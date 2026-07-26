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చెల్లెలు కారణంగానే ముద్రగడ పద్మనాభం మరణం: ముద్రగడ గిరిబాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు

Mudragada Padmanabham Son Giri Babu Hot Comments On His Father Death: కాపు ఉద్యమ నాయకుడు ముద్రగడ పద్మనాభం మృతిపై ఆయన కుమారుడు ముద్రగడ గిరిబాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన చెల్లెలు కారణంగా ఆయన మృతి చెందారని ప్రకటించడం కలకలం రేపింది. మానసిక క్షోభకు గురయ్యారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 26, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:32 PM IST
చెల్లెలు కారణంగానే ముద్రగడ పద్మనాభం మరణం: ముద్రగడ గిరిబాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు
Image Credit: Mudragada Giri Babu Press Meet

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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చెల్లెలు కారణంగానే ముద్రగడ పద్మనాభం మరణం: ముద్రగడ గిరిబాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు
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