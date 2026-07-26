/చెల్లెలు కారణంగానే ముద్రగడ పద్మనాభం మరణం: ముద్రగడ గిరిబాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు

Mudragada Giribabu: కాపు ఉద్యమ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం అనారోగ్యంతో మృతి చెందడంతో కాపు సమాజం పెద్ద దిక్కు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే. ముద్రగడ పద్మనాభం ఉద్యమమే కాదు మరణం కూడా వివాదం రాజుకుంది. ముద్రగడ అంత్యక్రియలకు ఆయన కుమార్తె క్రాంతిని రానివ్వకపోవడం తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారింది. ఈ వ్యవహారంపై ముద్రగడ పద్మనాభం స్పందిస్తూ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ సందర్భంగా తన చెల్లెలె క్రాంతిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన తండ్రి మరణానికి చెల్లెలు కారణం అని ప్రకటించారు. తన తండ్రిని మానసిక క్షోభకు గురయ్యారని.. దాని కారణంగానే ఆయన మరణించారని ముద్రగడ గిరిబాబు తెలిపారు.
కిర్లంపూడిలోని నివాసంలో ముద్రగడ గిరిబాబు మీడియా సమావేశం నిర్వహించి కీలక విషయాలు తెలిపారు. 'సోదరి క్రాంతి వల్లే నా తండ్రి మానసిక క్షోభకు గురై మృతి చెందారు. నా తండ్రి మరణించక ముందు చెప్పిన విషయాలనే మా కుటుంబం చేసింది' అని వివరించారు. తన తండ్రి మరణించకముందే ఐదు విషయాలు చెప్పినట్లు ముద్రగడ గిరిబాబు తెలిపారు. 'నన్ను కాల్చవద్దు.. పూడ్చాలి. పెద్ద రోజు కానీ చిన్న రోజు చేయరాదు. అంటే దశదిన కర్మ చేయరాదు. తాను చనిపోయినా బొట్టు, గాజులు, పూలు తీయరాదు. పుట్టుకతో వచ్చినవి తీయరాదు. క్రాంతి గాలి కూడా పడొద్దు. ఎప్పటికీ క్షమించకు. దగ్గరకు రానివ్వదు. ప్రభుత్వం ఏమీ ఇచ్చినా స్వీకరించొద్దు. ఎప్పుడూ వారి వద్ద చేయి చాపరాదు' అని ముద్రగడ గిరిబాబు వెల్లడించారు.
ప్రభుత్వం వచ్చే వాటిని అందుకోవద్దని చెప్పినట్లు వైఎస్సార్సీపీ ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి ముద్రగడ గిరిబాబు తెలిపారు. బతికి ఉన్నప్పుడు అవమానించి అంతిమ సంస్కారాలకు గౌరవం ఇస్తానంటే ఎలా స్వీకరిస్తామని ప్రశ్నించారు. తమ కుటుంబానికి గౌరవం ఇచ్చింది తండ్రి మరణించే వరకు వెన్నంటే ఉన్నది మాజీ సీఎం జగన్ అని తెలిపారు. తన తండ్రి పద్మనాభానికి తమ కుటుంబం ఎన్ని జన్మలు ఎత్తిన రుణపడి ఉంటుందని ప్రకటించారు. 'సోదరి క్రాంతిని దగ్గరకు రానివ్వదని నా తండ్రి చెప్పారని అందుకే రానివ్వలేదు. జనసేన పార్టీకి ఆమె ఎంత ఉపయోగపడుతుందో తెలియదు కానీ పార్టీని మాత్రం ఆమె బాగా ఉపయోగించుకుంటుందని' ముద్రగడ గిరిబాబు తెలిపారు.
తల్లిదండ్రులను బాధపెట్టిన వారిని ఎవరూ కూడా క్షమించరాదని ముద్రగడ గిరిబాబు చెప్పారు. తన తండ్రి చెల్లెలు క్రాంతి వలన చాలా ఆవేదనకు గురయ్యారని.. అలాంటి కూతురును ఎప్పుడూ దగ్గరకు రానివ్వరాదని చెప్పినట్లు వెల్లడించారు.