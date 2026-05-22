Narasaraopet Bus Accident: ఉత్తర్ప్రదేశ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన పర్యాటకుల బస్సుకు ఒక పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటకు చెందిన సుమారు 50 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న బస్సు మార్గమధ్యంలో ప్రమాదానికి గురైంది. అయితే, అదృష్టవశాత్తూ ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
నరసరావుపేటకు చెందిన యాత్రికులు ఉత్తర భారతదేశ పర్యటనలో భాగంగా ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన నైమిశారణ్యం దర్శించుకుని, అక్కడ నుండి అయోధ్యకు బస్సులో బయలుదేరారు. లక్నో, అయోధ్య మీదుగా వారు నేపాల్ వెళ్లాల్సి ఉంది. అయితే, మార్గమధ్యంలో వీరి బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది.
ప్రస్తుతం అందిన సమాచారం ప్రకారం.. బస్సులో ఉన్న నరసరావుపేటకు చెందిన 50 మంది ప్రయాణికులు క్షేమంగా ఉన్నారు. కానీ, ప్రమాదం కారణంగా ప్రయాణికులందరికీ స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఎవరికీ తీవ్రమైన గాయాలు కాకపోవడం, ప్రాణాపాయం తప్పడంతో బాధితులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ప్రమాదం జరగడానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
