  • Telugu News
  • ఏపీ
  Nellore Snake bite: నెల్లూరులో వింత ఘటన.. కాటేసిన పాముతో ఆస్పత్రికి వచ్చిన బాధితుడు.. ఏమైందంటే..?

Nellore Snake bite: నెల్లూరులో వింత ఘటన.. కాటేసిన పాముతో ఆస్పత్రికి వచ్చిన బాధితుడు.. ఏమైందంటే..?

Snake bites man in Nellore: కోవూరులో రక్త పింజరి వ్యక్తిని కాటువేసింది. దీంతో అతను భయంతో దాన్ని చంపేశాడు. ఆ తర్వాత నేరుగా దాన్ని పట్టుకుని స్థానికంగా ఉన్న ఆస్పత్రికి వచ్చాడు. అక్కడున్న వారు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 3, 2026, 04:46 PM IST
  • నెల్లురులో వ్యక్తిని కాటు వేసిన పాము..
  • భయపడిపోయిన వైద్యులు..

Nellore Snake bite: నెల్లూరులో వింత ఘటన.. కాటేసిన పాముతో ఆస్పత్రికి వచ్చిన బాధితుడు.. ఏమైందంటే..?

Nellore man walks into hospital with bitten snake: ఇటీవల పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అడవులకు, చెట్లు పొదలకు దగ్గరగా ఉండే చోట ఇవి ఎక్కువగా కన్పిస్తున్నాయి. బైక్ లు, కార్లలో, బూట్లలో, చల్లగా ఉండే ప్రదేశాల్లో పాములు, కొండ చిలువకు నక్కి ఉంటున్నాయి. దీంతో చాలా మంది జనాలు ఇటీవల పాములు, కొండ చిలువల దాడులతో తెగ భయపడిపోతున్నారు.  కొంత మంది పాములు కన్పిస్తే వాటితో ఫోటోలు , స్టంట్ లు చేయడం చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం పొరపాటున పాములు కాటు వేస్తే వాటిని చంపి వాటితో పాటు ఆస్పత్రికి వెళ్లి అక్కడి వారిని హడలెత్తిస్తున్నారు.ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ఏపీలోని నెల్లూరులో సంభవించింది.

నెల్లూరు జిల్లా కోవూరులో ఒక వింత ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. భగత్ సింగ్ కాలనీకి చెందిన వలీ అనే యువకుడు నిన్న‌ మధ్యాహ్నం భోజనం కోసం కోవూరులోని ఓ హోటల్‌కు వెళ్లాడు. అతను భోజనం చేస్తుండగా ఎలా వచ్చిందో కానీ.. ఒక  రక్తపింజరి పాము కాటు వేసింది. దీంతో వెంటనే అప్రమత్తమైన వలీ దాన్ని చంపేశాడు. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా చంపిన రక్త పింజరను తీసుకుని తీసుకుని నేరుగా కోవూరు ప్రభుత్వ ఆసుప‌త్రికి (సీహెచ్‌సీ) వెళ్లాడు.

Read more: Kavitha visits Tirumala: చంద్ర గ్రహణం తర్వాత తిరుమలకు కవిత.. అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో వెళ్లి స్వామి వారి దర్శనం..

అక్కడ రక్త పింజరతో సహా చూసిన వారు భయపడిపోయారు.ఆ తర్వాతర వెంటనే అతనికి చికిత్స అందించారు. అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం నెల్లూరుకు తరలించారు. తనను ఏ పాము కరిచిందో వైద్యులకు స్పష్టంగా చూపిస్తే, సరైన చికిత్స అందిస్తారనే ఉద్దేశంతోనే ఆ పామును వెంట తెచ్చినట్లు వ‌లీ ఆసుప‌త్రి సిబ్బందికి తెలిపాడు. మొత్తంగా ఈఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్‌గా మారింది. 

పాములతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని రాత్రిపూట నెల మీద పడుకొవద్దని పెద్దలు చెప్తుంటారు. అంతేకాకుండా ఎలుకలు ఇంట్లో లేకుండా చూసుకొవాలి. పొరపాటున ఎలుకలు పెరిగిపోతే అక్కడకు పాములు వస్తాయి. ఇళ్ల డోర్లకు రంధ్రాలు, కిటికిలు సరిగ్గా మూసి వేసి ఉండేలా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ఇంటి చుట్టుపక్కల గడ్డి, చెట్లు, చెత్తా చెదారం పేరుకుని పొకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. దీంతో కోబ్రాల ఎంట్రీని నిరోధించవచ్చు.

