Nellore Lockup Death Tension: ఒక దొంగతనం కేసులో అనుమానితుడిగా ఉన్న ఏడుకొండలు (50)అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందాడు. నెల్లూరు జిల్లా మనుబోలు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ విషాదకర ఘటన సంభవించింది. మనుబోలు మండలం చెరుకుముడి గ్రామానికి చెందిన ఏడుకొండలను నాలుగు రోజుల క్రితమే పోలీసులు ఒక చోరీ కేసులో విచారణ నిమిత్తం పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకువచ్చారు. గత ఐదు రోజులుగా ఏడుకొండలను పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఉంచి, పోలీసులు విచారణ పేరుతో తీవ్రంగా కొట్టడం వల్లే ఆయన మరణించారని మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఏడుకొండలు పోలీసుల అదుపులో ఉన్నారనే సమాచారాన్ని కూడా బంధువులకు కనీసం తెలియజేయలేదని వారు తీవ్రమైన ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అయితే, ఏడుకొండలు అకస్మాత్తుగా రాత్రి సమయంలో గూడూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మృతి చెందారని సమాచారం అందిందని, వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత ఆసుపత్రి సిబ్బంది మృతదేహాన్ని చూపించడానికి నిరాకరించడంతో వారు తీవ్రంగా వాపోయారు. ఏడుకొండలను పోలీసులు కొట్టి చంపారని ఆరోపిస్తూ బాధితులు నిరసన తెలుపుతున్నారు. పోలీసులు మృతుడిని కొట్టి చంపి, ఆ తర్వాత ఆసుపత్రికి తరలించారని అంటున్నారు. మృతుడు వైసిపి పార్టీ సానుభూతిపరుడిగా ఉన్నాడు. ఈ మృతిపై పోలీసులు ఎలాంటి స్పష్టమైన వివరణ ఇవ్వకపోవడంతో, ఇది ఖచ్చితంగా లాక్ అప్ మరణమేనని బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే, పోలీసుల విచారణ అనంతరం ఏడుకొండలు నిజంగానే లాక్ అప్లో ఉన్నారా లేదా అనే అంశంపై స్పష్టత తేలాల్సి ఉంది.
కొన్ని వార్తాపత్రికల నివేదికల ప్రకారం, చెరుకుముడి గ్రామానికి చెందిన బొల్లి ఏడుకొండలను పోలీసులు నాలుగు రోజుల క్రితం ఒక బంగారం దొంగతనం కేసులో అరెస్టు చేసి, విచారణ ముగించిన తర్వాత స్టేషన్ బయట వదిలిపెట్టారు. అయితే, మంగళవారం నాడు ఏడుకొండలు గ్రామంలోనే ఉన్నారని గ్రామస్తులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో, పోలీసులు ఆయనను తిరిగి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. స్టేషన్కు తీసుకెళ్లి ఆయనపై చితకబాదారు, ఆ దెబ్బల వల్లే ఆయన మరణించారని బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, బంధువులకు ముందే తెలియజేయకుండానే, మృతుడిని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గూడూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారనే వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, అసులు విషయం ఏడుకొండలు పోస్టుమార్టం, కేసు దర్యాప్తు అనంతరం తెలుస్తుంది.
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