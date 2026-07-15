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నెల్లూరు పీఎస్‌లో లాకప్ డెత్ కలకలం..  ఏడుకొండలు మృతిపై కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన!మనుబోలు పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఏం జరిగింది?

నెల్లూరు జిల్లాలోని మనుబోలు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకున్న లాక్ అప్ డెత్‌ ప్రస్తుతం స్థానికంగా పెద్ద కలకలం రేపుతోంది. ఈ ఘటనలో పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గ్రామానికి చెందిన 50 ఏళ్ల బొల్లి ఏడుకొండలు మృతి చెందారు. ఈ అకాల మృతితో బాధిత కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళనకు దిగారు. పోలీసులు ఏడుకొండలను లాక్ అప్‌లో ఉంచి చిత్రహింసలకు గురిచేసి చంపారని మృతుడి బంధువులు గట్టిగా ఆరోపిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 15, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:35 AM IST
నెల్లూరు పీఎస్‌లో లాకప్ డెత్ కలకలం..  ఏడుకొండలు మృతిపై కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన!మనుబోలు పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఏం జరిగింది?
Image Credit: Nellore Lockup Death Tension

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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నెల్లూరు పీఎస్‌లో లాకప్ డెత్ కలకలం..  ఏడుకొండలు మృతిపై కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన!మనుబోలు పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఏం జరిగింది?
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