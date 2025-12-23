Tirumala News: 'తిరుమల మెట్ల మార్గంలో నడిచి వెళ్లు లోకేష్‌.. పరిస్థితులు చూసి బాధేసింది: ఎంపీ

Tirumala News: తిరుమల కొండకు వెళ్లే మెట్ల మార్గంలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై పెద్దపల్లి ఎంపీ వంశీకృష్ణ గడ్డం ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నడక మార్గం ఆందోళనకరమైన స్థాయికి దిగజారిపోయిందని.. దారి పొడవునా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు, నిర్మాణ శిథిలాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియోను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారా లోకేష్కు ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేశారు. ఒక్కసారైనా ఏడు కొండల నడక మార్గంలో నడిచి.. అక్కడ దయనీయ స్థితిని స్వయంగా పరిశీలించాలని అన్నారు. తక్షణమే స్పందించాలని కోరారు.
"కాకా వర్ధంతి సందర్భంగా ఏడు కొండల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆశీస్సుల కోసం నేను నా కుటుంబంతో కలిసి తిరుపతిని సందర్శించాను. నాకు ఈ రోజు చాలా బాధ కలిగింది. భక్తిశ్రద్ధలతో కొండలు ఎక్కుతున్నప్పుడు.. అక్కడ చూసిన పరిస్థితులు తీవ్రంగా కలచివేశాయి. నేను నారా లోకేష్ గారికి ఒక ఛాలెంజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఆయన కనీసం ఒక్కసారైనా ఏడు కొండల నడక మార్గంలో నడిచి.. అక్కడ దయనీయ స్థితిని స్వయంగా పరిశీలించండి. ఆ నడక మార్గం ఆందోళనకరమైన స్థాయికి దిగజారిపోయింది.
దారి పొడవునా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు, నిర్మాణ శిథిలాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయి. నడక మార్గంలో ఏర్పాటు చేసిన టాయిలెట్ ఆవిష్కరణలు ఉన్నాయి. మెట్ల మధ్య అమర్చిన స్టీల్ ట్రేల వల్ల నడవడం చాలా కష్టంగా.. ప్రమాదకరంగా ఉంది. ట్రేల కారణంగా భక్తుల కాళ్లకు గాయాలు అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. దారి మొత్తం ఫస్ట్ ఎయిడ్ స్టాప్స్ కూడా లేవు. మొకాలి మెట్టు ముందు రోడ్డు క్రాస్ చేసే సమయంలో వాహనాలను తప్పించుకుని నడిచే పరిస్థితి ఉంది.
On the occasion of Kaka’s death anniversary, I visited Tirupati along with my family to seek the blessings of Lord Venkateswara of the Seven Hills. While climbing the hills with devotion, the conditions we witnessed were deeply distressing.
చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. నారా లోకేష్ గారు తక్షణమే స్పందించాలి. అవసరమైతే ఈ విషయాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారితో మాట్లాడి.. ప్రత్యేక ఫండ్ ఏర్పాటు చేయించి అందులో నుంచి అయినా తిరుమల నడక మార్గంలో అత్యవసర, మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేలా చూడాలని నేను ఆయనను కోరుతున్నాను.." అని ఎంపీ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.
