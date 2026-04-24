MLC Anantha Babu Arrest: వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు అరెస్టు..ఎట్టకేలకు వెంటాడి పట్టుకున్న పోలీసులు..డ్రైవర్ హత్య కేసులో తదుపరి రిమాండ్!

MLC Anantha Babu Arrest News: ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంచలనం సృష్టించిన డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో ఇప్పుడు సంచలన ఘటన జరిగింది. తొలి నుంచి ఈ కేసులో ప్రధాన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబును ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరికొద్ది గంటల్లో కోర్టులో ప్రవేశపెట్టి రిమాండ్కు తరలించే అవకాశం ఉంది. తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి కోర్టులో బెయిల్ విచారణ కోసం ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు, ఆయన భార్య లక్ష్మీదుర్గ వచ్చారు. కోర్టు నుంచి బయటకు రాగానే అనంతబాబును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అరెస్టు చేసిన వెంటనే అతడ్ని కాకినాడ జిల్లా సర్పవరం పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఇప్పుడు వార్త ఏపీ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది.
ఏం జరిగిందంటే?
2022 మే 19న ఏపీలోని వైయస్సార్ సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు వద్ద డ్రైవర్గా పనిచేసిన సుబ్రహ్మణ్యం అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందాడు. అతడి మృతి తర్వాత అర్ధరాత్రి సమయంలో డ్రైవర్ మృతదేహాన్ని ఎమ్మెల్సీ అనంత బాబు స్వయంగా వారి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించడం అప్పట్లోపెను దుమారం రేపింది. తొలుత ఆ మృతిని ప్రమాదంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం జరిగినప్పటికీ, తీవ్ర నిరసనల మధ్య విచారణ జరిపి అనంతబాబును ప్రధాన నిందితుడిగా పోలీసులు తేల్చి అరెస్ట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాత అతడ్ని రిమాండ్కు తరలించారు.
డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం కుటుంబ సభ్యుల విజ్ఞప్తి మేరకు గతేడాది (2025) జూలైలో ప్రభుత్వం ఈ కేసుపై తదుపరి విచారణ కోసం ప్రత్యేక విచారణ బృందాన్ని (SIT) ఏర్పాటు చేసింది. రిమాండ్ నుంచి బెయిల్పై బయటకు వచ్చిన ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుతో పాటు అతని గన్మెన్లు, అనుచరులను సిట్ విచారించింది. అయితే ఇటీవలే ఈ హత్య కేసులో ఎమ్మెల్సీ అనంత బాబు భార్య ప్రమేయాన్ని నిర్ధారిస్తూ చార్జిషీట్ దాఖలు చేయడం కేసులో కీలక మలుపుగా మారింది. అనంతబాబుతో పాటు అతని భార్యపై క్రిమినల్ నేరారోపణలు ఉన్న నేపథ్యంలో వారిద్దరూ బెయిల్ కోసం కోర్టులను ఆశ్రయించారు. అయితే కోర్టులో విచారణ జరిగే అన్ని రోజుల పాటు ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు పరారీలో ఉన్నారు.
ఈ హత్య కేసులో అనంతబాబు భార్యను రెండవ నిందితురాలిగా (A-2) సిట్ పేర్కొనడంతో అప్పుడు అస్సలు కథ మొదలైంది. సుబ్రహ్మణ్యం హత్యలో ఆమె ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడమే కాకుండా, ఆధారాలను ధ్వంసం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించారని సిట్ అధికారులు కోర్టుకు వివరించారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్, కాల్ డేటా రికార్డులు, ఇతర సాంకేతిక ఆధారాల విశ్లేషణ తర్వాతే ఆమెపై ఈ అభియోగాలు మోపినట్లు సిట్ వెల్లడించింది. దీంతో భార్యభర్తలిద్దరూ పరారీలో ఉండగా.. తాజాగా రాజమండ్రి కోర్టులో బెయిల్ పిటిషన్ విచారణకు రావడం వల్ల వారిద్దరూ కోర్టుకు హాజరైనట్లు తెలుస్తోంది. కోర్టు నుంచి బయటకు రాగానే ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబును పోలీసులు అరెస్టు చేయడం గమనార్హం. ఈ కేసులో తదుపరి ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే వేచిచూడక తప్పదు.
Also Read: Remedies For Debt Relief: అప్పుల బాధలు వెంటాడుతున్నాయా? శనివారం నాడు ఇలా చేస్తే అప్పుల బాధల నుంచి ఉపశమనం!
Also Read: EPFO 3.0 Launch Date: ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..మే 1 నుంచి కొత్త రూల్ అమలు..ATM నుంచి డబ్బు విత్డ్రాకు ముహూర్తం ఖరారు!
