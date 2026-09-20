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Andhra Pradesh: ఏపీలో వెల్లివెరిసిన మత సామరస్యం.. వేలంలో లడ్డు దక్కించుకున్న ముస్లిం కుటుంబం.. ఎక్కడంటే..?

Ap Muslim family win ganeh laddu in auction: ధర్మవరం పట్టణంలో  సిరికల్చర్‌ కార్యాలయం సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక మండపం వద్ద శనివారం ఉత్సవ కమిటీ లడ్డూ వేలంపాట నిర్వహించింది. ఈ వేలంపాటలో ముస్లిం కుటుంబం పాల్గొనడమే కాకుండా.. ఏకంగా లడ్డును కూడా భారీ వేలంపాటపాడి సొంతం చేసుకుని మతసామరస్యంను చాటుకున్నారు. ఏపీలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన వార్తలలో  నిలిచింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 20, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:39 PM IST
Andhra Pradesh: ఏపీలో వెల్లివెరిసిన మత సామరస్యం.. వేలంలో లడ్డు దక్కించుకున్న ముస్లిం కుటుంబం.. ఎక్కడంటే..?
Image Credit: muslimfamilywinladduindharmavaram

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Andhra Pradesh: ఏపీలో వెల్లివెరిసిన మత సామరస్యం.. వేలంలో లడ్డు దక్కించుకున్న ముస్లిం కుటుంబం.. ఎక్కడంటే..?
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