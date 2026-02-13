English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Nara Lokesh: ఎవరి తల్లి, చెల్లి, భార్య అయినా వదిలిపెట్టం: నారా లోకేశ్‌ ఉగ్రరూపం

Nara Lokesh: ఎవరి తల్లి, చెల్లి, భార్య అయినా వదిలిపెట్టం: నారా లోకేశ్‌ ఉగ్రరూపం

Nara Lokesh Fire About His Mother Insult In Assembly: ఏ మహిళను అవమానించినా వదిలిపెట్టమని.. తల్లి, చెల్లి, భార్య ఎవరినీ ఏమైనా తాము ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ప్రకటించారు. ముఖ్యమంత్రి తల్లిని అవమానిస్తే ఊరుకుంటామా? అని వైఎస్సార్‌సీపీపై ఉగ్రరూపం దాల్చారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 13, 2026, 03:26 PM IST

Nara Lokesh: ఎవరి తల్లి, చెల్లి, భార్య అయినా వదిలిపెట్టం: నారా లోకేశ్‌ ఉగ్రరూపం

Nara Lokesh vs YSRCP: 'ముఖ్యమంత్రి  తల్లిని అంబటి రాంబాబు అవమానిస్తే వదిలిపెడతామా? ఒక తల్లిని అవమానిస్తూ మాట్లాడితే రెండు చిన్న మాటలు ఎలా అవుతాయి? సొంత తల్లిని, చెల్లిని గౌరవించే అలవాటు మీకు లేకపోవచ్చు, మాకు ఉన్నాయి. మహిళల జోలికి వెళితే వదిలిపెట్టేది లేదు' అని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. 'మహిళలను మనం గౌరవించాలి. ఆ బాధ్యత మనందరిపై ఉంది. హౌస్ లోపల, బయట మహిళలను గౌరవించాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉంది' అని వివరించారు.

శాసనమండలిలో శాంతిభద్రతలపై వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సభ్యులు చేసిన ఆరోపణలపై మంత్రి నారా లోకేష్ ఘాటుగా స్పందించారు. గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అరెస్ట్, రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు క్షీణించాయంటూ మండలి వైఎస్సార్‌సీపీ పక్షనేత బొత్స సత్యనారాయణ, ఎమ్మెల్సీ బొమ్ము ఇజ్రాయేల్ చేసిన ఆరోపణలను తిప్పికొట్టారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్‌సీపీకి చురకలు అంటిస్తూ లోకేశ్‌ ఉగ్రరూపం దాల్చారు. 'మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ముఖ్యమంత్రి తల్లిని అవమానించారు. ముఖ్యమంత్రి తల్లిని అవమానిస్తే వదిలిపెడతామా?' అని ధ్వజమెత్తారు. 

ఈ సందర్భంగా నారా లోకేశ్‌ మాట్లాడుతూ.. 'అంబటి రాంబాబు ముఖ్యమంత్రి తల్లిని అవమానించారు. అవునా, కాదా సమాధానం చెప్పాలి. అంబటి రాంబాబు వినియోగించిన పదాలను ఒక్కసారి గమనించాలి. ముఖ్యమంత్రి తల్లిని అవమానిస్తే వదిలిపెడతామా?' అని ప్రశ్నించారు. 'మహిళలను మనం గౌరవించాలి. ఆ బాధ్యత మనందరిపై ఉంది. హౌస్ లోపల, బయట మహిళలను గౌరవించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉంది' అని గుర్తుచేశారు. టీడీపీ కార్యకర్త వైఎస్ భారతీరెడ్డి గురించి మాట్లాడితే తక్షణమే చర్యలు తీసుకున్నాం. జైలుకు పంపించాం' అని నారా లోకేశ్‌ చెప్పారు.

'మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్ మోహన్‌ రెడ్డి రెండు చిన్న మాటలు మాట్లాడారని చెబుతున్నారు. ఒక తల్లిని అవమానిస్తే చిన్న మాటలు ఎలా అవుతాయి? అలాంటి వ్యక్తిని సభ్యులు సమర్థిస్తే ఎలా?' అని నారా లోకేశ్‌ ప్రశ్నించారు. అధికార, ప్రతిపక్ష సభ్యులు ఎవరైనా మహిళలను కించపరిచే పదాలు వాడకూడదని సూచించారు. అలాంటివి పోత్సహించవద్దని కోరారు. తాము ఎలాంటి కక్ష సాధింపులకు పాల్పడటం లేదని ప్రకటించారు.

'ఒక మహిళ గురించి మాట్లాడితే మేం భావోద్వేగానికి గురవుతాం. ఒక తల్లిని అవమానిస్తూ మాట్లాడితే రెండు చిన్న మాటలు ఎలా అవుతాయి? సొంత తల్లిని, చెల్లిని గౌరవించే అలవాటు మీకు లేకపోవచ్చు. మాకు ఉన్నాయి' అని వైఎస్సార్‌సీపీకి నారా లోకేశ్‌ చురకలు అంటించారు. 'మాకు బాధ్యత ఉంది. మహిళల జోలికి వెళితే వదిలిపెట్టేది లేదు. వైఎస్‌ జగన్ తల్లి, ఎవరి తల్లైనా, చెల్లైనా, అక్కైనా.. ఎవరి గురించైనా మాట్లాడితే ప్రజాప్రభుత్వం వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు' అని స్పష్టం చేశారు. అది చంద్రబాబు, పవన్‌ కల్యాణ్‌ చెప్పారని తెలిపారు. 

'నెల్లూరులో వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే టీడీపీ మహిళ ఎమ్మెల్యే గురించి ఏం మాట్లాడారో చూశాం. దానికి సమాధానం లేదు. అంబటి రాంబాబు విషయంలో వైఎస్‌ జగన్ వెళ్లి ప్రెస్‌మీట్‌లో సింపుల్‌గా రెండు చిన్న మాటలు అన్నారని చెబుతాడు. అవి రెండు చిన్న మాటలా? ఒక తల్లిని అవమానిస్తే చిన్న మాటలా? నాయకత్వం వహిస్తున్న వ్యక్తి ఆ విధంగా మాట్లాడవచ్చా?' అని మండలిలో నారా లోకేశ్‌ నిలదీశారు. 

'టీడీపీ వారు ఎవరైనా మాట్లాడితే ఆధారాలు ఇవ్వండి, చర్యలు తీసుకుంటాం. టీడీపీ కార్యకర్త భారతీరెడ్డి గురించి చిన్న పోస్ట్ పెడితే చర్య తీసుకున్నాం. అదీ మా చిత్తశుద్ధి' అని నారా లోకేశ్‌ ప్రకటించారు. 'ఐదేళ్లు మీరు ఏం చేశారు? మా పార్టీ కార్యాలయంపై దాడి చేస్తే ఏం చేశారు? సభలో మా తల్లిని అవమానిస్తే మీరు ఏం చేశారు?' అని వైఎస్సార్‌సీపీని ప్రశ్నించారు. అంబటి రాంబాబు ఇచ్చిన స్టేట్ మెంట్ తప్పా, ఒప్పా.. తేల్చి చెప్పాలని మంత్రి లోకేష్ నిలదీశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

AP assembly sessionNara LokeshchandrababuAmabati RambabuAp Assembly

