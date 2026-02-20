AP Council Session: కొంచెమైన బుద్దుందా..?.. వెంకటేశ్వర స్వామితో రాజకీయాలా..?.. మండలిలో పయ్యావుల ఫైర్..

Nda alliance leaders fires against ysrcp over Tirumala laddu controversy: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాలు తిరుమలలో లడ్డుచుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు తిరుమలలో జంతువుల కొవ్వును, ఆ తర్వాత బాత్రూమ్ లో ఉపయోగించే కెమికల్స్ అని ప్రచారం జరిగింది. ఇక తాజాగా.. డెయిరీ ఫామ్ ల వరకు వచ్చింది. కనీసం ఎలాంటి నిబంధనలు పాటించకుండా ఫెక్ డెయిరీ కంపెనీలు క్రియేట్ చేసి తిరుమల లడ్డు నెయ్యి కోసం ఉపయోగించారి, భారీగా డబ్బులు చేతులు మారాయని అంశాలు తెరమీదకు వచ్చాయి. దీనిపై కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ పార్టీల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి.
ఇక మండలిలో తిరుమల లడ్డువివాదంపై చర్చించాలని వైసీపీ పట్టుబట్టింది. అంతటితో ఆగకుండా శ్రీవారి ఫోటోలను చెప్పులు వేసుకుని మరీ వాటిని మండలిలో ప్రదర్శిస్తు గోవింద.. గోవింద అంటూ రచ్చ చేశారు. మరోవైపు కూటమికి వ్యతిరేంగా ఫ్లకార్డులు సైతం ప్రదర్శించారు . దీనిపై కూటమి సభ్యులు సీరియస్ అయ్యారు. శ్రీవారిని రాజకీయాల్లోకి లాగటం ఏంటని మండిపడ్డారు. అసలు బుద్దుందా.. చెప్పులు వేసుకుని స్వామి వారిఫోటోలు తీసుకొని రావడం ఏంటని ఎన్డీయే సభ్యులు ఏకీపారేశారు.
వైసీపీ సభ్యులకు దేవుడంటే భయం, భక్తి లేవని స్పష్టం చేశారు.మరోవైపు వైసీపీ నేతలు తీవ్ర గందరగోళ వాతావరణంను క్రియేట్ చేసి ఆతర్వాత సభ నుంచి వాకౌట్ చేసి బైటకు వెళ్లిపోయారు. ఈ క్రమంలో స్వామి వారి ఫోటోలు కూడా ఎక్కడంటే అక్కడ పెట్టేసి వెళ్లారు.దీనిపై కూడా ఎన్డీయే సభ్యులు తీవ్ర అభ్యంతం వ్యక్తం చేశారు.
లోకేష్ ఎన్డీఏ సబ్యులు నిరసనలకు దిగారు. మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, కందుల దుర్గేష్, అనిత, గుమ్మడి సంధ్యారాణి, సవిత, గొట్టిపాటి రవి, రామానాయుడు, కొల్లు రవీంద్ర మండిపడ్డారు. అదే విధంగా.. కూటమి ఎమ్మెల్సీలు ఈ నిరసనల్లో పాల్గొన్నారు. మాజీ సీఎం జగన్ వెనుకాల ఉండి ఇదంతా చేయిస్తున్నాడని బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Read more: Girls Reels in Tirumala Video: తిరుమలలో రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు.. బూతు మాటలతో రీల్స్.. వీడియో వైరల్..
దీనిపై వైఎస్ జగన్ వెంటనే సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. మొత్తంగా మండలి ఈ నిరసనలతో రసభాసగా మారింది. దీంతో చైర్మన్ శాసన మండలిని 10 నిమిషాలపాటు వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook