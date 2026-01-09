English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kakinada TDP: కాకినాడ టీడీపీలో ఆధిపత్య పోరు.. ఎమ్మెల్సీ వర్సెస్‌ ఎంపీ

MLA vs MP vs Leaders In Kakinada: కాకినాడ జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆధిపత్య పోరు ఫీక్స్ కు చేరుకుందా..! కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే వర్సెస్  జిల్లా టీడీపీ నేతలుగా సీన్ మారిందా..! అసలు కాకినాడ సిటి ఎమ్మెల్యే తీరుపై మిగతా నేతలు నారాజ్ అయ్యారు..! ఎమ్మెల్యే తీరుపై హైకమాండ్ కు ఎందుకు ఫిర్యాదు చేశారు..! ఇప్పుడా మ్యాటర్ పై ఎమ్మెల్యే ఏమంటున్నారు.. లెట్స్ వాచ్ దిస్ స్టోరీ.. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 9, 2026, 10:44 PM IST

Kakinada Politics: కాకినాడ నగరం ఎమ్మెల్యేగా టీడీపీకి చెందిన వనమాడి కొండబాబు ఉన్నారు. అయితే ఆయనకు అదే పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్సీ కర్రి పద్మశ్రీ, రాజ్యసభ సభ్యులు సానా సతీష్, జనసేన కాకినాడ ఎంపీ తంగెళ్ళ ఉదయ శ్రీనివాస్ తో అస్సలు పడడం లేదు. దీంతో ఆయన ఒక్కరైతే ఆయనపై ముగ్గురు ముప్పేట దాడి చేసే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇది ఆయన స్వయంకృతాపరాధమేనంటారు తెలుగుదేశం నాయకులు. 2019 నుంచి 24 వరకు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న కొండబాబు అప్పటి ఎమ్మెల్యే చంద్రశేఖరరెడ్డిని ప్రతిరోజు తూర్పార పట్టేవారు. కబ్జాదారుడు, రేషన్ బియ్యం ఎగుమతి చేస్తున్నారు, నగరపాలక సంస్థలో, కాకినాడలో తనకు నచ్చిన అధికారులను నియమించుకున్నారు. ఆ అధికారులు వైసీపీ కార్యకర్తలు. తాను వచ్చాక వారందరి భరతం పడతానని ప్రతిరోజు ఇవే మాటలు చెప్పేవారు. కానీ అధికారంలోకి వచ్చి 18 నెలల గడుస్తున్నా అయినా ఏ ఒక్క ఆరోపణ రుజువు చేయలేకపోయారు. సరి కదా చంద్రశేఖర రెడ్డి మనుషులతో అంటగాగుతున్నారు అన్న ఆరోపణలు మొదలయ్యాయి. ఎమ్మెల్యే కొండబాబు తాను సీనియర్ ని,  ఇద్దరు ఎంపీలు మరో ఎమ్మెల్సీ జూనియర్ అంటూ వ్యాఖ్యనిస్తున్నారని కార్యకర్తలే ఆరోపిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్సీ పద్మశ్రీ జూనియర్ అయినా ఆమెకు సామాజిక సమస్యలపై అవగాహన ఉంది. గతంలో మత్స్యకార సమస్యల పరిష్కారం ఎన్నో పోరాటాలు చేశారు. అటు మత్స్యకార సమాఖ్య జాతీయ ప్రతినిధిగా ఉన్నారు. ఇటు బిజెపి కేంద్ర పెద్దలతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఆర్ ఎస్ ఎస్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉంది విద్యావేత్త. ఇక సాన సతీష్ తొలిసారి రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఎంపీ అయినప్పటికీ నేరుగా చంద్రబాబు లోకేష్ టీంలో వ్యక్తి దాంతో నేరుగా వారికి టచ్ లో ఉంటారు. ఇక కాకినాడ ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ కూడా రాజకీయాల్లో తొలిసారి వచ్చినప్పటికీ పవన్ కళ్యాణ్ కోటరీ లో ఆయన ముఖ్యుడు. పార్టీకి పెద్దదిక్కు. దీంతో వారిని కాదని ఎమ్మెల్యే కొండబాబు పెత్తనం చేస్తుండటంతో వారు నేరుగా అధిష్టానానికే చెబుతున్నారు. దీంతో కొండబాబు పరపతి అధిష్టానం వద్ద తగ్గిందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. 

ఇదిలా ఉంటే కాకినాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ గా తనకు నచ్చిన వారిని నియమించుకునేందుకు కొండబాబు పలుసార్లు ప్రయత్నం చేశారు. అవి ఫలించలేదు. అయితే నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ గా ఉన్న ఐఏఎస్ అధికారి భావనను సాగనంపడంలో మాత్రం కొండబాబు విజయం సాధించారు. అప్పట్లో కొండబాబు కమిషనర్ భావన మధ్య పచ్చగడ్డి వేయకుండానే భగ్గుమనేది. దీంతో ఆమెను బదిలీ చేయించారు. ఆమె స్థానంలో తనకు కుడి భుజంగా ఉండే అదనపు కమిషనర్ సుధాకర్ ను ఇన్చార్జి కమిషనర్ గా నియమింప చేసుకున్నారు. ఇలా సాగుతుండగానే విశాఖ నగరపాలక సంస్థలో పనిచేస్తున్న  వర్మను పూర్తిస్థాయి నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ గా తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఆయన నియామకం ఖరారు అయింది. అయితే ఆయన  ఎమ్మెల్యే  కొండబాబుకు సన్నిహితులు. ఆయనది కాకినాడ నగరమే కావడంతో నగరపాలక సంస్థ ప్రత్యేక అధికారిగా ఉన్న జిల్లా కలెక్టర్ షామ్మోహన్ అంగీకరించలేదు.

