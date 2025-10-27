English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Heavy Rains: మోంథా తుఫాను ప్రభావం.. రానున్న ఏపీలో 3 రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

Heavy Rains: మోంథా తుఫాను ప్రభావం.. రానున్న ఏపీలో 3 రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

Montha Cyclone Effect Three Days Heavy Rains: మోంథా తుఫాను ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్‌పై తీవ్రంగా ఉంది. దీని ప్రభావం రానున్న మూడు రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఐఎండీ రిపోర్ట్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 27, 2025, 07:04 PM IST

Heavy Rains: మోంథా తుఫాను ప్రభావం.. రానున్న ఏపీలో 3 రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

AP Heavy Rains: ఏపీలో మోంథా తుఫాను ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. ఆగ్నేయ  బంగాళాఖాతం, పశ్చిమ మధ్య  బంగాళాఖాతం, నైరుతి బంగాళాఖాతం, పరిసర ప్రాంతాలలో తుఫాను ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. 6 గంటల్లో గంటకు 18 కి.మీ వేగంతో ఉత్తర-వాయువ్య దిశగా కదిలి ఈరోజు ఉదయం 08.30 గంటలకు.. నైరుతి, పరిసర పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంపై అక్షాంశం 12.6° ఉత్తర అక్షాంశం  , 85.0°తూర్పు  రేఖాంశం  మరియు  చెన్నై (తమిళనాడు)కి తూర్పు-ఆగ్నేయంగా 520 కి.మీ దూరంలో..

కాకినాడ (ఆంధ్రప్రదేశ్)కి దక్షిణ-ఆగ్నేయంగా 570 కి.మీ, దూరంలో విశాఖపట్నం (ఆంధ్రప్రదేశ్)కి దక్షిణ-ఆగ్నేయంగా 600 కి.మీ దూరంలో.. గోపాల్‌పూర్ (ఒడిశా)కి దక్షిణంగా 750 కి.మీ దూరంలో.. పోర్ట్ బ్లెయిర్ (అండమాన్ & నికోబార్ దీవులు)కి పశ్చిమాన 850 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇది అక్టోబర్ 28 ఉదయం వరకు ఉత్తర-వాయువ్య దిశగా కదిలి తీవ్ర తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఆ తరువాత  ఉత్తర-వాయువ్య దిశగా మరింత కదులుతూ.. అక్టోబర్ 28 సాయంత్రం/రాత్రి సమయంలో  మచిలీపట్నం, కళింగపట్నం మధ్య కాకినాడ పరిసరాల్లో తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది. తీరము దాటే సమయములో స్థిరమైన పెనుగాలులు  గంటకు 90-100 కి.మీ  గరిష్టంగా 110కి.మీ వేగంతో  గాలులు వీస్తాయి.

రాష్ట్రంలో రానున్న మూడు రోజుల వరకు వాతావరణ సూచనలు

ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం

సోమవారం
తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు చాలా చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కొన్నిచోట్లతోపాటు అత్యంత భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉంది. ఈదురుగాలులు గంటకు 45-55 కి.మీ గరిస్టముగా 65   కి.మీ   వేగంతో వీచే  అవకాశం ఉంది.
 
రేపు మంగళవారం
తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు చాలా చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్షాల నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కొన్ని చోట్లతో పాటు అత్యంత భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉంది.పెనుగాలులు గంటకు 60-70 కి.మీ గరిష్టంగా 80 కి.మీ క్రమంగా 90-100 కి.మీ గరిష్టంగా 110 కి.మీ  వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంది.

బుధవారం
తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు చాలా చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్షాలు నుంచి అతి భారీ వర్షాలతోపాటు.. కొన్ని  చోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉంది.పెనుగాలులు గంటకు 90-100 కి.మీ  గరిస్టముగా 100 కి.మీ  సాయంత్రముకు 60-70 కి.మీ  గరిస్టముగా 80 కి.మీ వేగంతో వీచే  అవకాశం ఉంది.

దక్షిణ  కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్

సోమవారం
తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు చాలా చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కొన్నిచోట్ల.. అత్యంత భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉంది. ఈదురుగాలులు గంటకు 45-55 కి.మీ గరిష్టంగా 65 కి.మీ వేగంతో వీచే  అవకాశం ఉంది.

రేపు మంగళవారం
తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు చాలా చోట్ల  కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్షాలు నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కొన్నిచోట్లతో పాటు అత్యంత భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉంది.పెనుగాలులు గంటకు 60-70 కి.మీ గరిస్టముగా 80 కి.మీ క్రమంగా 90 -100 కి.మీ గరిష్టంగా 110 కి.మీ  వేగంతో వీచే  అవకాశం ఉంది.

బుధవారం
తేలికపాటి నుంచి  మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు అనేక చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కొన్నిచోట్లతో పాటు అత్యంత భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉంది. పెనుగాలులు గంటకు 90-100 కి.మీ గరిష్టంగా 100 కి.మీ  సాయంత్రానికి 60-70 కి.మీ  గరిష్టంగా 80 కి.మీ వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంది.

రాయలసీమ

సోమవారం
తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు  వర్షాలు  లేదా  ఉరుములతో కూడిన జల్లులు అనేక చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు సంభవించే  అవకాశం ఉంది. ఈదురు గాలులు గంటకు 45-55 కి.మీ గరిష్టంగా 65 కి.మీ వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

మంగళవారం
తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు  వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు చాలా చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు సంభవించవచ్చు. పెనుగాలులు గంటకు 60-70 కి.మీ గరిష్టంగా 80 కి.మీ క్రమంగా 90 -100 కి.మీ గరిష్టంగా 110 కి.మీ  వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంది

బుధవారం
తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు అనేక చోట్ల కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉంది. పెనుగాలులు గంటకు 90-100 కి.మీ  గరిష్టంగా 100 కి.మీ  సాయంత్రానికి 60-70 కి.మీ  గరిష్టంగా 80 కి.మీ వేగంతో వీచే  అవకాశం ఉంది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Heavy RainsMontha Cycloneap rainsindia meteorological departmentMeteorological Department Report

