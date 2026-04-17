  • Nara Lokesh: విమర్శల నుంచి విజయ శిఖరం వరకు.. లోకేష్ రాజకీయ ప్రస్థానం ఇదే..!

Nara Lokesh: విమర్శల నుంచి విజయ శిఖరం వరకు.. లోకేష్ రాజకీయ ప్రస్థానం ఇదే..!

Nara Lokesh Political Journey: ఆయనను రాజకీయాల్లో హేళన చేశారు. విమర్శలతో మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టారు.. కట్ చేస్తే ఇపుడు రాజకీయాల్లో తోపుగా మారారు. రాజకీయ ప్రత్యర్థులకు నిప్పుగా మారారు. రాజకీయాలంటే.. ఎన్నో సవాళ్లు.. రాణించడం ఆషామాషీ కాదు.. వారసత్వ విమర్శలు కుంగదీశాయి. ఎదగాలన్న ఆశతో ఓ అడుగేస్తే.. నాలుగు అడుగు వెనక్కి లాగేసే పరిస్థితులు ఆయనను ముప్పుతిప్పలు పెట్టాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో యువ నేత లోకేశ్ రాజకీయ ప్రస్థానంపై జీ తెలుగు న్యూస్ స్పెషల్ స్టోరీ..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 17, 2026, 06:23 PM IST

Nara Lokesh: విమర్శల నుంచి విజయ శిఖరం వరకు.. లోకేష్ రాజకీయ ప్రస్థానం ఇదే..!

Nara Lokesh Political Journey: ప్రత్యర్థి పార్టీ నుంచి విమర్శలు.. ఇబ్బందికర పరిస్థితులను ఎదురొడ్డి.. పార్టీ అగ్రనేతలను సమన్వయం చేసుకోవడం.. సానుకూల ఆలోచనా ధోరణితో యువ నేత నారా లోకేశ్ అడుగులేస్తున్నారు. విమర్శకులు సైతం ముక్కున వేలేసుకునే పరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. రాజకీయాల్లో చెలామణి కావాలనే పట్టుదలకు ప్రజా విశ్వాసం తోడైంది. నవతర రాజకీయాల్లో తిరుగులేని నాయకుడిగా నిలబెట్టాయి. తెలుగుదేశం పార్టీలో నెంబర్ టూ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. రాజకీయ కుటుంబంలో పుట్టిన లోకేశ్ రాజకీయాలకు వారసుడిగా మారేందుకు చాలాకాలం పట్టింది. తాత స్థాపించిన పార్టీకి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా నియమితులయ్యారు. తెలుగుదేశం పార్టీలో చంద్రబాబు నాయుడు అంచెలు అంచెలుగా ఎదిగి.. ఆపార్టీకి అధ్యక్షుడిగా... రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రాతినిధ్యం వహించారు. రాజకీయ పదవులు కోరుకుంటే వచ్చేవికావు.. ప్రజలు ఆశీర్వదించాలి... పార్టీలో కార్యకర్తలు  కోరుకోవాలి. ఈ విధానంతో యువ నాయకుడు, చంద్రబాబు కుమారుడు లోకేశ్ ఎదుగుతూ వచ్చారు. కుటుంబానికి తాత ఎన్టీరామారావు, ఆతర్వాత చంద్రబాబునాయుడు.. వేర్వేరు సందర్భాల్లో రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వారు.. కుటుంబానికి బలమైన రాజకీయ పునాది ఉంది. వారసత్వంతో రాజకీయాల్లోకి రావాలా? వ్యక్తిగత ప్రతిభా సామర్థ్యాలతో ప్రజల్లోకి వెళ్లాలా? అనే ప్రశ్నలు లోకేశ్ ను తర్జనభర్జనకు గురిచేశాయి. 

