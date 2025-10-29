English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ఏపీ
  Montha Cyclone: మొంథా ఎఫెక్ట్‌.. కిరండోల్‌ రైల్వే లైన్‌ ధ్వంసం వీడియో..!

Montha Cyclone: మొంథా ఎఫెక్ట్‌.. కిరండోల్‌ రైల్వే లైన్‌ ధ్వంసం వీడియో..!

Montha Cyclone Videos: మొంథా తుఫాను తీరన్ని తాకడంతో బాపట్ల, నెల్లూరు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఈ నేపథ్యంలో తుఫాను ప్రభావంతో కురిసిన భారీ వర్షాలకు కొత్తవలస -కిరన్‌డోల్‌ సింగిల్ రైల్వే లైన్ ధ్వంసం అయింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింటా వైరల్ అవుతుంది. అరకు రైల్వే టన్నెల్‌ నెంబర్ 32, చిమిడిపల్లి మధ్య రైల్వే ట్రాక్ కూడా పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయింది. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 29, 2025, 08:28 AM IST

Montha Cyclone: మొంథా ఎఫెక్ట్‌.. కిరండోల్‌ రైల్వే లైన్‌ ధ్వంసం వీడియో..!

Montha Cyclone Videos: మొంథా తుఫాను ఎఫెక్ట్ కొత్తవలస -కిరండోల్‌ సింగల్ రైల్వే లైన్ తో పాటు అరకు రైల్వే టన్నెల్‌ 32, చిమిడిపల్లి, బొర్రా గుహల మధ్య రైల్వే ట్రాక్ పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో వరదనీరు కూడా నిలవకుండా సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు మట్టి రాళ్లు ఎత్తిపోస్తున్నారు. తుఫాను తీరన్ని తాకడంతో బాపట్ల, నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నిన్న రాత్రి నుంచే పల్నాడు, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాలో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. భారీ వర్షాల సమయంలో ప్రజలు ఎవరు బయటకి రాకూడదని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు. ఎప్పటికప్పుడు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కూడా పరిస్థితులను పర్యవేక్షించే అధికారులను అలర్ట్ గా ఉండాలని కూడా ఆదేశించారు.

 తీరం దాటిన మొంథా.. 
ఇక మొంథా తుఫాను ప్రభావం తీరం దాటడంతో చంద్రబాబు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురవడం వల్ల విద్యుత్ సరఫరా కూడా నిలిచిపోయే అవకాశం ఉందన్నారు. వెంటనే పునరుద్ధరించాలని కూడా అధికారులకు సూచించారు. ఇక గ్రామ, వార్డు సచివాలయం సిబ్బందితో టెలి కాన్ఫరెన్స్ కూడా ఆయన నిర్వహించి బాధిత కుటుంబాలను తక్షణమే ఆదుకునేలా సహాయక చర్యలు ఉండాలని ఆదేశించారు. 

 

 

ఈ మొంథా మచిలీపట్నం నుంచి కాకినాడ మధ్య నరసాపురం సమీపంలో కూడా రాత్రి 11:30 నుంచి 12:30 గంటల మధ్య తీరన్ని దాటిందని ఏపీఎస్‌డీఎంఏ తెలిపింది. ఈ ఉదయం వరకు కోస్తాలో మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. తుఫాను తీర ప్రాంతంలో ఈదురుగాలులు భారీగా కురుస్తాయి. ఉప్పాడ తీరం అల్లోకల్లోంగా మారే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

 భారీ ఈదురు గాలులు..
తుఫాను ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ ఇదురు గాలులతో కూడిన కుండపోత వర్షాలు కూడా కురుస్తున్నాయి. అత్యధికంగా నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో 23 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కాగా.. ప్రకాశం జిల్లాలో 22 సెంమీ, బాపట్ల పర్చూరులో 21 సెంమీ, కాశీనాయనలో 17 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయింది. తుఫాను తీరం దాటిన తర్వాత కోనసీమ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిస్తున్నాయి కాకినాడ తీరం పూర్తిగా అల్లకల్లోలంగా మారింది. 

 రాబోయే 3 గంటలు వర్షాలే..
 ఇక రానున్న మూడు గంటల పాటు తెలంగాణలోని గద్వాల్, మహబూబ్‌నగర్, నాగర్ కర్నూల్, నారాయణపేట జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలుపుతున్నారు.  నల్గొండ, రంగారెడ్డి, వనపర్తి జిల్లాల్లో కూడా ఆరెంజ్ అలెర్ట్‌ హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ జారీ చేసింది. ఇక హనుమకొండ, హైదరాబాద్, మేడ్చల్, మంచిర్యాల, వికారాబాద్, వరంగల్, సంగారెడ్డి జిల్లాలోని వానలు కురుస్తాయని ఎల్లో అలెర్ట్‌ జారీ చేశారు. ఆయా జిల్లాలో ఒకటి రెండు చోట్ల ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కూడా కురుస్తాయని తెలిపింది ఐఎండీ.

Montha CycloneMontha Cyclone videoMontha cyclone effectAndhra Pradesh cyclone newsKirandul railway line damage

