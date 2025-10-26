English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Montha Cyclone: ముంచుకొస్తున్న మొంథా తుఫాను ముప్పు.. నేడు తీవ్ర వాయుగుండం, ఈ 2 జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు..

Montha Cyclone: ముంచుకొస్తున్న మొంథా తుఫాను ముప్పు.. నేడు తీవ్ర వాయుగుండం, ఈ 2 జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు..

AP Montha Cyclone Effect: ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు తుఫాను ముప్పు ముంచుకు వస్తుంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం నేడు తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉంది. రేపటి వరకు తుఫానుగా మారుతుందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో రేపు అర్ధరాత్రి లేదా ఎల్లుండి తీవ్ర తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 26, 2025, 07:18 AM IST

Montha Cyclone: ముంచుకొస్తున్న మొంథా తుఫాను ముప్పు.. నేడు తీవ్ర వాయుగుండం, ఈ 2 జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు..

AP Montha Cyclone Effect: మొంతా తుఫాను ఏపీకి ముంచుకొస్తున్న తుఫాన్ ముప్పు.. ఈ నెల 28వ తేదీ సాయంత్రం వరకు తుఫాను తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావం వల్ల నేడు నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. బంగాళాఖాతం ఏర్పడిన వాయుగుండం నేడు తీవ్ర వాయుగుండంగా మారి రేపు తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అలెర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో మిగతా జిల్లాలో మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయి. రేపు భారీ వర్షాల నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. 

 ఇక ఆగ్నేయ బంగాళంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వల్ల ఈ ప్రభావం చూపుతుంది. ఇక సోమవారం నాటికి బంగాళాఖాతంలో తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉంది. తర్వాత కదులుతో మచిలీపట్నం, కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని  ఐఎండీ తెలిపింది. మొంతా ప్రభావంతో పలు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. ఇప్పటికే భారీ వర్షాలు కురిసే ప్రాంతాలలో రెడ్‌ అలెర్ట్‌ కూడా జారీ చేశారు. మత్స్యకారులు కూడా వేటకు వెళ్లకూడదని హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేసింది ఏపీ ప్రభుత్వం. 

 ఇక తుఫాను తీరం దాటే క్రమంలో గంటకు 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు కూడా వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మూడు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. ఇది సోమవారం, మంగళవారం, బుధవారం కూడా ఈ తుఫాను ప్రభావం ఉండనుంది. ప్రధానంగా నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాలకు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. 

 తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు..
తుఫాను ప్రభావంతో తెలంగాణలో కూడా రెండు రోజులపాటు భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. 28, 29 తేదీలలో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భద్రాద్రి, కొత్తగూడెం, సూర్యాపేట, నల్గొండ, మహబూబాబాద్, భూపాల్ పల్లి జిల్లాలకు రెయిన్‌ అలెర్ట్‌ జారీ చేశారు. హైదరాబాదులో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

 3 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు..
మొంతా తుఫాను ప్రభావం వల్ల మూడు రోజుల స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. తుఫాను హెచ్చరిక నేపథ్యంలో అధికారులు 27, 28, 29 తేదీల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి. ఇక తూర్పుగోదావరి, కడప, అన్నమయ్య, ఎన్టీఆర్, బాపట్ల, కృష్ణా, గుంటూరు, కోనసీమ జిల్లాలు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. కలెక్టర్లు కూడా జిల్లాల వారీగా తుఫాను ప్రభావం నేపథ్యంలో స్కూళ్లకు హాలిడే కూడా ప్రకటించారు.

