనున్నారు. ఈ క్రమంలో బాలయ్య మరోసారి ఓ ఇండివాడౌతున్నదుకు, తమతో ఇక ఎక్కువగా అందుబాటులో ఉంటారని అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా బాలయ్య వైసీపీ నేతల ఆరోపణలకు కౌంటర్ గా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

 

