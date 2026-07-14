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Mudragada padmanabha reddy: పవన్ కళ్యాణ్‌పై ఛాలెంజ్.. తన పేరును మార్చుకున్న ముద్రగడ పద్మనాభ రెడ్డి.. అసలు విషయం ఇదే.!.

Andhra Pradesh: అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పిఠాపురం నియోజకవర్గం నుంచి పవన్‌ కల్యాణ్‌ గెలిస్తే తన పేరు మార్చుకుంటానని ముద్రగడ సవాల్ చేసి ఆతర్వాత తన పేరును సైతం మార్చుకున్నారు. ఈ ఛాలెంజ్ అంశం మరోసారి వార్తలలో నిలిచింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 14, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:46 PM IST
Mudragada padmanabha reddy: పవన్ కళ్యాణ్‌పై ఛాలెంజ్.. తన పేరును మార్చుకున్న ముద్రగడ పద్మనాభ రెడ్డి.. అసలు విషయం ఇదే.!.
Image Credit: Mudragadapadmanabhareddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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