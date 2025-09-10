English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nellore Airport: నెల్లూరు వాసులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఎయిర్ పోర్ట్ పనుల్లో వేగం..

Nellore Airport Works: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో కొత్త విమానాశ్రయాల నిర్మాణంపై ఫోకస్ పెట్టింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్తగా మరో 7 ఎయిర్‌పోర్ట్‌లు ఏర్పాటు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే  నెల్లూరు జిల్లాలోని దగదర్తిలో విమానాశ్రయం రాబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 10, 2025, 11:31 AM IST

Trending Photos

Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
5
OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
5
Pooja Hegde
Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
Nellore Airport: నెల్లూరు వాసులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఎయిర్ పోర్ట్ పనుల్లో వేగం..

Nellore Airport Works: నెల్లూరు ఎయిర్ పోర్ట్ పనుల్లో కీలక ముందడుగు పడింది. ఎయిర్‌పోర్ట్ మొదటి దశ పనుల కోసం ప్రభుత్వం రూ. 916 కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది. ఈ విమానాశ్రయం నెల్లూరు, తిరుపతి, కడప, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, జిల్లాల ప్రజలకు ఉపయోగంగా ఉంటుందంటున్నారు. అలాగే పరిశ్రమలకు కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందంటున్నారు.ఏపీఏడీసీఎల్‌ దగదర్తి ఎయిర్‌పోర్ట్‌ నిర్మాణానికి ఇంటర్నేషనల్ టెండరును పిలిచింది. ఈ మేరకు అక్టోబర్ 10న ప్రీబిడ్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహిస్తారు.. ఈ బిడ్‌ల దాఖలకు నవంబరు 3వ తేది తుది గడువుగా నిర్ణయించారు. ఈ విమానాశ్రయాన్ని PPP విధానంలో నిర్మించాలని రాష్ట్ర విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ లిమిటెడ్ నిర్ణయించింది. పారిశ్రామికంగా, పర్యాటకంగా జిల్లాలో కార్యకలాపాలు పెరుగుతాయని భావిస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ విమానాశ్రయానికి సంబంధించి కీలక ఒప్పందం చేసుకుంది. ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్ నిర్మించే సంస్థతో రాయితీ ఒప్పందం 45 ఏళ్ల పాటు అమలులో ఉండేలా ప్రభుత్వం కుదుర్చుకోనుంది. ప్రతి 15 ఏళ్లకు ఒక దశగా విమానాశ్రయాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తోంది. భవిష్యత్తులో ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి అయ్యే ఖర్చును కూడా ప్రయాణికుల రద్దీకి తగ్గట్టుగా మారుస్తారు.ప్రభుత్వం మూడు దశల్లో ఈ అభివృద్ధిని చేస్తుంది.

మొదటి 15 ఏళ్లలో ప్రయాణికుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుందని అంచనా.. రెండవ దశలో డిమాండ్ పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. మూడవ దశలో ప్రయాణికుల రద్దీ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రయాణికుల రద్దీ, కార్గోసేవలకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేసేలా ప్లాన్ చేశారు. ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్ నుంచి మొదట్లో ఎయిర్‌బస్‌ ఎ-320/ఎ-321 రకం మీడియం సైజు విమానాలు నడపాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.  దగదర్తిలో ప్రస్తుతం ఒక రన్‌వే మాత్రమే నిర్మాణం చేయనున్నారు.

నెల్లూరు జిల్లాలోని దగదర్తిలో విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి 2016లో అప్పటి తెలుగు దేశం ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు చేసింది. గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం టర్బో కన్సార్షియం ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ అనే సంస్థకు విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులను అప్పగించింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఆ సంస్థ ఒప్పందం నుంచి తప్పుకుంది. ఆ తర్వాత దగదర్తి బదులు ప్రకాశం జిల్లాలోని తెట్టు దగ్గర విమానాశ్రయం నిర్మించాలని భావించారు. కానీ గత ఐదేళ్లలో ఈ ప్రతిపాదనను పక్కన పెట్టారు.

ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం మళ్లీ అధికారంలోకి రావడంతో దగదర్తి విమానాశ్రయం నిర్మాణంపై దృష్టి పెట్టింది. దగదర్తిలో విమానాశ్రయం కోసం దాదాపు 1,300 ఎకరాల భూమిని సేకరించారు. ఈ ప్రాంతంలో విమానాశ్రయం నిర్మించడానికి కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ  నుంచి ప్రాథమిక అనుమతులు కూడా లభించాయి. రక్షణ శాఖ, హోంశాఖ అనుమతుల కోసం దరఖాస్తు చేశారు. పర్యావరణ, అటవీ శాఖల నుంచి 2017లోనే అనుమతులు వచ్చాయి.

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Nellore AirportNellore Airport WorksNellore worksnelloreAP New Airports

Trending News