అపారమైన అవకాశాలున్నాయి.. కొడుకు నాయకుడిగా ఎదిగేస్తాడని చంద్రబాబు పొరపాటున కూడా భావించలేదు.. కొడుకు లోకేశ్ ఎదుగుదలకు చంద్రబాబు ఎత్తుగడ మంచి ఫలితాన్నిచ్చింది.  లోకేశ్ రాజకీయాల్లోకి రావాలనే భావన.. పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తల్లో కల్పించారు. కార్యకర్తల అభ్యర్థనతోనే  లోకేశ్ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టేలా చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ మనుగడలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఓ సంచలనం. సినీ గ్లామర్ తో తాత ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన రాజకీయపార్టీతో ప్రజల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. జాతీయ రాజకీయాలను తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభావితం చేసే విధంగా ఎదిగింది. ఎన్టీరామారావు వ్యక్తిగత పలుకుబడి... సినీగ్లామర్...రాజకీయాల్లో రాణించిన తీరు...అనుసరించిన విధానాలు ప్రజల్లో ప్రత్యేక ముద్రవేసుకున్నారు. సంవత్సరాలు కాదు...దశాబ్దాలు గడిచినా.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయాల గురించి మాట్లాడాలంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం ముందు... ఆ తర్వాత... అనే ప్రస్తావన తీసుకొస్తారు. 1982లో తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించిన ఎన్టీరామారావు  సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. 1984 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఏకఛత్రాధిపత్యానికి పాతరవేశారు. సరికొత్త రాజకీయాలకు బీజం వేశారు.

ఎన్టీరామారావు చరిష్మతో 1994 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభంజనం సృష్టించింది. 1994 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందుగా చోటుచేసుకున్న పరిణామాలతో ఎన్టీరామారావు అల్లుడు చంద్రబాబు నాయడు పార్టీ పగ్గాలను చేపట్టారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో చంద్రబాబు చక్రం తిప్పారు. తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావ రోజుల్లోనే పుట్టిన లోకేశ్ ను విద్యావంతుడిగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నంలో చంద్రబాబు వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించారు. 

ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం హైదరాబాద్ లోనే సాగింది. విద్యావంతుడిగా... ప్రతిభావంతుడిగా రాణించాలని లోకేశ్ ను అమెరికాలోని ప్రతిష్టాత్మక విశ్వవిద్యాలయంలో చదివించారు. అక్కడే నందమూరి బాలకృష్ణ కుమార్తె బ్రాహ్మణితోపాటు... అమెరికాలోనే ఉండి చదువుకున్నారు. 2000-2004 సంవత్సరాల మధ్య అమెరికాలోని కార్నెగీ మెల్లన్ యూనివర్శిటీలో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత స్టాన్ ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ లో మాస్టర్ డిగ్రీ పూర్తిచేశారు. మేనరికమే కాదు... చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి మెలసి ఎదిగిన బ్రాహ్మణి, లోకేశ్ బాబులకు వివాహం జరిపించారు. దీంతో ఎన్టీఆర్ కుటుంబంతో చంద్రబాబు కుటుంబానికి మరింత బంధాన్ని ఏర్పరచింది.

చదువు పూర్తయ్యాక వ్యాపార కార్యకలాపాల్లో రాణించాలా? రాజకీయాల్లో రాణించాలా? అనే ప్రశ్నలు చంద్రబాబునాయుడిని ఇబ్బందిపెట్టాయి. కోడలు బ్రహ్మణికి వ్యాపార కార్యకలాపాలను అప్పగించి.. కొడుకు లోకేశ్ ను రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టేలా చేశారు. 2009 ఎన్నికల సమయంలో పార్టీ ప్ర‌చార కార్య‌క్ర‌మాల‌లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ, టీడీపీ రాజ‌కీయ కార్య‌కలాపాల‌ను నిర్వ‌హించ‌డం ప్రారంభించారు. లోకేశ్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తొలిరోజుల్లో ఎన్నో విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. బాడీషేమింగ్, మాటల్లో స్పష్టతలేమి... తడబాటుతో ట్రోలింగ్ కు గురయ్యారు. 

రాజకీయాల్లో పొరుగుపార్టీల్లోని నేతలకంటే... సొంతపార్టీ నేతల సూటిపోటి మాటలతో లోకేశ్ బాబు మనస్తపానికి గురయ్యారు.  తెలుగుదేశంపార్టీలోనే ఎదిగిన మహిళానేత రోజా... లోకేశ్ బాబును విమర్శలతో మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టారు. నోరుతిరగని మాటలతో అభాసుపాలయ్యారు. జయంతి, వర్థంతిలకు తేడా తెలియదని, లోకేశ్ బాబు ఓ పప్పు అంటూ... ఎందరోనేతలు హేళన చేశారు. సోషల్ మీడియాలో లోకేశ్ బాబు జీవితంతో చెలగాటమాడారు.

