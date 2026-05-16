/Monsoon Update: తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు చల్లటి కబురు..రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురిసేది అప్పటి నుంచే..

Southwest Monsoon Update: ఎండ తీవ్రతతో అల్లాడిపోతున్న ప్రజలకు భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) చల్లటి కబురు అందించింది. ఎప్పుడెప్పుడా అని నైరుతి రుతుపవనాలు అండమాన్ సముద్రంలోకి ప్రవేశించాయి. దీనితో దేశంలో వర్షాల సీజన్ ప్రారంభానికి కౌంట్ డౌన్ మొదలైంది. అయితే మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు నైరుతి రుతుపవనాలు చేరేందుకు ఎన్ని రోజుల సమయం పడుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నైరుతి, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంతో పాటు అండమాన్, నికోబార్ దీవుల్లోని మెజారిటీ ప్రాంతాలకు రుతుపవనాలు విస్తరించాయి. అలాగే ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రంలోనూ ఇవి ప్రవేశించాయి. మరో 3-4 రోజుల్లో ఇవి మరింత ముందుకు సాగడానికి వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని వాతావరణ కేంద్రం ఐఎండీ తెలిపింది.
మే చివర్లో కేరళలోకి ఎంట్రీ!
సాధారణంగా ప్రతి ఏటా జూన్ 1వ తేదీ నాటికి రుతుపవనాలు కేరళను తాకుతాయి. కానీ ఈసారి వాతావరణ మార్పుల వల్ల అంతకంటే ముందే భారత్ను పలకరించబోతున్నాయి. ఈ ఏడాది మే 26 నాటికి రుతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ఈ తేదీకి ఒక నాలుగు రోజులు అటుఇటుగా (మే చివరి వారంలో) ఎప్పుడైనా కేరళలోకి రుతుపవనాలు ప్రవేశించవచ్చు.
తెలుగు రాష్ట్రాలకు రాక ఎప్పుడు?
కేరళలో రుతుపవనాలు ప్రవేశించిన తర్వాత సాధారణంగా దేశమంతటా విస్తరించడానికి సమయం పడుతుంది. కేరళను తాకిన దాదాపు 7 నుండి 10 రోజుల్లో రుతుపవనాలలోని రాయలసీమ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈసారి మే నెలాఖరులోనే కేరళకు వస్తే, జూన్ మొదటి వారంలోనే ఏపీలో తొలి రుతుపవన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఏపీలో ప్రవేశించిన కొద్దిరోజులకే తెలంగాణ అంతటా రుతుపవనాలు విస్తరించి వర్షాలు కురిపిస్తాయి. సెప్టెంబర్ వరకు ఈ వర్షాల కాల సీజన్ అలాగే కొనసాగుతుంది.
గత ఏడాది కూడా అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన వ్యవస్థల కారణంగా సాధారణ సమయం కంటే 8 రోజులు ముందుగానే రుతుపవనాలు కేరళను తాకాయి. 2009 తర్వాత అంత త్వరగా నైరుతి రుతుపవనాలు రావడం గత ఏడాదే కావడం విశేషం.
వాతావరణ శాఖ నుంచి చల్లటి సమాచారం రావడంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అన్నదాతలు ఖరీఫ్ సాగు పనులకు, విత్తనాలు సిద్ధం చేసుకునేందుకు సమాయత్తమవుతున్నారు. ఎండల నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు రుతుపవనాలు తోడ్పతాయి. దీంతో రుతుపవనాల రాక కోసం తెలుగు ప్రజలు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు.
