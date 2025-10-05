English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Andhra Pradesh: ఏపీలో ఘోరం.. కూతురి భర్తతో ఆపనికి రెడీ అయిన తల్లి.. అడ్డుపడిందని రోకలితో దాడి.. వీడియో..

Mother affair with daughters husband in tirupati: పడక సుఖం కోసం కూతురు భర్తతోనే తల్లి పెళ్లికి రెడీ అయిపోయింది. అడ్డొచ్చిన కూతురిని చంపేందుకు కూడా వెనుకాడలేదు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం ఏపీలో సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 5, 2025, 12:44 PM IST
  • ఏపీలో ఘోరం..
  • అల్లుడితో ఎఫైర్..

Trending Photos

8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Radhika Apte
Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
5
world's biggest snake
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
Old Coins Sale: ఈ కాయిన్ మీ దగ్గర ఉంటే కోటీశ్వరులు అవుతారు.. ఇలా అమ్మితే రూ.44 కోట్లు మీ సొంతం..
7
Hair Dollar Value
Old Coins Sale: ఈ కాయిన్ మీ దగ్గర ఉంటే కోటీశ్వరులు అవుతారు.. ఇలా అమ్మితే రూ.44 కోట్లు మీ సొంతం..
Andhra Pradesh: ఏపీలో ఘోరం.. కూతురి భర్తతో ఆపనికి రెడీ అయిన తల్లి.. అడ్డుపడిందని రోకలితో దాడి.. వీడియో..

Mother in law extra marital affair with daughters Husband in Tirupati Video: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో అనేక ఘటనలు షాక్ కు గురిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వైవాహిక జీవితాలకు సంబంధించి భార్యభర్తలు ఒకర్ని మరోకరు హత్యలు చేసుకొవడం, సుపారీలు ఇచ్చి చంపించడం వంటివి చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా మారాయి. పెళ్లి చేసుకుని కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. సొంత వాళ్లు కూడా మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్న ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఏపీలోని తిరుపతి జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

 

తిరుపతి జిల్లా కేవీబీపురం మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన యువకుడు, బాలిక ఇద్దరు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. యువతి తండ్రి చనిపోవడంతో ఆమె కూతురు దగ్గరే ఉంటుంది. ఇంతలో తల్లి తన అల్లుడిపైన కన్నేసింది. కనీసం కూతురు భర్త అని కూడా చూడకుండా, వావివరసలు మర్చిపోయి మరీ నీచంగా ప్రవర్తించింది.

ఈ క్రమంలో ఇక తన అల్లుడినే పెళ్లి చేసుకునేందుకు రెడీ అయిపోయింది. ఇటీవల ఇంట్లో తన అల్లుడితో మెడలో తాళి కట్టుకునేందుకు సిద్దమైంది. దీంతో కూతురు అడ్డుకొగా.. భర్త, తల్లి  కూతురుపై రోలుతో దాడికి దిగారు. ఆమె గట్టిగా అరుపులు, కేకలు వేయడంతొ  అక్కడికి స్థానికులు వచ్చారు. అప్పటికే పలు మార్లు  దాడులు చేశారు. ఈ క్రమంలో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

Read more: Rain Alert: ఏపీలో దంచికొడుతున్న వర్షాలు.. ఈ జిల్లాలకు రెడ్‌ అలర్ట్.. బయటకు రావొద్దంటూ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక

రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు మహిళ తల్లిని, భర్తను అరెస్ట్ చేసి పీఎస్ కు తరలించారు. మహిళను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం  స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది. ఆస్పత్రిలో మహిళ తనపై జరిగిన దాడికి గురించి మాట్లాడిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసి నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. సభ్య సమాజం ఎటు పోతుందని ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

TirupatiMother in law affair in TirupatiAP Crime NewsVideo Viralextra marital affair

Trending News