ఇక్కడే ఇద్దరు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీ పావులు కదిపారు. వర్మ నియామక ఉత్తర్వులు రద్దు చేయించారు. అదనపు కమిషన్ సుధాకర్ ను తిరిగి ఇంచార్జి కమిషనర్ గా నియమించకుండా కూడా వారు కృతకృత్యులయ్యారు. కలెక్టర్ సూచనల మేరకు రెవిన్యూ విభాగానికి చెందిన హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ జిల్లా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ సత్యనారాయణను ఇన్చార్జి కమిషనర్ గా నియమింప చేయడంలో కలెక్టర్ కు తోడుగా ఇద్దరు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీ ఒకటయ్యారు. దాంతో ఎమ్మెల్యే కొండబాబు ఒంటరి అయ్యాడు. సత్యనారాయణ ఇన్చార్జి కమిషనర్ అయ్యారు.

ఇప్పుడు తనపై ముప్పేట దాడి జరుగుతుండడంతో కొండబాబు మరోసారి తనది పై చేయి చేసుకునేలా చక్రం తిప్పారు. అదనపు కమిషన్ సుధాకర్ ను నగరపాలక సంస్థలో P4 ఇంచార్జ్ గా నియమించి ఆయనకు ప్రత్యేక ఛాంబర్, సిబ్బందిని కేటాయించారు. ఇది ఇప్పుడు నగరపాలక సంస్థలో ముసలం రేపింది. కమిషనర్ సత్యనారాయణను కాదని అదనపు కమిషనర్ సుధాకర్ పెత్తనం చేయడం మొదలు పెట్టారని కార్పొరేషన్ అధికారులే ఆరోపిస్తున్నారు. కమిషనర్ దగ్గరకు వెళ్లకుండా తననే కలవాలని సుధాకర్ సూచిస్తున్నారని కమిషనర్ మాట వినకపోతే తమపై వేటుపడుతుంది. పైగా కలెక్టర్ ప్రత్యేక అధికారిగా ఉన్నారు. తామేం చేయాలో పాలు పోవడం లేదని వాపోతున్నారు. మరోపక్క తనకు అనుకూలంగా ఓ వర్గాన్ని చేరదీసి వారి ద్వారా అదనపు కమిషనర్ చక్రం తిప్పుతున్నారని నిధులు ఎలా వెచ్చించాలి, ఎవరికి ఇవ్వాలి తదితర పనులన్నీ ఆయనే చేస్తున్నారని కూటమి నాయకులు గుర్రుగా ఉన్నారనే చర్చ జరుగుతోంది. 

మొత్తంమీద ఇదే అంశంపై ఇద్దరు ఎంపీలు ,ఎమ్మెల్సీ కూడా దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది. నగరంలో ఏం జరిగినా ఈ ముగ్గురు ప్రజాప్రతినిధులకు తెలియకుండా అంతా తన చేతుల మీదగా జరిగేలా అదనపు కమిషనర్ ని P4  ఇన్చార్జిగా నియమించుకుని ఎమ్మెల్యే వ్యవహరిస్తున్నారని ఆ ముగ్గురి అనుచరులు వాపోతున్నారు. నగరపాలక సంస్థలో జరుగుతున్న ఈ వివాదం మూడు పార్టీల మధ్య అగాదాన్ని సృష్టిస్తోంది. బిజెపికి ఇక్కడ పెద్దగా పట్టు లేకపోవడంతో వారు పట్టించుకోకపోయినా టిడిపిలోని మరో వర్గం, జనసేన సీరియస్ గా తీసుకున్నట్లు సమాచారం. సంక్రాంతి తర్వాత ఈ పంచాయతీని చంద్రబాబు వద్ద పెట్టేందుకు నిర్ణయించారట. ఇప్పటికైనా అదనపు కమిషనర్ సుధాకర్ దూకుడుకు కలెక్టర్  కళ్లెం వేస్తారా..? ఇన్చార్జి కమిషనర్ ను పరిపాలన చేయనిస్తారా..? కొండబాబు కొత్తగా ఎలాంటి రాజకీయం చేస్తారు..? ఈ ముగ్గురు ఎలా చక్రం తిప్పుతారు..? అన్న చర్చ వాడివేడిగా కాకినాడ నగరంలో టాక్ ఆఫ్ ది సిటి గా మారింది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

kakinadaTDP PoliticsGroup PoliticsSana SatishThangella Uday Srinivas

