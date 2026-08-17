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నాగబాబుకు ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్.. కేబినెట్ హోదాతో కీలక బాధ్యతలు..!

MLC Nagababu Cabinet Rank: ఎమ్మెల్సీ నాగబాబుకు ఏపీ ప్రభుత్వుం కీలక బాధ్యతలను అప్పగించింది. రాష్ట్రంలో పచ్చదనం, అటవీ విస్తీర్ణాన్ని భారీగా పెంచే లక్ష్యంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ‘ఆంధ్రప్రదేశ్ సొసైటీ ఫర్ గ్రీనింగ్ అండ్ రీఫారెస్టేషన్ ఫర్ ఎకోలాజికల్ ఎన్‌రిచ్‌మెంట్’ (AP-GREEN) ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఛైర్మన్‌గా నియమిస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అంతేకాకుండా ఈ పదవి ద్వారా ఆయనకు కేబినెట్ ర్యాంక్ హోదాను కూడా కల్పించింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 17, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:02 PM IST
నాగబాబుకు ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్.. కేబినెట్ హోదాతో కీలక బాధ్యతలు..!
Image Credit: Nagababu

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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