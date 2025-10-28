English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Trains Cancel: ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. ‘మొంథా’ తుఫాన్‌ ఎఫెక్ట్.. రెండు రోజులు రైళ్లు రద్దు..!

Trains Cancel: ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. ‘మొంథా’ తుఫాన్‌ ఎఫెక్ట్.. రెండు రోజులు రైళ్లు రద్దు..!

Cyclone Montha: ఏపీలోని కోస్తా ప్రాంత జిల్లాలకు వెళ్లే పలు రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు రైళ్వే అధికారులు ప్రకటించారు. మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో పలు ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లను రైల్వే శాఖ రద్దు చేసింది. మంగళవారం 70, బుధవారం 35.. రెండు రోజుల్లో మొత్తం 105 రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 28, 2025, 03:47 PM IST

Trending Photos

Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
10
Lok Adalat
Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
Indian Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ. 10 వేలు తీసుకెళితే.. ఆ దేశంలో కోటీశ్వరుడు కావొచ్చు..!
6
Iran currency
Indian Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ. 10 వేలు తీసుకెళితే.. ఆ దేశంలో కోటీశ్వరుడు కావొచ్చు..!
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Trains Cancel: ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. ‘మొంథా’ తుఫాన్‌ ఎఫెక్ట్.. రెండు రోజులు రైళ్లు రద్దు..!

Cyclone Montha Effect: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మొంథా తుపాను ప్రభావం ఏపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కనిపిస్తోంది. మంగళవారం ఉదయం తీవ్ర తుఫానుగా బలపడిన మొంథా.. ఇవాళ రాత్రికి మచిలీపట్నం-కళింగపట్నం మధ్య కాకినాడ సమీపంలో తీవ్ర తుపాను తీరం దాటే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. తుఫాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు గరిష్ఠంగా 110 కి.మీ వేగంతో ప్రపంచ గాలులు వీస్తాయని అంచనా వేసింది. అయితే, తుఫాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాలకు రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు రైళ్వే శాఖ ప్రకటించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఏపీలోని కోస్తా ప్రాంత జిల్లాలకు వెళ్లే పలు రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు రైళ్లే అధికారులు ప్రకటించారు. మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో పలు ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లను రైల్వే శాఖ రద్దు చేసింది. మంగళవారం 70, బుధవారం 35.. రెండు రోజుల్లో మొత్తం 105 రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది.

హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు, భువనేశ్వర్, విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, విశాఖపట్టణం, గుంటూరు, కాకినాడ, తెనాలి, రేపల్లె, మార్కాపురం, మచిలీపట్నం, నర్సాపురం, నిడదవోలు, ఒంగోలు, భీమవరం, మాచర్ల నుంచి బయలుదేరే పలు రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు రైల్వే శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఆరు రైళ్లను దారి మళ్లించినట్లు తెలిపారు. రద్దయిన రైళ్ల వివరాలను రైల్వే శాఖ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో పొందుపర్చారు.

విజయవాడ అదనపు డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. రైల్వే భద్రతాపరంగా అన్ని చర్యలు తీసుకునే విధంగా రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవి స‌మీక్ష‌లో సూచించార‌ని తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 105 ట్రైన్స్ రద్దు చేశాం, 17 రైళ్ల‌ను డైవర్ట్ చేశాం. ట్రాక్ పరిస్థితి ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించేందుకు పెట్రోల్ మెన్ వ్యవస్థని ముమ్మరం చేయడం జరిగింద‌ని తెలిపారు. వర్షం వలన బ్రిడ్జిస్ ఎక్కడన్నా దెబ్బ‌తిన్నట్లయితే రైలు రాకపోకలు నిలిపివేస్తాం. ప్రయాణికులకు ఆహార పానీయాలు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా IRTC వారిని యాక్టివిటీ చేశామ‌ని చెప్పారు. అదేవిధంగా ప్ర‌యాణికుల సౌకర్యార్థం హెల్ప్ లైన్ ఏర్పాటు చేశామ‌ని చెప్పారు. ప్ర‌యాణికుల టికెట్లు క్యాన్సిలైజేషన్ కొరకు ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసిన‌ట్లు చెప్పారు.

విజయవాడ డివిజన్‌లోని ప్రధాన రైల్వేస్టేషన్లలో హెల్ప్‌డెస్క్‌లను రైల్వేశాఖ ఏర్పాటు చేసింది.
హెల్ప్‌ డెస్క్‌ నంబర్లు ఇవే.. 
విజయవాడ- 0866-2575167
రాజమహేంద్రవరం- 8331987657
సామర్లకోట- 7382383188
తుని- 7815909479
అనకాపల్లి- 7569305669
భీమవరం- 7815909402
గుడివాడ- 7815909462
నెల్లూరు- 9063347961
ఒంగోలు- 7815909489
బాపట్ల- 7815909329
తెనాలి- 7815909463
ఏలూరు- 7569305268

Also Read: Cyclone Montha: తీవ్ర తుఫాన్‌గా మొంథా.. ఏపీలో హైఅలర్ట్.. ఆ 6 గంటలు జాగ్రత్త..! 

Also Read: Cyclone Montha LIVE: మొంథా తుపాను ఉగ్రరూపం.. భయానకంగా సముద్రతీర ప్రాంతాలు  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

trains cancelMontha cyclone effectMontha CycloneMany Trains Are Cancelled In ApTrains Cancel In Andhra Pradesh

Trending News