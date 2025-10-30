English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Month Cyclone Effect on Paddy: రైతులను నిండా ముంచిన మొంథా తుపాను..

Month Cyclone Effect on Paddy: రైతులను నిండా ముంచిన మొంథా తుపాను..

Montha Cyclone Effect: మొంథా తీవ్ర తుపాను రైతులకు కన్నీళ్ళు మిగిల్చింది. చేతికొస్తున్న పంటలను తుపాను ముంచేసింది.పొలాలు చెరువుల్లా తయారయ్యాయి. దీనిపై సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మరికాసేట్లో సమావేశం  కానుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 30, 2025, 10:35 AM IST

Month Cyclone Effect on Paddy: రైతులను నిండా ముంచిన మొంథా తుపాను..

Montha Cyclone Effect on Paddy: కోత కొచ్చిన వరితోపాటు పొట్టదశలో, గింజ గట్టిపడే దశలో ఉన్న వరి నేలవాలింది. అటు పత్తి రైతులకూ కన్నీళ్లే మిగిల్చింది. మొక్కజొన్న, మినుము, పెసర, సజ్జ, మిరప, పసుపు, కూరగాయల పంటలూ నీళ్లలో మునిగాయి. ఈదురుగాలులకు అరటి, బొప్పాయి తోటలు నేలమట్టం అయ్యాయి. అధికశాతం వరి, ఇతర పంటల్లో ఇంకా నీరు నిలిచే ఉంది. మొత్తంగా 25 జిల్లాల పరిధిలో 396 మండలాల్లోని 2,320 గ్రామాల్లో పంటలు నష్టపోయినట్లు గుర్తించారు. సుమారు 2.5 లక్షల ఎకరాల్లో వరి దెబ్బతింటుందని అంచనా. వందల ఎకరాల్లో ఆక్వా చెరువులు నీట మునిగాయి

తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో సుమారు లక్ష ఎకరాల్లో వరి పంట దెబ్బతింది. అనపర్తి, రామచంద్రపురం, నిడదవోలు  ప్రాంతాల్లో మరో రెండు వారాల్లో రైతుల చేతికి అందాల్సిన పంట నీట మునిగి రైతులకు కడగండ్లు మిగుల్చింది. . ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు రైతు సేవా కేంద్రాల ద్వారా పంట నష్టం నమోదు కార్యక్రమం ప్రారంభించారు. మరోవైపు నీటి మునిగి దెబ్బతిన్న పంటతోపాటు, నేలకు వాలిన వరి పంటకు కూడా నష్టపరిహారం అందేలా ప్రభుత్వాన్ని కోరతామనీ చేస్తామని అనపర్తి బిజెపి ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. తుపాను ప్రభావంతో నష్టపోయిన్ రైతులను ఆదుకునేందుకు సీఎం చంద్రబాబు ఈ రోజు ఉదయం తన మంత్రివర్గ సహచరులతో భేటి కానున్నారు. 11.00 గంటలకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పై సమీక్ష చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు.. మధ్యాహ్నం 01.00 గంటకు తుపాను నష్టపరిహారంపై సమీక్షించనున్నారు. 

రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి  పవన్ కళ్యాణ్  అవనిగడ్డ నియోజకవర్గం పరిధిలోని మొంథా తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తారు. ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో కోడూరు మండల పరిధిలో నష్టపోయిన పంట పొలాలను పరిశీలించి, రైతులతో మాట్లాడుతారు. నష్టపరిహారాన్ని అంచనా వేసి  రైతులకు వారం పది రోజుల్లోనే నష్ట పరిహారం వచ్చేలా చేస్తానని చెబుతున్నారు. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

rain newsAP Rain Live UpdatesCyclone Montha Live UpdatesSchool holidaystelangana rains

