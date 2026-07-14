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Mudragada Political Journey: మాజీ మంత్రి, వైసీపీ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం రాజకీయ నేపథ్యం ఇదే!

Mudragada Padmanabham Political Journey: మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం (78) కన్నుమూశారు. గత నెలరోజులుగా కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన.. చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం సాయంత్రం మృతి చెందారు. ఈ క్రమంలో ఆయన వ్యక్తిగత కుటుంబ విషయాలతో పాటు రాజకీయ నేపథ్యానికి సంబంధించిన విశేషాలను తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 14, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:57 PM IST
Mudragada Political Journey: మాజీ మంత్రి, వైసీపీ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం రాజకీయ నేపథ్యం ఇదే!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Mudragada Political Journey: మాజీ మంత్రి, వైసీపీ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం కన్నుమూత..ఆయన రాజకీయ నేపథ్యం ఇదే!
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