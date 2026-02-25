TDP: గోదారోళ్ల ప్రేమాప్యాయతల్లో మునిగిన నారా లోకేశ్.. ఏపీ రాజకీయాల్లో సరికొత్త సంప్రదాయం

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Minister Nara Lokesh Launch New Tradition In AP Politics: ఏపీ రాజకీయాల్లో నారా లోకేశ్‌ సరికొత్త సంప్రాదాయాన్ని నెలకొల్పారు. టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీలు మహాకూటమిగా ఏర్పడగా.. ఆ కూటమిలో ఐక్యత నింపేందుకు ఆత్మీయ విందు ఏర్పాటుచేస్తున్నారు. ఈ విందులో రాజకీయ నాయకుల మధ్య చక్కటి అనుబంధం ఏర్పడుతోంఇ.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 25, 2026, 07:21 AM IST

Nara Lokesh Dinner Politics: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజకీయాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ సరికొత్త సంప్రదాయం ప్రారంభించింది. పార్టీకి పట్టుగొమ్మలుగా ఉన్న క్యాడర్‌లో ఉత్సాహం నింపేలా మంత్రి నారా లోకేశ్‌ సరికొత్త సంప్రదాయానికి తెరలేపారు. కార్యకర్తలు, నాయకులను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకునే టీడీపీ తాజాగా లోకేశ్‌ చేస్తున్న పనితో టీడీపీ శ్రేణుల్లో మరింత ఉత్సాహం నెలకొంది. ఈ క్రమంలో లోకేశ్‌ గోదారోళ్ల ప్రేమాప్యాయతల్లో మునిగారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఆత్మీయ ఆతిథ్యానికి చిరునామా అయిన గోదావరి జిల్లా పరిధి కాకినాడ, అమలాపురం పార్లమెంటు కూటమి ప్రజా ప్రతినిధులు, వారి కుటుంబసభ్యులతో మంత్రి నారా లోకేష్ సమావేశమయ్యారు. ఉండవల్లిలోని తమ నివాసంలో మంగళవారం గోదావరి జిల్లా టీడీపీ నాయకులకు విందు ఇచ్చారు. రాజకీయాలు లేకుండా హాయిగా.. ఆనందోత్సాహాలతో ఈ విందు జరిగింది. గోదావరి జిల్లాలకు వెళితే ఎంత చక్కటి ఆతిథ్యం ఇస్తారో.. అదే అతిథి మర్యాదలతో ఆత్మీయ కలయిక ఏర్పడింది.

గోదావరి జిల్లాకే ప్రత్యేకమైన రుచులు, చిత్రాలు, ప్రతిమలతో టీడీపీ నాయకులకు మంత్రి లోకేశ్‌ ఆతిథ్యం ఇచ్చి సత్కరించారు. సరదా వ్యాఖ్యలతో.. నవ్వులతో ఈ విందు సాగింది. ఈ క్రమంలోనే అమలాపురం ఎంపీ జీఎం హరీష్ బాలయోగికి మూడు నెలల్లో పెళ్లి చేయాలని, సంబంధాలు చూడాలని గోదావరి ప్రజాప్రతినిధులను నారా లోకేశ్‌ కోరారు. ఈ సందర్భంగా విందులో ప్రేమ పెళ్లిళ్ల గురించి ఆసక్తికరమైన చర్చ సాగింది. ప్రేమించి, ఇరుపక్షాలనూ ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నామని..ప్రేమ వివాహమే మా జీవితాలకు వెలుగునిచ్చిందని ఎంపీ సానా సతీష్ బాబు, మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్, ఎమ్మెల్సీ పేరాబత్తుల రాజశేఖర్ తమ ప్రేమ పోరాటాలను, పెళ్లి విజయాలను చెప్పారు.

ఇక విందులో కొందరు ప్రజాప్రతినిధులు తమ పరిధిలో అభివృద్ధి పనులు, సమస్యల పరిష్కారం కోసం మంత్రి నారా లోకేశ్‌కు విజ్ఞప్తులు చేశారు. ఆఖరులో విందుకు హాజరైన ప్రజాప్రతినిధుల కుటుంబసభ్యులకు నారా లోకేశ్‌ మంగళగిరి పట్టుచీరలను బహూకరించారు.

తమ కుటుంబాలతో హాజరైన అతిథులు వీరే..
ఎంపీలు: సానా సతీష్ బాబు, జీఎం హరీష్ బాలయోగి
ఎమ్మెల్యేలు
వరుపుల సత్యప్రభ (ప్రత్తిపాడు), వనమాడి వెంకటేశ్వరరావు (కాకినాడ సిటీ), పంతం వెంకటేశ్వరరావు (కాకినాడ రూరల్ జనసేన), జ్యోతుల వెంకట అప్పారావు నెహ్రూ (జగ్గంపేట), వాసంశెట్టి సుభాష్ (రామచంద్రాపురం), దాట్ల సుబ్బరాజు (ముమ్మిడివరం), అయితాబత్తుల ఆనందరావు (అమలాపురం), దేవ వరప్రసాద్ (రాజోలు జనసేన), గిన్ని సత్యనారాయణ (పి గన్నవరం జనసేన), బండారు సత్యానందరావు (కొత్తపేట), వేగుళ్ల జోగేశ్వరరావు (మండపేట)
ఎమ్మెల్సీలు: పేరాబత్తుల రాజశేఖర్, కర్రి పద్మశ్రీ, పిడుగు హరిప్రసాద్

