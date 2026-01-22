English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nandyal Bus Fire Accident: నంద్యాలలో బస్సు దగ్దం.. ముగ్గురు మృతి.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..

Nandyal Bus Fire Accident: గత కొన్నేళ్లుగా తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలను బస్సు ప్రమాదాలు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి.  ఒక దాని తర్వాత మరొకటి వరుసగా బస్సులు అగ్నికి ఆహుతి అవుతున్నాయి. తాజాగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని నంద్యాల జిల్లాలో జరిగిన బస్సు అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 22, 2026, 07:04 AM IST

Nandyal Bus Fire Accident: నంద్యాలలో బస్సు దగ్దం.. ముగ్గురు మృతి.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..

Nandyal Bus Fire Accident: తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని ప్రజలు బస్సుల్లో ప్రయాణించాలంటే ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు అనే తేడా లేకుండా అన్ని బస్సుల్లో ఇదే తరహా ఘటనలు గత కొన్ని రోజులుగా ఓ సిరీస్ లా తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలను నిద్ర లేకుండా  చేస్తున్నాయి. బస్సుల్లో ప్రయాణించాలంటే వణికిపోయే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. రీసెంట్ గా కర్నూలు, చేవేళ్ల విజయవాడ ఇలా చెప్పుకుంటూ కొండవీటి చాంతాడు అంత లిస్ట్ అవుతుంది. తాజాగా ప్రణాణికులతో వెళుతున్న ఓ ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు టైరు పేలడంతో ఒక్కసారిగా అదుపు తప్పింది. అపుడు బస్సు దాదాపు 100 కిలోమీటర్ల స్పీడుతో ఉంది. దీంతో బస్సు కంట్రోల్ కోల్పోయి సమీపంలోని డివైడర్ మీదుగా దూసుకెళ్లి అవతలి రోడ్డు పై వస్తోన్న లారీని ఢీ కొట్టింది. దీంతో బస్సు ఒక్కసారి మంటలు చెలరేగాయి. ఈ యాక్సిడెంట్ లో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృత్యుఒడిలోకి వెళ్లిపోయారు. పలువురు ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. 

పోలీసులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం.. నెల్లూరు నుంచి 36 మంది ప్యాసింజర్స్ తో హైదరాబాద్ వెళుతున్న ఓ ARBCVR ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు బుధవారం అర్ధరాత్రి 2 గంటలు దాటాకా నంద్యాల జిల్లాలోని శిరివెళ్ల మండలం శిరివెళ్ల మెట్ట వద్ద బస్సు టైరు పేలడంతో అదుపుతప్పి డివైడర్ దాటి అవతలి రోడ్డు పైకి బస్సు దూసుకెళ్లింది. అదే సమయంలో అటువైపుగా వేగంగా వస్తోన్న లారీని ఢీ కొట్టడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో లారీ డ్రైవర్, క్లీనర్ తో పాటు లారీ డ్రైవర్ ముగ్గురు ఆన్ ది స్పాట్ చనిపోయారు. 

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే బస్సుకు మంటలు వ్యాపించాయి. అదే సమయంలో ఆ రూట్లో వెళుతున్న ఓ డీసీఎం డ్రైవర్ వాహనాన్ని ఆపి బస్సు అద్దాలను పగలగొట్టడంతో ప్రయాణికులు బతుకు జీవుడా అన్నట్టుగా సురక్షితంగా  బయటపడ్డారు. కిటికీల్లోంచి కిందకు దూకడంతో కొంత మందికి స్పల్ప గాయాలయ్యాయి. మంటలు వ్యాపించడంతో బస్సును ఢీ కొట్టిన కంటెనర్ లారీ కూడా పూర్తిగా అగ్నికి ఆహూతి అయిపోయింది. 

మంటలు పూర్తిగా వ్యాపించడంతో బస్సు డ్రైవర్ తో పాటు.. ఎదురుగా వస్తోన్న లారీ డ్రైవర్.. బస్సు క్లీనర్ మృత దేహాలు గుర్తుపట్టలేనంతగా కాలిపోయాయి. ఈ ఘటనలో ప్రయాణికుల లగేజి మొత్తంగా కాలి బూడిదైంది. మరోవైపు ప్రయాణికులందరు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన తర్వాత పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని క్షతగాత్రులను సమీపంలోని ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. మరొకొందరిని వేరే వాహానాల్లో హైదరాబాద్ తరలించారు. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Nandyal Bus fireNandyal district Bus fie AccidentBus fire accidentKurnool to Nandyal bus fireNalgonda highway accident

