/Mudragada Padmanabham: ముద్రగడ అంత్యక్రియల్లో ఉద్రిక్తత.. కుమార్తె క్రాంతిని అడ్డుకున్న కుటుంబం.. కిర్లంపూడిలో హైడ్రామా!

Mudragada Padmanabham:ఏపీ మాజీ మంత్రి, కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం మరణం అనంతరం ఆయన స్వగ్రామం కిర్లంపూడిలో నిర్వహిస్తున్న అంత్యక్రియల సందర్భంగా ఊహించని పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్న నేపథ్యంలో వేలాది మంది అభిమానులు, రాజకీయ నాయకులు, కార్యకర్తలు అక్కడికి చేరుకున్నారు. అయితే ఈ కార్యక్రమంలో ముద్రగడ కుమార్తె క్రాంతి శీల రాక వివాదానికి దారితీసింది.
ముద్రగడ మరణవార్త తెలిసిన వెంటనే క్రాంతి తన తండ్రికి చివరి నివాళి అర్పించేందుకు కిర్లంపూడికి బయలుదేరారు. అయితే ఆమె గ్రామానికి చేరుకునే ముందే పోలీసులు ప్రత్తిపాడు వద్ద అడ్డుకున్నారు. అనంతరం పరిస్థితులు చర్చనీయాంశం కావడంతో ఆమె గ్రామానికి చేరుకున్నప్పటికీ, కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను మృతదేహం వద్దకు వెళ్లనివ్వలేదు.
క్రాంతిని చూసిన వెంటనే ముద్రగడ కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్లు అక్కడున్న వారు తెలిపారు. గతంలో కుటుంబంలో ఏర్పడిన విభేదాలను ప్రస్తావిస్తూ ఆమె వెళ్లిపోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సమయంలో క్రాంతి "నాన్నా" అంటూ భావోద్వేగానికి గురైనప్పటికీ, కుటుంబ సభ్యులు తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకోలేదు. దీంతో అక్కడ కొంతసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని ఆమెను అక్కడి నుంచి పంపించారు. చివరకు క్రాంతి తన తండ్రికి దూరం నుంచే నివాళి అర్పించి కన్నీరుమున్నీరుగా వెనుదిరిగారు.
ఈ వివాదానికి మూలం 2024 ఎన్నికల సమయంలో మొదలైన రాజకీయ భేదాభిప్రాయాలే. ముద్రగడ వైఎస్సార్సీపీలో చేరిన తర్వాత ఆయన కుమార్తె క్రాంతి జనసేనలో చేరడం కుటుంబంలో విభేదాలకు కారణమైంది. ఆ సమయంలో తండ్రి, సోదరుడి నుంచి తనకు ప్రాణహాని ఉందని ఆమె ఆరోపించగా, ముద్రగడ ఆ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు. రాజకీయాల కారణంగా తన కుటుంబాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని ఆయన విమర్శించారు. అంతేకాక, తనకు ఆ కుమార్తెతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని కూడా బహిరంగంగా ప్రకటించారు.
ఇదిలా ఉండగా, ముద్రగడ పద్మనాభం అంత్యక్రియలను అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చర్చించిన అనంతరం సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. కిర్లంపూడిలో భారీ పోలీసు బందోబస్తు మధ్య అంతిమయాత్ర కొనసాగింది. ఈ ఘటన రాజకీయంగానే కాకుండా కుటుంబ పరంగానూ తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.
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