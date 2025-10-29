Montha Cyclone: భీకర గాలులు.. ఆకస్మిక వరదలు.. ఏపీలో అల్లోకల్లోలం..

Montha Cyclone: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మొంథా తుపాను తీరాన్ని తాకింది. కాకినాడ- మచిలీపట్నం మధ్య తీరాన్ని తాకింది. మరోవైపు నిన్న రాత్రి నుంచి అంతర్వేది వద్ద అలలు భారీగా ఎగిసిపడుతున్నాయి. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 90 నుంచి 100 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయి. తీరం దాటే ప్రక్రియ ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో భారీగా గాలులు వీస్తున్నాయి.పలు జిల్లాల్లో ఇది భారీ వర్షాలతో అల్లోకల్లోలం ఏర్పడింది. ఈదురుగాలులకు చాలా చోట్ల చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపడ్డాయి. దాదాపు 1204 పునరావాస కేంద్రాలుకు 80 వేల మంది వరకు తరలించినట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఏపీ వ్యాప్తంగా 4.4 లక్షల ఎకరాల్లో అన్ని రకాల పంటలు ధ్వంసం అయ్యాయి. జాతీయ రహదారులపై వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిపివేయడంతో భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
రాజోలు నియోజకవర్గంలో పలు చోట్ల సెల్ టవర్స్ దెబ్బతిన్నాయి. మరో వైపు కరెంట్ స్తంభాలు పడిపోవడంతో పలు ప్రాంతాలు అంధకారం నెలకున్నాయి. విజయవాడ, విశాఖ హైవే నిర్మానుష్యంగా మారింది. కాకినాడ కుంభాభిషేకం రేవులో యువకుడు గల్లంతయ్యాడు.
బుధవారం ఈ రోజు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, విశాఖ, అనకాపల్లి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీ పత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ వి.ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.