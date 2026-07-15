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Mudragada Padmanabham: ముద్రగడ అంత్యక్రియల్లో ఉద్రిక్తత.. కుమార్తె క్రాంతిని అడ్డుకున్న కుటుంబం.. కిర్లంపూడిలో హైడ్రామా!

Mudragada Padmanabham:కాపు ఉద్యమ నేత, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం అంత్యక్రియల సందర్భంగా కిర్లంపూడిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. చివరి నివాళి అర్పించేందుకు వచ్చిన కుమార్తె క్రాంతి శీలను కుటుంబ సభ్యులు మృతదేహం వద్దకు అనుమతించకపోవడంతో హైడ్రామా చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు జోక్యం చేసుకోవడంతో పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన రాజకీయ, కుటుంబ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 15, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:54 AM IST
Mudragada Padmanabham: ముద్రగడ అంత్యక్రియల్లో ఉద్రిక్తత.. కుమార్తె క్రాంతిని అడ్డుకున్న కుటుంబం.. కిర్లంపూడిలో హైడ్రామా!
Image Credit: Mudragada Padmanabham(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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