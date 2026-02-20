Nara Lokesh fires on ys jagan over ysrcp mlcs controversy in council: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు తిరుమల లడ్డు చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల ఏపీ మండలి సమావేశంలో వైసీపీ ఎమ్మెల్సీలు చెప్పులు ధరించి మరీ గోవిందా.. గోవిందా..అంటూ నినాదాలు చేయడంపై కూటమి ఎమ్మెల్సీలు తీవ్రంగా ఖండించారు. స్వామి వారంటే కనీసం భక్తిలేకుండా తిరుమల శ్రీవారిని కూడా రాజకీయాల్లోకి లాగుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. దీనిపై మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ మండలిలో వైసీపీ ఎమ్మెల్సీల తీరును తూర్పార బట్టారు. మరోవైపు మంత్రి నారా లోకేష్ సైతం మండలిలో వైసీపీ సభ్యుల తీరుపట్ల మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో ఎక్స్ వేదికగా సంచలన ట్విట్ చేశారు.
శ్రీవారికి చేసిన మహా పాపం కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మరో మహాపరాధం చేశావంటూ జగన్ టార్గెట్ గా ట్విట్ చేశారు. మీకు దేవుడంటే భక్తి లేదు, భయం లేదని, హిందువుల మనోభావాలంటే లెక్కేలేదని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. మీ వైసీపీ ఎమ్మెల్సీలు బూట్లు, చెప్పులతో కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి చిత్రపటాలు పట్టుకుని మహాపరాధం చేశారని అన్నారు.
అంతే కాకుండా కౌన్సిల్ లో ప్రదర్శించిన శ్రీవారి ఫొటోలు అక్కడే విసిరేసి వెళ్ళిపోవడం క్షమించరాని పాపమన్నారు. వెంకన్నతో పెట్టుకోవద్దు జగన్ అంటూ మంత్రి నారాలోకేష్ హితవు పలికారు. మరోవైపు ఈ రోజున ఏపీ మండలిలో జరిగిన రచ్చ ఏపీ రాజకీయాల్లో తీవ్ర దుమారంగా మారింది. దీన్ని కూటమి నేతలు ఖండిస్తున్నారు. మరోవైపు తిరుమల కల్తీ నెయ్యి అంశానికి సంబంధించి వన్ మ్యాన్ కమిటీని ఏపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది.
సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి దినేష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. 45 రోజుల్లోగా నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా.. టెండర్ ప్రక్రియ జరిగిన లోటు పాట్లకు సంబంధించి నిజాలు నిగ్గుతెల్చడంపై వన్ మెన్ కమిటీ అధ్యయనం చేయనుంది.
