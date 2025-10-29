English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Montha Cyclone: భీకర గాలులు.. ఆకస్మిక వరదలు.. ఏపీలో అల్లోకల్లోలం..

Montha Cyclone: భీకర గాలులు.. ఆకస్మిక వరదలు.. ఏపీలో అల్లోకల్లోలం..

Montha Cyclone Effect on AP: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా మొంథా తుపాను ఎఫెక్ట్ తో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ముందుగా కాకినాడ -మచిలీపట్నం మధ్య అంతర్వేది పాలెంలో సమీపంలో మంగళవారం తీరాన్ని దాటింది. ముందుగా హెచ్చరించినంతగా లేకపోయినా.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో శ్రీకాకుళం నుంచి తిరుపతి వరకు భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం అప్రమత్తమై ఎప్పటికప్పుడు సహాయ పునరావాస చర్యలను చేపడుతోంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 29, 2025, 07:09 AM IST

Montha Cyclone: భీకర గాలులు.. ఆకస్మిక వరదలు.. ఏపీలో అల్లోకల్లోలం..

Montha Cyclone: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మొంథా తుపాను తీరాన్ని తాకింది. కాకినాడ- మచిలీపట్నం మధ్య  తీరాన్ని తాకింది. మరోవైపు నిన్న రాత్రి నుంచి అంతర్వేది వద్ద అలలు భారీగా ఎగిసిపడుతున్నాయి. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 90 నుంచి 100 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయి. తీరం దాటే ప్రక్రియ ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో భారీగా గాలులు వీస్తున్నాయి.పలు జిల్లాల్లో ఇది భారీ వర్షాలతో అల్లోకల్లోలం ఏర్పడింది. ఈదురుగాలులకు చాలా చోట్ల చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపడ్డాయి. దాదాపు 1204 పునరావాస కేంద్రాలుకు 80 వేల మంది వరకు తరలించినట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఏపీ వ్యాప్తంగా 4.4 లక్షల ఎకరాల్లో అన్ని రకాల పంటలు ధ్వంసం అయ్యాయి. జాతీయ రహదారులపై వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిపివేయడంతో భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. 

రాజోలు నియోజకవర్గంలో పలు చోట్ల సెల్‌ టవర్స్‌ దెబ్బతిన్నాయి. మరో వైపు కరెంట్ స్తంభాలు పడిపోవడంతో పలు ప్రాంతాలు అంధకారం నెలకున్నాయి. విజయవాడ, విశాఖ హైవే నిర్మానుష్యంగా మారింది. కాకినాడ కుంభాభిషేకం రేవులో యువకుడు గల్లంతయ్యాడు. 

బుధవారం ఈ రోజు  శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, విశాఖ, అనకాపల్లి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీ పత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ వి.ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

rain newsAP Rain Live UpdatesCyclone Montha Live UpdatesRain Live UpdatesToday Weather Live Updates

