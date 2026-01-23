Nara Brahmani Birthday Wishes To Nara Lokesh: ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ పుట్టిన రోజు. ఈ సందర్భంగా ఆయన సతీమణి నారా బ్రాహ్మణితోపాటు పలువురు ప్రముఖులు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. 'నువ్వే నా బలం.. నీ పక్కన నడవడం గర్వంగా ఉంది. బాధ్యతతో పాటు సుదీర్ఘంగా పనిచేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. మీ త్యాగాని నిశ్శబ్దంగా చూస్తున్నాం' అంటూ బ్రాహ్మణీ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అంతేకాదు మీకు ప్రశాంతంగా సాగిపోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ మీ పక్కన నడవడం గర్వంగా ఉందంటూ ఆమె ఎక్స్ వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
ఇక లోకేష్కు మామ నందమూరి బాలకృష్ణ కూడా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ప్రజాసేవలో ఆయన నిండు నూరేళ్లుగా ఉండాలంటూ పోస్ట్ చేశారు. ఇక పెద్ద ఎత్తున సోషల్ మీడియా వేదికగా కూడా లోకేష్ అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దావోస్ పర్యటనలో ఉన్న నారా చంద్రబాబు నాయుడు, లోకేష్ బృందం గురువారం రాత్రి ఏపీకి బయలుదేరింది. ఈరోజు ఉదయం వీరు అమరావతికి చేరుకుంటారు.
ఇక నారా లోకేష్ ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కుమారుడు. ఆయన 1983 జనవరి 23వ తేదీన పుట్టాడు. ఇక తెలుగు స్టార్ సీనియర్ హీరో, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ ఆయన మామగారి కూతురు బ్రాహ్మణిని వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం వీరికి ఒక కుమారుడు ఉన్నారు.
Happy Birthday to my strength and my calm @naralokesh ! I see the long days, the sacrifices, and the weight you carry - often silently. Your commitment to making a difference inspires all of us. May this year give you moments of peace amid the hustle. Always proud to walk beside… pic.twitter.com/0Haias8fhv
— Brahmani Nara (@brahmaninara) January 23, 2026
టీటీడీకి భారీ విరాళం..
ఇక ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా టీటీడీకి భారీ విరాళం అందజేశారు. నిన్న భాష్యం విద్యాసంస్థల అధినేత రామకృష్ణ ఒక రోజు టీటీడీకి అన్న ప్రసాద వితరణకు ఖర్చు అయ్యే రూ.44 లక్షల విరాళాన్ని అందజేశారు. తిరుమల టీటీడీ చైర్మన్ క్యాంప్ కార్యాలయంలో చైర్మన్ శ్రీ బీఆర్ నాయుడుకు ఆయన నేరుగా విరాళం డీడీ అందజేశారు.
లోకేష్కు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ శుభాకాంక్షలు..
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా మంత్రి నారా లోకేష్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. భావితరాల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా మార్పులు తీసుకురావడంలో.. ఉపాధ్యాయులు, పేరెంట్స్ మధ్య సుహృద్భావ వాతావరణ కల్పిస్తున్న లోకేష్ కి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. యువత ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరిచే దిశగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారంటూ ఆయన కు సుఖసంతోషాలు అందించాలని భగవంతుని ప్రార్థించారు.
రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి ( @naralokesh ) హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థలో భావి తరాల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా మార్పులు తీసుకురావడంలో, ఉపాధ్యాయులకు, పేరెంట్స్ మధ్య సుహృద్భావ వాతావరణం కల్పిస్తూ, పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనలో శ్రీ…
— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) January 23, 2026
