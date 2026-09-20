/Andhra Pradesh: ఏపీలో వెల్లివెరిసిన మత సామరస్యం.. వేలంలో లడ్డు దక్కించుకున్న ముస్లిం కుటుంబం.. ఎక్కడంటే..?

Muslim family win ganesh laddu at auction in srisathyasai district: దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. పలు చోట్ల అన్నదానాలు ఏర్పాటు చేసి భక్తితో బోజ్జగణపయ్యకు పూజలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చాలా చోట్ల గణపయ్య చేతిలో లడ్డును ఉంచడం ఆనవాయితీగా పాటిస్తున్నారు. అయితే.. నిమజ్జనంకు ముందు గణపయ్య చేతిలో పెట్టిన లడ్డుకు వేలంగా పాటను నిర్వహిస్తున్నారు.
దీనిలో చాలా మంది ఎంతో ఆసక్తిగా పాల్గొంటున్నారు.ఈ క్రమంలో ఏపీలోని శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం పట్టణంలో వినాయక నవరాత్రుల వేళ అరుదైన ఘటన చోటుచేసుకుంది.
వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ధర్మవరం పట్టణంలోని సిరికల్చర్ సమీపంలో లడ్డూ వేలంపాట నిర్వహించారు. దీనిలో ముస్లింకుటుంబం కూడా పాల్గొన్నారు. స్థానికంగా ఉండే.. చాందిని, మస్తాన్ వలి అనే ముస్లిం దంపతులు వేలం పాటలో పాల్గొని, అందరి కంటే అత్యధికంగా.. రూ.1,45,000 వేలం పాట పాడి మరీ లడ్డు ప్రసాదాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు.
అనంతరం ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు వారిని శాలువాతో ఘనంగా సత్కరించి, స్వామి వారి లడ్డు ప్రసాదంను అందజేశారు. ఈ ఘటన వినాయక నవరాత్రుల్లో మతసామరస్యంకు చిహ్నంగా నిలిచిందని పలువురు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
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