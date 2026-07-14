/Mudragada Political Journey: మాజీ మంత్రి, వైసీపీ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం రాజకీయ నేపథ్యం ఇదే!

Mudragada Padmanabham Political Journey: ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ మంత్రి, కాపు ఉద్యమ నేత, ప్రస్తుత వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం (78) కన్నుమూశారు. గత నెల రోజులుగా కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన, హైదరాబాద్లోని సింధు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కొద్దిసేపటి క్రితం మరణించారు. కుటుంబసభ్యులతో పాటు ఆయన సన్నిహితులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు. బుధవారం నాటికి ఆయన భౌతికకాయాన్ని స్వగ్రామమైన కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడికి తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆయనకు భార్య, ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు.
జననం, కుటుంబ నేపథ్యం
ముద్రగడ పద్మనాభం 1948 మార్చి 7న తూర్పు గోదావరి జిల్లా (ప్రస్తుత కాకినాడ జిల్లా) కిర్లంపూడిలోని ఒక వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించారు. చిన్న వయసు నుంచే ప్రజా జీవితం వైపు ఆకర్షితులైన ఆయన, ప్రజా సేవలోనే తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు.
రాజకీయ ప్రస్థానం, నిర్వహించిన పదవులు
కాంగ్రెస్ పార్టీతో తన రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించిన ముద్రగడ, అతి తక్కువ కాలంలోనే కీలక నేతగా ఎదిగారు. 1978లో ఆయన మొదటిసారి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోలో ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. పలుమార్లు అసెంబ్లీకి ఎన్నికై ప్రజా సమస్యలపై గళం విప్పారు. ఎమ్మెల్యేగా పనిచేస్తూనే రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రిగా, హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా (రాష్ట్ర స్థాయి బాధ్యతలు) కీలక పదవులను నిర్వహించారు.
ఆయన రాజకీయ ప్రయాణం ఎన్నో మలుపులు తిరిగింది. కాంగ్రెస్ నుంచి ఎన్టీఆర్ హయాంలో తెలుగుదేశం పార్టీలోకి, ఆ తర్వాత తిరిగి కాంగ్రెస్లోకి మారారు. అనంతరం ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలకు దూరంగా ఉంటూ కాపు ఉద్యమమే శ్వాసగా బతికారు.
కాపు రిజర్వేషన్ ఉద్యమం, తుని ఘటన..
ముద్రగడ పద్మనాభం పేరు వినబడగానే కాపులను బీసీ జాబితాలో చేర్చాలనే పోరాటమే గుర్తుకొస్తుంది. కాపు సామాజిక వర్గ సమస్యలపై ఆయన ఒక బలమైన గొంతుకగా నిలిచారు. అయితే 2016లో తునిలో ఏర్పాటు చేసిన కాపు రిజర్వేషన్ల కోసం బహిరంగ సభ తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసింది. రత్నాచల్ ఎక్స్ప్రెస్కు నిప్పు పెట్టడం, పోలీస్ స్టేషన్పై దాడి వంటి ఘటనలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించాయి. ఈ ఘటన అనంతరం ముద్రగడ చేపట్టిన ఆమరణ దీక్ష, ఆయన అరెస్టు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
2024 ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీలో చేరిక
2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు ముద్రగడ రాజకీయాల్లో మళ్లీ క్రియాశీలక పాత్ర పోషించారు. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (YCP)లో చేరిన ఆయన, తన పేరును ముద్రగడ పద్మనాభరెడ్డిగా మార్చుకుంటున్నట్లు ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ ఎన్నికల్లో పిఠాపురం నియోజకవర్గం నుంచి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్పై పోటీ చేసి రాజకీయంగా తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తించారు.
వారసత్వం, గుర్తింపు
ముద్రగడ రాజకీయ ప్రస్థానం కాంగ్రెస్లో ప్రారంభమయ్యి.. ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరి, మళ్లీ కాంగ్రెస్ చేరి మళ్లీ ఏ పార్టీకి సంబంధం లేకుండా స్వతంత్ర ఉద్యమానికి నాయకుడిగా ఉన్నారు. చివరిగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేతగా చేరారు. ఏ పార్టీకి పూర్తిగా అనుకూలంగా ఉండకుండా, తన డిమాండ్ల ఆధారంగానే రాజకీయ వైఖరిని మార్చుకునే నాయకుడిగా ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.
ఆయన కుమారుడు ముద్రగడ గిరి కూడా ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. కాపు ఉద్యమ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులంతా ఆయనకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచారు. కాపు ఉద్యమానికి ప్రతీకగా, తూర్పు గోదావరి రాజకీయాల్లో అత్యంత ప్రభావశీల నేతగా, సామాజిక న్యాయం కోసం పోరాడిన నాయకుడిగా ముద్రగడ పద్మనాభం చరిత్రలో నిలిచిపోతారు.
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