Nara Brahmani Playing Cricket: మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో క్రీడా ఉత్సాహం ఉరకలెత్తుతోంది. నారా లోకేశ్ క్రీడా ప్రాంగణం (భోగి ఎస్టేట్స్) వేదికగా ఆదివారం 'మంగళగిరి ప్రీమియర్ లీగ్ (MPL)-4' క్రికెట్ టోర్నమెంట్ అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ సతీమణి, హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నారా బ్రాహ్మణి ఈ క్రీడలను ప్రారంభించి సందడి చేశారు.
బ్యాట్ పట్టిన బ్రాహ్మణి!
టోర్నమెంట్ ప్రారంభోత్సవంలో భాగంగా నారా బ్రాహ్మణి టాస్ వేసి మ్యాచ్ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మైదానంలో ఒక ఆసక్తికర దృశ్యం కనిపించింది. మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు బ్రాహ్మణి స్వయంగా బ్యాట్ పట్టి, హీరో నిఖిల్తో కలిసి కొద్దిసేపు క్రికెట్ ఆడారు.
వీరిద్దరి ఆటను చూసి యువత, క్రీడాభిమానులు ఈలలు, చప్పట్లతో హోరెత్తించారు. అంతకుముందు క్రీడా ప్రాంగణానికి చేరుకున్న బ్రాహ్మణికి కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆమె ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు.
టోర్నీ విశేషాలు..
నారా లోకేశ్ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని ప్రతి ఏటా మంగళగిరిలో ఈ టోర్నీని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది రికార్డు స్థాయిలో 125 జట్లు ఈ పోటీల్లో తలపడుతున్నాయి. ఇందులో గెలుపొందిన విజేతలకు మొత్తం రూ. 10 లక్షల విలువైన బహుమతులను అందజేయనున్నారు. నేటి నుండి ప్రారంభమైన ఈ పోటీలు జనవరి 21 వరకు సాగనున్నాయి.
పుట్టినరోజు వేళ యువత మధ్య..
విశేషమేమిటంటే, ఈరోజే నారా బ్రాహ్మణి పుట్టినరోజు. తన పుట్టినరోజున ఇలా క్రీడాకారులు, యువత మధ్య గడపడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు. నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన చిత్ర ప్రదర్శనను కూడా ఆమె ఈ సందర్భంగా తిలకించారు.
లోకేశ్ 'లవ్లీ' విషెస్..
మరోవైపు మంత్రి నారా లోకేశ్ తన సతీమణికి ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "కష్టసుఖాల్లో, గందరగోళంలోనూ నువ్వే నాకు తోడుగా ఉన్నావు. దేవాన్ష్ ప్రేమగల తల్లిగా, పగటిపూట రాక్ స్టార్ సీఈఓగా, నా ప్రతి అడుగులోనూ అండగా నిలిచిన నీకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను" అంటూ నారా లోకేశ్ చేసిన భావోద్వేగపూరిత పోస్ట్ నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది.