తాత ఎన్టీరామారావు పెట్టిన పార్టీలో రాజకీయంగా ఎంట్రీకి తండ్రి చంద్రబాబు విజిటింగ్ కార్డుమాత్రమేనని... లోకేశ్ నిరూపించారు. వ్యక్తిగత ప్రతిభ సామర్థ్యాలతో విమర్శకుల నోళ్లను మూయించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో  విభజన రాజకీయాలు ఊహించని మలుపు తిప్పాయి. 2014 ఎన్నికల నాటికి లోకేశ్ తెలుగుదేశంపార్టీలో ప్రధాన కార్యదర్శి హోదాను సంపాదించుకున్నారు. పార్టీ నాయకులతో సమన్వయం, కార్యకర్తల కుటుంబాలకు సంక్షేమాన్ని అందించే కార్యకలాపాలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. అమెరికాలో చదువుకున్న అనుభవాన్ని... సంక్షేమపథకాలు, ఆర్థిక సాయాన్ని లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో నేరుగా బదిలీ చేయించే సంచలనాత్మక విధానాలకు లోకేశ్ సూచనలు, సలహాలు పార్టీకి మంచిపేరు తెచ్చిపెట్టాయి. 2014 ఎన్నికల్లో మంగళగిరి నియోజవర్గంనుంచి పోటీచేసి పరాజయాన్ని చవిచూశారు. 

వ్యక్తిగతంగా ప్రజలకు తెలియకుండా నాయకుడిగా గుర్తించలేకపోయారని లోకేశ్ తెలుసుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి కుమారుడు లోకేశ్ నాయకత్వాన్ని మంగళగిరి ప్రజలు విశ్వసించలేకపోయారు. దీంతో మంగళగిరి ఓటమి లోకేశ్ బాబును పరిపూర్ణ రాజకీయ నాయకుడిగా తీర్చి దిద్దాయి. మంగళగిలో విస్తృతంగా పర్యటించి...నేను మీవాడినేనని...ప్రజల్లో విశ్వాసం చూరగొన్నారు. చేనేత జీవనాధారంగా బతుకుబండిని ఈడ్చుకొచ్చే కార్మికుల కుటుంబాలకు ఆర్థిక ప్రయోజనం చేకూర్చారు. ఓడిపోయినా... తండ్రి చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండటంతో మంగళగిరి అభివృద్ధికి, ప్రజలతో సన్నిహిత సంబంధాలను ఏర్పరచుకోడానికి దోహదమయ్యాయి. పేదకుటుంబాలను గుర్తించడం, ప్రభుత్వం తరఫున గాకుండా... పార్టీ నిధులతోనూ ఆర్థిక సాయం అందించి ప్రజల్లో ప్రత్యేక విశ్వాసం చురగొన్నారు.

లోకేశ్ నాయకత్వ లక్షణాలు.. మంగళగిరిలో ప్రజలకు మమేకమైన తీరుతో ముగ్ధుడైన చంద్రబాబు నాయుడు తన కొడుకు లోకేశ్ బాబును ఎమ్మెల్సీ చేశారు.  మంత్రివర్గంలో చోటు కల్పించారు. ఐటీ, పంచాయ‌తీ రాజ్-గ్రామీణాభివృద్ది శాఖ‌ల మంత్రిగా బాధ్యతలు అప్పగించారు. మంగళగిరి రూపురేఖలను మార్చేశారు.  2019నాటి ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారాన్ని కోల్పోయినప్పటికీ.. లోకేశ్ బాబు ప్రజల్లోనే ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ ముఖచిత్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కనుమరుగైపోయిందనే మాటలు లోకేశ్ ను ఎంతో బాధపెట్టాయి. రాజకీయాల్లో స్వతహాగా రాణించాలని 2024లో చేపట్టిన యువగళం పాదయాత్ర సంచలనంగా మారింది. 

రాజకీయ జీవితంలో ఒక మలుపునకు కారణమైంది. ప్రజలతో, పార్టీ కార్యకర్తలతో నేరుగా మమేకమవ్వడం, కష్టకాలంలో పార్టీకి అండగా నిలబడటంలో ఈ యాత్ర కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో  చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకు అనే కంటే... లోకేశ్ స్వతహాగా ప్రజల్లో మంచి అభిప్రాయం కలిగించారు.  ప్రజల్లో నానాటికీ... క్రేజీనాయకుడిగా రాణించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో దాదాపుగా కనుమరుగు అనుకున్న తెలుగు దేశంపార్టీని బలోపేతం చేశారు. చంద్రబాబు అరెస్టు అనంతర పరిణామాలతో పరిస్థితులు మారాయి.  రాజమండ్రి జైలు వద్ద మామ నందమూరి బాలకృష్ణ, లోకేశ్ బాబు కలిసి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ను స్వాగతించిన ఘట్టం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో విప్లవాత్మక మార్పునకు కారణమయ్యాయి. 2025 ఎన్నికల నాటికి లోకేశ్ పరిపూర్ణత గల నాయకుడిగా ఎదిగారు. సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు.  మంగళగిరి ప్రజలే కాదు... యావత్తు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకేశ్ బాబును యువరాజుగా ఆదరించారు. పార్టీని అందనంత ఎత్తులో  నిలబెట్టారు.  

ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రజాస్వామ్య కూటమి సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. మంత్రి వర్గంలో లోకేశ్ బాబుకు కీలక పదవులను అప్పగించారు. ఇటు రాజకీయాల్లో రాష్ట్రస్థాయి నాయకులనుంచి, కిందిస్థాయి కార్యకర్తల వరకు లోకేశ్ ప్రత్యేక అనుబంధాన్ని పెంచుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనాలనికి కారణమైన జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ కు తమ్ముడిగా... ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు కొడుకుగా లోకేశ్ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పుతున్నారు. ప్రభుత్వ పాలనా వ్యవహారాల్లో సంచలన మార్పులకు కారణమయ్యారు. సాంకేతిక, సమాచార శాఖ, విద్యాశాఖ మంత్రిగా లోకేశ్ సమీక్షలు, విద్యారంగ పురోగతికి అమలుచేస్తున్న సంస్కరణలతో ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో ఫలితాలు లోకేశ్ పనితీరుకు నిదర్శనంగా మారాయి. నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలపై అవగాహన కల్పించి, శిక్షణ కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్నారు. అలాగే ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్‌, ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు వృత్తి నైపుణ్య శిక్షణ కల్పించడంలోనూ.. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మెరుగైన  ఫలితాల సాధనకోసం ఎంతో కృషిచేశారు. 

ఐటీ మంత్రిహోదాలో పొరుగుదేశాల్లో పర్యటించి, పారిశ్రామిక దిగ్గజాలతో సంప్రదింపులు జరిపారు. పెట్టుబడులు సాధించారు.  ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల ఏర్పాటునకు కృషిచేశారు. ప్రభుత్వ కార్యకలాపాల్లో బిజీగా ఉంటూనే... పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణంలో ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తినపుడు పార్టీ కార్యకర్తలకు భరోసాగా నిలిచారు. పార్టీ తరఫున భీమా సదుపాయం కల్పించి, కార్యకర్తల కుటుంబాలకు ఆర్థికసాయం అందించి వెన్నుదన్నుగా నిలిచారు.  నాయకులతో నేరుగా సంబంధాలు కలిగి ఉండటం, పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతానికి కృషిచేయడం, కార్యకర్తలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉండటం... లోకేశ్ బాబు స్థాయిని అమాంతంగా పెంచేసింది. 

అందుకే.. పార్టీ సంస్థాగత ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశంపార్టీకి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ హోదాకు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. తెలుగుదేశం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న మంత్రి నారా లోకేశ్‌కు పదోన్నతి లభించింది. పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా,... ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయడు... కొడుకు లోకేశ్ ఎదుగుదలపట్ల ఆనందానుభూతికి లోనయ్యారు. లోకేశ్ పనితీరును మెచ్చుకుంటున్న నాయకులు,  ప్రజల ఆదరణ అభిమానానికి చేరువైన లోకేశ్ ప్రస్థానంతో చంద్రబాబు  పుత్రోత్సాహంతో అమితానంద భరితులయ్యారు.

రాజకీయాల్లో ఎదగాలనుకున్న యువకులు... లోకేశ్ రాజకీయ జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని భావిస్తున్నారు. డబ్బుంటేనే అన్నీ సాధ్యం కావు.  ప్రజలతో మమేకం కావాలి.... ప్రజల అవసరాలను తీర్చాలి... అంకితభావం, జవాబుదారీతనంతో ఉంటే ప్రజలే పదవులిస్తారని లోకేశ్ నిరూపించారు. కార్యకర్త స్థాయి నుండి జాతీయ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ స్థాయికి ఎదుగుతూ, పార్టీని, నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేయడంలో లోకేష్ కీలక పాత్ర పోషించారు. 2029 లక్ష్యంగా రాబోయే ఎన్నికల్లో పార్టీని విజయపథంలో నడిపించడమే లక్ష్యంగా ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టారు.  దేశ రాజకీయాల్లో లోకేశ్ బాబు మరింత ఉన్నతంగా రాణించాలని ఆశిద్ధాం..

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Nara LokeshNara Lokesh newsNara Lokesh TDPMinister nara lokeshNara Lokesh political journey

