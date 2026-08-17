/నాగబాబుకు ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్.. కేబినెట్ హోదాతో కీలక బాధ్యతలు..!

MLC Nagababu Cabinet Rank: ఏపీ డిప్యూటీ పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం సోదరుడు, జనసేన ఎమ్మెల్సీ కొణిదెల నాగబాబుకు కూటమి ప్రభుత్వం కేబినెట్ హోదా కల్పించింది. రాష్ట్రంలో పచ్చదనం పెంపొందించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ‘ఆంధ్రప్రదేశ్ సొసైటీ ఫర్ గ్రీనింగ్ అండ్ రీఫారెస్టేషన్ ఫర్ ఎకోలాజికల్ ఎన్రిచ్మెంట్’ (AP-GREEN) ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఛైర్మన్గా నాగబాబును నియమించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర పర్యావరణ, అటవీ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ పదవిలో నియమితులైన నాగబాబుకు కేబినెట్ ర్యాంక్ ఉంటుంది. ఈ సంస్థ సమర్థవంతంగా పనిచేసేందుకు వీలుగా నిబంధనల ప్రకారం ఆయనకు ఈ హోదా కేటాయించినట్లు ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేశారు. కాగా.. గతంలోనే నాగబాబును మంత్రివర్గంలోకి తీసుకుంటారని ప్రచారం జరగ్గా.. ఈ నియామకం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
2047 నాటికి 50 శాతం పచ్చదనం లక్ష్యం..
రాష్ట్రంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ, అడవులు, పచ్చదనాన్ని భారీగా విస్తరించే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ‘ఏపీ-గ్రీన్’ (AP-GREEN) సొసైటీని ఏర్పాటు చేసింది. 2047 నాటికి రాష్ట్ర భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో అడవులు, చెట్ల విస్తీర్ణాన్ని 50 శాతానికి చేర్చాలనే బృహత్తర లక్ష్యంతో ఈ ప్రాజెక్టును అమలు చేస్తున్నారు. ఈ లక్ష్య సాధన కోసం రాష్ట్రస్థాయి పాలక మండలి, ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీతో పాటు జిల్లా స్థాయిలో 'డిస్ట్రిక్ట్ గ్రీన్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీలు' (DGDAs) ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమాలన్నింటినీ సమర్థవంతంగా సమన్వయం చేయడం, పర్యవేక్షించడం, పనుల వేగవంతమైన అమలు కోసం నాగబాబును ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఛైర్మన్గా నియమించినట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. ఈ నియామక ఉత్తర్వుల ప్రతులను ముఖ్యమంత్రి, డిప్యూటీ సీఎంల కార్యాలయాలతో పాటు ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ (PCCF), అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, జాయింట్ కలెక్టర్లు, శాఖాధిపతులకు ప్రభుత్వం పంపింది.