Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /SI Selfie video for Bigg boss telugu 10: నాగార్జున గారు.. బిగ్ బాస్ లో చాన్స్ ప్లీజ్.. కాంట్రవర్సీగామారిన ఏపీ ఎస్సై సెల్పీ వీడియో..

SI Selfie video for Bigg boss telugu 10: నాగార్జున గారు.. బిగ్ బాస్ లో చాన్స్ ప్లీజ్.. కాంట్రవర్సీగామారిన ఏపీ ఎస్సై సెల్పీ వీడియో..

AP Si selfie request for big boss season 10: నంద్యాల జిల్లా గడివేముల జిల్లాకు చెందిన ఎస్సై బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 లో చాన్స్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ సెల్ఫీ వీడియో రిలీజ్ చేయడం రచ్చగా మారింది. యూనిఫామ్ లో ఉండి డిపార్ట్ మెంట్ పరువు పోయేలా ఈ పనిఏంటని కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 25, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:31 PM IST
SI Selfie video for Bigg boss telugu 10: నాగార్జున గారు.. బిగ్ బాస్ లో చాన్స్ ప్లీజ్.. కాంట్రవర్సీగామారిన ఏపీ ఎస్సై సెల్పీ వీడియో..
Image Credit: nandyalsivideo(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఆ ప్రాంతంలో నిత్యం టిఫిన్ ఉచితం..365 రోజులు ఎప్పుడు వచ్చినా ఫుడ్ పెడతారు!
Free Breakfast Hyderabad40 min ago
2
Nothing Phone 4b56 min ago
3
Cobra Video1 hr ago
4
AP Power Sector Jobs1 hr ago
5
K Kavitha1 hr ago