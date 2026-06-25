/SI Selfie video for Bigg boss telugu 10: నాగార్జున గారు.. బిగ్ బాస్ లో చాన్స్ ప్లీజ్.. కాంట్రవర్సీగామారిన ఏపీ ఎస్సై సెల్పీ వీడియో..

Gadivemula Si Nagarjuna reddy selfie video for Bigg Boss telugu 10: సాధారణంగా సమాజంలో పోలీస్ జాబ్ అంటే చాలా గౌరవంగా చూస్తారు. పోలీసులు పగలనక, రాత్రనక విధి నిర్వాహణలో ఉంటూ నిరంతరం ప్రజల కోసం డ్యూటీలు చేస్తారు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ గౌరవంను పెంచే పనులు చేస్తే మరికొంత మంది దీనికి భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తారు. ఈ క్రమంలో నంద్యాల జిల్లా గడివేములకు చెందిన ఒక ఎస్సై తనకు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో వెళ్లడం ఇష్టమని, తనకు నాగార్జున ఒక చాన్స్ ఇవ్వాలని కోరుతూ సెల్ఫీ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. ఇది కాస్త వైరల్గా మారింది.
బిగ్ బాస్ సీజన్ 10లో నాకు అవకాశం కల్పించండి..
నంద్యాల ఎస్ఐ సెల్ఫీ వీడియో
తన కూతుర్ల కోరిక మేరకు ఈ వీడియో చేశానని, షోలో సత్తా చాటుతానని పేర్కొన్న ఎస్ఐ pic.twitter.com/aVbZLTl6EQ
— Vijaya Reddy (@VijayaReddy_R) June 25, 2026
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ చూసిన ప్రస్తుతం బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 గురించి చర్చించుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే అగ్నిపరీక్ష పేరుతో సామాన్యులతో పాటు , సెలబ్రీటీలకు సైతం ఆడిషన్స్ కోసం పిలుపునిచ్చారు. అయితే ఏపీకి చెందిన ఒక ఎస్సై నాగార్జున రెడ్డి తనకు బిగ్ బాస్ లో వెళ్లడం ఆసక్తి ఉందని వీడియో రిలీజ్ చేశారు.
తనకు బిగ్ బాస్ వెళ్లడం ఇష్టమని, చాలా ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తినని చెప్పాడు. తన కుటుంబ సభ్యులు కూడా బిగ్ బాస్ హౌస్ కు వెళ్లాలని ప్రొత్సహించినట్లు చెప్పుకొచ్చాడు. అక్కడ అన్నిరకాల టాస్క్ ల్ని ఆడే సత్తా తనకు ఉందని చెప్పాడు.అయితే యూనిఫామ్ వేసుకుని ఎస్సై నాగార్జున రెడ్డి వీడియో తీయడం ప్రస్తుతం నెట్టింట వివాదంగా మారింది.
కొంత మంది యూనిఫామ్ వేసుకుని ఈ విధంగా ఎంటైర్ టైన్ మెంట్ లోకి వెళ్తానంటూ వీడియోలు తీస్తే డిపార్ట్ మెంట్ మీద గౌరవం ఏమౌతుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరీ దీనికి రూల్స్ అంగీకరిస్తాయా..?.. పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. మొత్తంగా మీద ఎస్సై నాగార్జున రెడ్డి బిగ్బాస్ హోస్ట్ హీరో నాగార్జున కంట్లో పడాలాని చేసిన వీడియో మాత్రం కాంట్రవర్సీగా మారింది.
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