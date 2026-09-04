Nara Lokesh: కోటి ఇళ్లకు చేరిన 'ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం-2026'.. మంత్రి నారా లోకేశ్‌ హర్షం

House To House TDP Programme: అధికారంలోకి వచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీ రెండేళ్ల పరిపాలనలో ప్రభుత్వం సాధించిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను వివరించడంలో గొప్ప మైలురాయి సాధించింది. కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ఇంటింటికి వివరించడంలో భాగంగా టీడీపీ ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించింది. ఇంటింటికి తెలుగుదేశం పార్టీ-2026 కార్యక్రమం నిర్వహించగా ఆ కార్యక్రమం విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. తాజాగా ఆ కార్యక్రమం కోటి ఇళ్లకు పైగా చేరింది. దీంతో నారా లోకేశ్ హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ 'ఎక్స్' వేదికగా కీలక ప్రకటన చేశారు.
'కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలనలో చేపట్టిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరించడంలో తెలుగుదేశం పార్టీ గొప్ప మైలురాయి సాధించింది' అని టీడీపీ జాతీయ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. 'ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం-2026' కార్యక్రమం విజయవంతంగా కోటికి పైగా ఇళ్లకు తీసుకెళ్లిన కార్యకర్తలు, నాయకులకు అభినందనలు తెలిపారు. ఇంటింటి పర్యటనల్లో కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, చేపడుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రజలను కలిసి వివరించిన తీరు చాలా బాగుంది అని పార్టీ శ్రేణులను అభినందించారు. కోటి ఇళ్లు సందర్శించడమే కాకుండా ఆయా కుటుంబాల సమస్యలు, స్థానిక అవసరాలు, ప్రభుత్వ పథకాలపై వారి అభిప్రాయాలను తెలుసుకుని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువచ్చిన తెలుగుదేశం కుటుంబానికి మంత్రి నారా లోకేశ్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా టీడీపీ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి నారా లోకేశ్ ఇంటింటి ప్రచారం చేపట్టాలని పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు. జూలై 27వ తేదీ నుంచి 45 రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా 'ఇంటింటికి టీడీపీ' కార్యక్రమం నిర్వహించాలని ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభానికి ముందు జూలై 26వ తేదీన పార్టీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రభుత్వ విజయాలను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లాలని, రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అన్ని స్థానాలూ గెలవడమే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని తెలుగు తమ్ముళ్లకు సూచించారు.
కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్లలో సాధించిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలను టీడీపీ శ్రేణులు ఇంటింటికి చేర్చడంలో భాగమయ్యారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో గ్రామ గ్రామాన నాయకులు తిరిగి కూటమి ప్రభుత్వం 'సూపర్ సిక్స్' హామీల అమలు, రైతు సంక్షేమం, మహిళా సాధికారత, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు వంటి అంశాలను ప్రజలకు వివరించారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనకు, కూటమి పాలనకు మధ్య ఉన్న తేడాను వివరిస్తూ ప్రజల్లోకి వెళ్లారు. అయితే నిర్దేశిత గడువుకు ముందే ఇంటింటికి టీడీపీ కార్యక్రమం లక్ష్యం పూర్తి కావడంతో తెలుగుదేశం పార్టీ అధిష్టానం హర్షం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ సందర్భంగా పార్టీ శ్రేణులకు మంత్రి నారా లోకేశ్ అభినందించారు.