English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

MLA Balakrishna Video: చిరంజీవికి అంత సీన్ లేదు..?.. అసెంబ్లీలో రెచ్చిపోయిన ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?.. వీడియో ఇదే..

Balakrishna fires on ap govt: అసెంబ్లీలో బాలయ్య కోపంగా లేచి కైకలూరు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేపై కామినేని శ్రీనివాస్ రావు చేసిన వ్యాఖ్యల్ని ఖండించాడు. అదే విధంగా..ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్లు చర్చల ఇన్విటేషన్ లో తన పేరును 9వ స్థానంలో పెట్టి అవమానించారని చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 25, 2025, 04:32 PM IST
  • అసెంబ్లీలో రెచ్చిపోయిన బాలయ్య..
  • కూటమి సర్కారుపై ఫైర్..

Trending Photos

Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
6
Vivo T4X
Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
8
500 Rupees note
500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
Realme P3X 5G: రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P3x 5G మొబైల్.. ఛాన్స్‌ అస్సలు మిస్‌ అవ్వొద్దు!
6
Poco M7 Plus 5G
Realme P3X 5G: రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P3x 5G మొబైల్.. ఛాన్స్‌ అస్సలు మిస్‌ అవ్వొద్దు!
Casting Couch: పిలిచినప్పుడల్లా వెళ్లాలి లేకపోతే కొట్టేవారు.. ఇండస్ట్రీ పెద్ద గురించి స్టార్ నటి షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు..
5
Jabardasth Tanmayi
Casting Couch: పిలిచినప్పుడల్లా వెళ్లాలి లేకపోతే కొట్టేవారు.. ఇండస్ట్రీ పెద్ద గురించి స్టార్ నటి షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు..
MLA Balakrishna Video: చిరంజీవికి అంత సీన్ లేదు..?.. అసెంబ్లీలో రెచ్చిపోయిన ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?.. వీడియో ఇదే..

Balakrishna sensational comments on ys jagan and Chiranjeevi video: ప్రస్తుతం ఏపీలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు వాడి వేడిగా జరుగుతున్నాయి. ఒకవైపు ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న డెవలప్ మెంట్ పనుల గురించి చర్చిస్తున్నారు. మరోవైపు గత ప్రభుత్వం హయాంలో  జరిగిన అక్రమాలపై  కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజలకు తెలిసేలా చేస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే.. అసెంబ్లీ సమావేశాలకు జగన్ రాకుండా, వారి ఎమ్మెల్యేలను పంపకుండా .. కేవలం రోజు రెండు ప్రశ్నల్ని చర్చించాలని జగన్ లేఖను పంపడం ఎంత వరకు సమంజసం అని స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు సీరియస్ అయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలోఏపీ అసెంబ్లీలో ప్రస్తుతం ఆసక్తి కర ఘటన చోటు చేసుకుంది. హిందుపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరీ  బాలకృష్ణ కూటమి సర్కారుపై , అదే విధంగా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కామినేని శ్రీనివాస రావుపై మండిపడ్డారు.

 

అసెంబ్లీలో  బీజేపీ ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ రావు మాట్లాడుతూ.. గత కూటమి హయాంలో.. సినిమా సెలబ్రిటీలు వైఎస్ జగన్ ఇంటికి వెళ్లిన సమయంలో అవమానించిన విషయాన్ని చర్చించారు. ఆ సమయంలో జగన్.. సెలబ్రీటీలతో మాట్లాడేందుకు ఆసక్తి చూపించలేదని, సినిమాటో గ్రఫి మంత్రితో మాట్లాడాలని అన్నారని శ్రీనివాస్ రావు చెప్పారు. ఆతర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి కల్గజేసుకుని గట్టిగా మాట్లాడటంతోనే.. జగన్ సినిమా వాళ్లకు సమయం కేటాయించారన్నారు.

అయితే..  ఈ వ్యాఖ్యల్ని బాలయ్య ఖండించారు. చిరంజీవి గట్టిగా అడిగితే.. ఈయన వచ్చారా..? అంత సీన్ లేదన్నట్లు బాలయ్య మెగాస్టార్ పై పంచ్ లు వేసినట్లు మాట్లాడారు.  ఇది పూర్తిగా అవాస్తవమన్నారు. జగన్ ను సైకో అంటూ ఏకీపారేశారు.  అంతటితో ఆగకుండా..  ఇటీవల ఈ ప్రభుత్వంలో కూడా ఫిల్మ్ డెవలప్‌మెండ్ కార్పోరేషన్ మీటింగ్  సమయంలో కూడా.. తనపేరును 9 స్థానంలో పెట్టి అవమానించినట్లు బాలయ్య అసెంబ్లీలో వాపోయారు.

Read more: Liquor Lovers: మందుబాబులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. పండక్కి ముందే శుభవార్త చెప్పిన రేవంత్ సర్కారు.. ఇంకా కిక్కె కిక్కు..

ఆ విషయాన్ని వెంటనే సినిమాటోగ్రఫి మంత్రి కందుల దుర్గేష్‌కు కి చెప్పానని కూడా తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో బాలయ్య అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై ఇటు రాజకీయాల్లో, అటు టాలీవుడ్ లోను హట్ టాపిక్ గా మారింది. బాలయ్య మరోసారి చిరుకు పంచ్ లు వేశారని నెట్టింట చిరు, బాలయ్య ఫ్యాన్స్ ల మధ్య రచ్చ నడుస్తొంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

mla balakrishnaYS JaganAP assembly sessionChiranjeeviBalakrishna fires on ap govt

Trending News