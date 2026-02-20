English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Nara Lokesh: మీకు వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే భక్తి , భయాలు లేవు.!. జగన్‌పై నిప్పులు చెరిగిన నారా లోకేష్..

Nara Lokesh: మీకు వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే భక్తి , భయాలు లేవు.!. జగన్‌పై నిప్పులు చెరిగిన నారా లోకేష్..

Nara lokesh fires on ys jagan: మంత్రి నారాలోకేష్ మండలిలో వైసీపీ ఎమ్మెల్సీల తీరుపట్ల తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అదే విధంగా వారికి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే  భయాలు, భక్తి కూడా లేవని అన్నారు. మొత్తంగా ఏపీ మండలిలో వైసీపీ ఎమ్మెల్సీలు చెప్పులు వేసుకుని నిరసనలకు దిగడం ప్రస్తుతం ఏపీ రాజకీయాల్లో తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 20, 2026, 07:45 PM IST
  • జగన్ పై నారా లోకేష్ ఫైర్..
  • మండలి వైసీపీ ఎమ్మెల్సీల తీరుపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Anupama Parameswaran: స్టార్ హీరో కొడుకుతో పెళ్లికి సిద్ధమైన అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఎవరంటే..?
6
Dhruv Vikram dating rumours
Anupama Parameswaran: స్టార్ హీరో కొడుకుతో పెళ్లికి సిద్ధమైన అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఎవరంటే..?
Hardik Pandya New Girlfriend: మహికా శర్మ బర్త్‌డే గిఫ్ట్..అర్ధనగ్నంగా స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో హార్దిక్ పాండ్యా సర్‌ప్రైజ్ ఫొటో వైరల్!
6
hardik pandya
Hardik Pandya New Girlfriend: మహికా శర్మ బర్త్‌డే గిఫ్ట్..అర్ధనగ్నంగా స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో హార్దిక్ పాండ్యా సర్‌ప్రైజ్ ఫొటో వైరల్!
Suhas: ఆ హీరోయిన్ పక్కన నువ్వేంటి అని అవమానించాడు.. కట్ చేస్తే కీర్తి సురేష్ పక్కన నేను..: సుహాస్
5
Suhas Comments Viral
Suhas: ఆ హీరోయిన్ పక్కన నువ్వేంటి అని అవమానించాడు.. కట్ చేస్తే కీర్తి సురేష్ పక్కన నేను..: సుహాస్
AP Jobs: ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు శుభవార్త.. జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!
5
AP Job Calendar
AP Jobs: ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు శుభవార్త.. జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!
Nara Lokesh: మీకు వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే భక్తి , భయాలు లేవు.!. జగన్‌పై నిప్పులు చెరిగిన నారా లోకేష్..

Nara Lokesh fires on ys jagan over ysrcp mlcs controversy in council: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు తిరుమల లడ్డు చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల ఏపీ మండలి సమావేశంలో వైసీపీ ఎమ్మెల్సీలు చెప్పులు ధరించి మరీ గోవిందా.. గోవిందా..అంటూ నినాదాలు చేయడంపై కూటమి ఎమ్మెల్సీలు తీవ్రంగా ఖండించారు. స్వామి వారంటే కనీసం భక్తిలేకుండా తిరుమల శ్రీవారిని కూడా రాజకీయాల్లోకి లాగుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. దీనిపై మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ మండలిలో వైసీపీ ఎమ్మెల్సీల తీరును తూర్పార బట్టారు. మరోవైపు మంత్రి నారా లోకేష్ సైతం  మండలిలో వైసీపీ సభ్యుల తీరుపట్ల మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో ఎక్స్ వేదికగా సంచలన ట్విట్ చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

శ్రీవారికి చేసిన మహా పాపం కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మరో మహాపరాధం చేశావంటూ జగన్  టార్గెట్ గా ట్విట్ చేశారు.  మీకు దేవుడంటే భక్తి లేదు, భయం లేదని,  హిందువుల మనోభావాలంటే లెక్కేలేదని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. మీ వైసీపీ ఎమ్మెల్సీలు బూట్లు, చెప్పులతో కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి చిత్రపటాలు పట్టుకుని మహాపరాధం చేశారని అన్నారు.

అంతే కాకుండా కౌన్సిల్ లో ప్రదర్శించిన శ్రీవారి ఫొటోలు అక్కడే విసిరేసి వెళ్ళిపోవడం క్షమించరాని పాపమన్నారు. వెంకన్నతో పెట్టుకోవద్దు జగన్ అంటూ మంత్రి నారాలోకేష్ హితవు పలికారు. మరోవైపు ఈ రోజున ఏపీ మండలిలో జరిగిన రచ్చ ఏపీ రాజకీయాల్లో తీవ్ర దుమారంగా మారింది. దీన్ని కూటమి నేతలు ఖండిస్తున్నారు. మరోవైపు తిరుమల కల్తీ నెయ్యి అంశానికి సంబంధించి వన్ మ్యాన్ కమిటీని ఏపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది.

Read more: Ap half day schools: విద్యార్థులకు మరో శుభవార్త.. సమ్మర్‌వేళ ఒంటి పూట బడులపై ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన..

సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి దినేష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. 45 రోజుల్లోగా నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా.. టెండర్ ప్రక్రియ జరిగిన లోటు పాట్లకు సంబంధించి నిజాలు నిగ్గుతెల్చడంపై వన్ మెన్ కమిటీ అధ్యయనం చేయనుంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Nara Lokeshap legislative councilAp politicsYS JaganTirumala laddu row

Trending News