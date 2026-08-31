/Chilakaluripet Accident: చిలకలూరిపేట ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం..మృతుల కుటుంబాలకు రూ.10 లక్షల పరిహారం అందజేత!

Chilakaluripet Road Accident: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చిలకలూరిపేట వద్ద ఇటీవల జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఈ రోడ్డు ప్రమాద దుర్ఘటనలో వేలూరు గ్రామానికి చెందిన 8 మంది దళిత వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ దురదృష్టకర సంఘటన గురించి తెలిసిన వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేగంగా స్పందించింది. ప్రమాదంలో మరణించిన వారి కుటుంబాలను అన్ని విధాలుగా ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం వెంటనే తక్షణ సహాయక చర్యలు చేపట్టింది.
సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం, ఎంపీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
ఈ రోడ్డు ప్రమాద దుర్ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషాద ఘటనలో ఆప్తులను కోల్పోయిన బాధిత కుటుంబ సభ్యులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, ఈ ఘటనపై అధికారుల నుంచి తక్షణ నివేదికను తెప్పించుకుని పూర్తి వివరాలు పరిశీలించారు.
రూ.10 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సాయం..
ప్రమాద ఘటనపై నివేదిక అందిన వెంటనే ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచించి తక్షణ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వేలూరు గ్రామానికి చెందిన 8 మంది దళిత కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.10 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సాయాన్ని కేవలం ప్రకటించడమే కాకుండా, బాధిత కుటుంబాలకు వెంటనే ఆ పరిహారం అందేలా నేడే చెక్కుల పంపిణీ పూర్తి చేయించాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.
బాధిత కుటుంబాలకు నేరుగా చెక్కుల పంపిణీ
ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు వేగంగా స్పందించి బాధిత కుటుంబాలకు చెక్కులు పంపిణీ చేశారు. నేడు అనగా స్థానక పార్లమెంట్ సభ్యులు లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, స్థానిక శాసనసభ్యులు ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు, జిల్లా కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా బాధిత కుటుంబాల వద్దకు వెళ్లి, మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు రూ.10 లక్షల పరిహారం చెక్కులను అందజేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ఎల్లవేళలా అండగా నిలుస్తుందని భరోసా కల్పించారు.
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