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అనారోగ్యంతో కాపు ఉద్యమ నాయకుడు ముద్రగడ పద్మనాభం కన్నుమూత

Mudragada Padmanabham Passes Away At 73 Years With Health Issues: కాపు సామాజికవర్గానికి ప్రతీకగా నిలుస్తున్న మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం కన్నుమూశారు. తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతిచెందారు. దీంతో వైఎస్సార్‌సీపీతోపాటు కాపు సామాజికవర్గం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 14, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:09 PM IST
అనారోగ్యంతో కాపు ఉద్యమ నాయకుడు ముద్రగడ పద్మనాభం కన్నుమూత
Image Credit: Mudragada Padmanabham Dies

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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