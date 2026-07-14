Mudragada padmanabha reddy passed away: ఏపీకి చెందిన కాపు ఉద్యమ నేత, మాజీ మంత్రి వైసీపీ నేత ముద్రగడ పద్మనాభ రెడ్డి కాసేపటి క్రితం కన్నుమూశారు. హైదరాబాదులోని సింధు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. దీంతో కాపు నేతలు, కార్యకర్తలు, ఆయన అభిమానులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో గతంలో ముద్రగడ పద్మనాభం తన పేరును.. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ పిఠాపురం నుంచి గెలిస్తే తన పేరును మార్చుకుంటానని చేసిన సవాల్ పై నిలబడి మరీ ఎన్నికల రిజల్ట్ తర్వాత పేరును మార్చుకున్నారు. సవాల్ విసరడమే కాకుండా.. దానిపై నిలబడి అందర్ని ఆశ్చర్యంకు గురిచేశారు.
ముద్రగడ నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, రెండు సార్లు మంత్రిగా, ఒకసారి ఎంపీగా కూడా పనిచేశారు. రాజకీయాల్లో తన దైన చాణక్యంతో రాణించారు. కాపుల మేలు కోసం తన ప్రాణాల్ని సైతం పణంగా పెట్టి పలు మార్లు ఆమరణ నిరాహర దీక్షకు సైతం దిగారు. రాజకీయాల్లో విలువలు ఉండాలని తరచుగా ఆయన చెబుతుండే వారు. ఈ క్రమంలో రాజకీయ ప్రముఖులు, వైసీపీ నేతలు ముద్రగడ పద్మనాభరెడ్డి మృతిపట్ల తమ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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