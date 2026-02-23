Nara Lokesh Chit Chat: తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం నెయ్యి అంశంపై మరోసారి నారా లోకేశ్ స్పందించారు. కిలో నెయ్యి 360 రూపాయలకు ఎక్కడ దొరుకుతుందనేది చూపించండి అని మీడియాను నారా లోకేశ్ ప్రశ్నించారు. కిలో 360 రూపాయలకు దొరుకుతుంటే అది కల్తీ నెయ్యి అవుతుందని పేర్కొన్నారు. మామూలుగా మార్కెట్ లో కిలో నెయ్యి 1000 రూపాయలపైన ఉంటుందని తెలిపారు. అసెంబ్లీలో మీడియాతో లోకేశ్ చిట్చాట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై స్పందించారు.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రధానంగా ఆరోపిస్తున్న ఇందాపూర్ డెయిరీ అంశంపై లోకేశ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇందపూర్ డెయిరీ, హెరిటేజ్కు ఎటువంటి సంబంధం లేదని నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. 'వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు బొత్స సత్యనారాయణ ఇంద్రపూర్ డెయిరీకి.. హెరిటేజ్ కో కంపెనీ అని చెప్పారు. అంత సీనియర్ నాయకుడికి కో కంపెనీ అనే పదం ఉండదు అనే విషయం తెలియదా? ఆయన ఇప్పటికైనా ఇందాపూరు డెయిరీ హెరిటేజ్ కో ప్యాకర్ మాత్రమే. హెరిటేజ్ లిస్టెడ్ కంపెనీ. మా మీద సెబీకి కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. ఏమైనా ఆధారాలు ఇచ్చారా? నిరూపించారా?' అని లోకేశ్ ప్రశ్నించారు.
'వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న ఐదేళ్లలో సాక్షి, భారతి సిమెంట్స్కు ప్రభుత్వం నుంచి రూ.వెయ్యి కోట్లు లబ్ధి పొందారు. మేము ఇన్ని సంవత్చరాల్లో ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకోలేదు' అని నారా లోకేశ్ వివరించారు. ఈ సందర్భంగా క్రికెట్కు మ్యాచ్కు వెళ్లడంపై వైఎస్సార్సీపీ చేసిన ఆరోపణలు, విమర్శలపై లోకేశ్ స్పందిస్తూ.. 'క్రికెట్ మ్యాచ్లో ఇండియా ఫైనల్స్కు వెళ్తే మ్యాచ్ చూసేందుకు తప్పనిసరిగా వెళ్తా. అవసరమైతే పులివెందుల ఎమ్మెల్యే (వైఎస్ జగన్) వస్తానంటే ఆయనకు టికెట్ కూడా నేనే తీసుకుంటా' అని ప్రకటించారు.
'శాసన మండలి జరగాలనుకుని అనుకున్న వాళ్లు నాలుగు రోజులు సభను ఎందుకు అడ్డుకుంటారు. ఇప్పుడు బడ్జెట్ మీద చర్చ కావాలని మండలిలో వైసీపీ సభ్యులు అడగడం ఏమిటి? ఈ విషయం మండలి సమావేశాలను అడ్డుకున్నప్పుడు వైసీపీ సభ్యులకు తెలియదా?' అని నారా లోకేశ్ ప్రశ్నించారు. 'యువగళం సమయంలో నేను అందరిని కలిసేవాడిని. రెండేళ్లు గ్యాప్ వచ్చింది. అందుకనే మళ్లీ అందరిని పిలిచి ఫ్యామిలీలతో భేటీ అవుతున్నా. అక్కడ అసలు రాజకీయాలు చర్చించడం లేదు' అని నారా లోకేశ్ తెలిపారు. 'తెలుగుదేశం పార్టీలో జూనియర్లు, సీనియర్లు మధ్య సమన్వయం పూర్తిగా ఉంది. టీడీపీలో నాతో సహా అందరూ ఎవరు బూత్లో వాళ్లు మెజారిటీ రావాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం పార్టీ నీ సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేయాలి' అని నారా లోకేశ్ తెలిపారు.
