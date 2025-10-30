Month Cyclone Effect on Paddy: రైతులను నిండా ముంచిన మొంథా తుపాను..

Montha Cyclone Effect on Paddy: కోత కొచ్చిన వరితోపాటు పొట్టదశలో, గింజ గట్టిపడే దశలో ఉన్న వరి నేలవాలింది. అటు పత్తి రైతులకూ కన్నీళ్లే మిగిల్చింది. మొక్కజొన్న, మినుము, పెసర, సజ్జ, మిరప, పసుపు, కూరగాయల పంటలూ నీళ్లలో మునిగాయి. ఈదురుగాలులకు అరటి, బొప్పాయి తోటలు నేలమట్టం అయ్యాయి. అధికశాతం వరి, ఇతర పంటల్లో ఇంకా నీరు నిలిచే ఉంది. మొత్తంగా 25 జిల్లాల పరిధిలో 396 మండలాల్లోని 2,320 గ్రామాల్లో పంటలు నష్టపోయినట్లు గుర్తించారు. సుమారు 2.5 లక్షల ఎకరాల్లో వరి దెబ్బతింటుందని అంచనా. వందల ఎకరాల్లో ఆక్వా చెరువులు నీట మునిగాయి
తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో సుమారు లక్ష ఎకరాల్లో వరి పంట దెబ్బతింది. అనపర్తి, రామచంద్రపురం, నిడదవోలు ప్రాంతాల్లో మరో రెండు వారాల్లో రైతుల చేతికి అందాల్సిన పంట నీట మునిగి రైతులకు కడగండ్లు మిగుల్చింది. . ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు రైతు సేవా కేంద్రాల ద్వారా పంట నష్టం నమోదు కార్యక్రమం ప్రారంభించారు. మరోవైపు నీటి మునిగి దెబ్బతిన్న పంటతోపాటు, నేలకు వాలిన వరి పంటకు కూడా నష్టపరిహారం అందేలా ప్రభుత్వాన్ని కోరతామనీ చేస్తామని అనపర్తి బిజెపి ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. తుపాను ప్రభావంతో నష్టపోయిన్ రైతులను ఆదుకునేందుకు సీఎం చంద్రబాబు ఈ రోజు ఉదయం తన మంత్రివర్గ సహచరులతో భేటి కానున్నారు. 11.00 గంటలకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పై సమీక్ష చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు.. మధ్యాహ్నం 01.00 గంటకు తుపాను నష్టపరిహారంపై సమీక్షించనున్నారు.
రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అవనిగడ్డ నియోజకవర్గం పరిధిలోని మొంథా తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తారు. ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో కోడూరు మండల పరిధిలో నష్టపోయిన పంట పొలాలను పరిశీలించి, రైతులతో మాట్లాడుతారు. నష్టపరిహారాన్ని అంచనా వేసి రైతులకు వారం పది రోజుల్లోనే నష్ట పరిహారం వచ్చేలా చేస్తానని చెబుతున్నారు.
