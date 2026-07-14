/అనారోగ్యంతో కాపు ఉద్యమ నాయకుడు ముద్రగడ పద్మనాభం కన్నుమూత

Mudragada Padmanabham: కాపు సామాజికవర్గ ఉద్యమ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం (73) తుదిశ్వాస విడిచారు. కొన్నాళ్లుగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన హైదరాబాద్లో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతూ పద్మనాభం కన్నుమూశారు. ఆయన మృతితో కాపు సామాజికవర్గం పెద్ద దిక్కును కోల్పోయింది. పద్మనాభం మృతికి సీఎం చంద్రబాబుతోపాటు వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్, ఇతర ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లోని సింధు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ముద్రగడ పద్మనాభం మంగళవారం సాయంత్రం తుదిశ్వాస విడిచినట్లు కుటుంబ సభ్యులు మృతిచెందారు. ఆయనకు భార్య, ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. నెల రోజులుగా హైదరాబాద్లో కిడ్నీలకు సంబంధించి చికిత్స పొందారు. క్యాన్సర్ బారిన కూడా పడినట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. హైదరాబాద్ నుంచి బుధవారం మృతదేహాన్ని స్వగ్రామం కిర్లంపూడికి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది.
ముద్రగడ పద్మనాభ రెడ్ది ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన రాజకీయ నాయకుడు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంత్రిగా పనిచేసిన కాపు సంఘం నాయకుడు. గతంలో కాంగ్రెస్, తెలుగుదేశం పార్టీలలో పనిచేశారు. మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా.. ఒకసారి ఎంపీగా, రెండుసార్లు రాష్ట్ర మంత్రిగా పనిచేశారు. 2014 నుంచి 2024 వరకు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికలు సమయంలో అకస్మాత్తుగా 2024 మార్చి 16వ తేదీన వైఎస్సార్సీపీలో చేరాడు.
ప్రముఖుల సంతాపం
ముద్రగడ పద్మనాభవం మృతితో ఏపీలోని ప్రధాన సామాజికవర్గమైన కాపు వర్గం పెద్ద దిక్కును కోల్పోయింది. కాపులకు ప్రతీకగా నిలిచిన ముద్రగడ పద్మనాభం ఎన్నో ఉద్యమాలు, పోరాటాలు నడిపించాడు. కాపులకు సంబంధించిన డిమాండ్లు, సమస్యలపై తీవ్ర పోరాటం చేశారు.
పద్మనాభం తండ్రి వీరరాఘవరావు ప్రత్తిపాడు శాసనసభ్యుడిగా 1962, 67 ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు. 1977లో తండ్రి హఠాన్మరణం పొందడంతో 1978లో జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో ముద్రగడ పద్మనాభం రెడ్డి జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి గెలిచారు. మొత్తం మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు.
కాపు ఉద్యమం
కాపుల సామాజికవర్గానికి ముద్రగడ పద్మనాభం కేంద్రంగా నిలుస్తున్నారు. 1994లో కాపుల కోసం నిరాహార దీక్ష చేశారు. 2016 జనవరి 31 నాడు తూర్పు గోదావరి జిల్లా తునిలో ప్రారంభమైన కాపు ఐక్య గర్జన సభతో కాపులకు సంబంధించిన ప్రధాన డిమాండ్ల సాధనకు పోరాటం చేశారు. రైలు రోకో హింసాత్మకంగా మారింది.
పిఠాపురంలో హోరాహోరీ
కాపులకు ప్రతినిధిగా ఉన్న ముద్రగడ పద్మనాభం 2024 ఎన్నికల్లో హల్చల్ చేశారు. ఆ ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ను పిఠాపురంలో ఓడిస్తానని సవాల్ చేశారు. ఓడించకపోతే తన పేరును ముద్రగడ పద్మనాభరెడ్డిగా మార్చుకుంటానని శపథం చేశారు. ఆ ఎన్నికల్లో పవన్ గెలవడంతో చేసిన మాట ప్రకారం కట్టుబడి ముద్రగడ పద్మనాభం రెడ్డిగా పేరు మార్చుకున్నారు.