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Nara Lokesh: కోటి ఇళ్లకు చేరిన 'ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం-2026'.. మంత్రి నారా లోకేశ్‌ హర్షం

House To House TDP Programme Reached One Crore Houses: అధికారంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ గొప్ప మైలురాయి దాటింది. ఇంటింటికి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యక్రమం కోటి ఇళ్లకు పైగా చేరిందని ఆ పార్టీ జాతీయ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ నారా లోకేశ్‌ ప్రకటించారు. టీడీపీ సాధించిన మైలురాయిపై కీలక ప్రకటన చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 04, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:28 PM IST
Nara Lokesh: కోటి ఇళ్లకు చేరిన 'ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం-2026'.. మంత్రి నారా లోకేశ్‌ హర్షం
Image Credit: Nara Lokesh

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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