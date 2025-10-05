Andhra Pradesh: ఏపీలో ఘోరం.. కూతురి భర్తతో ఆపనికి రెడీ అయిన తల్లి.. అడ్డుపడిందని రోకలితో దాడి.. వీడియో..

Mother in law extra marital affair with daughters Husband in Tirupati Video: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో అనేక ఘటనలు షాక్ కు గురిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వైవాహిక జీవితాలకు సంబంధించి భార్యభర్తలు ఒకర్ని మరోకరు హత్యలు చేసుకొవడం, సుపారీలు ఇచ్చి చంపించడం వంటివి చేస్తున్నారు.
ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా మారాయి. పెళ్లి చేసుకుని కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. సొంత వాళ్లు కూడా మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్న ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఏపీలోని తిరుపతి జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
సొంత అల్లుడితో వివాహానికి సిద్ధమైన తల్లిని అడ్డుకున్న కూతురిపై రోకలి బండతో దాడి చేసిన తల్లి
తిరుపతి జిల్లా కేవీబీ పురంలో ఐదు నెలల క్రితం ఒక అబ్బాయిని ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న బాలిక
గత కొన్ని రోజులుగా అల్లుడితో అత్త వివాహేతర సంబంధం ఉండటంతో అల్లుడితో తాళి కట్టించుకునేందుకు సిద్ధమైన… pic.twitter.com/DKQOlc3bv3
తిరుపతి జిల్లా కేవీబీపురం మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన యువకుడు, బాలిక ఇద్దరు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. యువతి తండ్రి చనిపోవడంతో ఆమె కూతురు దగ్గరే ఉంటుంది. ఇంతలో తల్లి తన అల్లుడిపైన కన్నేసింది. కనీసం కూతురు భర్త అని కూడా చూడకుండా, వావివరసలు మర్చిపోయి మరీ నీచంగా ప్రవర్తించింది.
ఈ క్రమంలో ఇక తన అల్లుడినే పెళ్లి చేసుకునేందుకు రెడీ అయిపోయింది. ఇటీవల ఇంట్లో తన అల్లుడితో మెడలో తాళి కట్టుకునేందుకు సిద్దమైంది. దీంతో కూతురు అడ్డుకొగా.. భర్త, తల్లి కూతురుపై రోలుతో దాడికి దిగారు. ఆమె గట్టిగా అరుపులు, కేకలు వేయడంతొ అక్కడికి స్థానికులు వచ్చారు. అప్పటికే పలు మార్లు దాడులు చేశారు. ఈ క్రమంలో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు మహిళ తల్లిని, భర్తను అరెస్ట్ చేసి పీఎస్ కు తరలించారు. మహిళను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది. ఆస్పత్రిలో మహిళ తనపై జరిగిన దాడికి గురించి మాట్లాడిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసి నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. సభ్య సమాజం ఎటు పోతుందని ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
