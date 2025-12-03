Scrub typhus: ఈ పురుగు కుడితే మీ పని ఔట్.. పెరుగుతున్న స్క్రబ్ టైఫస్ కేసులు..

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను స్క్రబ్ టైఫస్ వణికిస్తోంది. మొన్న కాకినాడ… నేడు చిత్తూరు జిల్లాల్లో టైఫస్ కేసులు భారీగా పెరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గడిచిన ఏడు నెలలుగా ఈ కేసులు నమోదవుతుండగా, ఇప్పటివరకు 380కి పైగా పాజిటివ్ కేసులు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలోని మొత్తం కేసుల్లో చిత్తూరులోనే అత్యధికంగా కేసులు నమోదు కావడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. ఈ వ్యాధి సోకిన చాలా మంది రోగులు స్థానిక ఆసుపత్రుల్లో సరైన పరీక్షా సౌకర్యాలు, వైద్యం అందుబాటులో లేకపోవడంతో చికిత్స కోసం పొరుగు రాష్ట్రాలైన తమిళనాడు, కర్ణాటకలలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను ఆశ్రయిస్తున్నారు.
సరైన సమయంలో వ్యాధిని గుర్తించకపోవడం, చికిత్స ఆలస్యం కావడం వల్ల పరిస్థితి మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతుందని వైద్య నిపుణులు ఇప్పటికే హెచ్చరిస్తున్నారు. ఓరియంటియా సుత్సుగముషి బ్యాక్టీరియా ద్వారా స్క్రబ్ టైఫస్ సంక్రమిస్తుందని అధికారులు వెళ్లడించారు.
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
కీటకం కుట్టిన చోట నల్లటి మచ్చతోపాటు జ్వరం, తలనొప్పి, కండరాల నొప్పులు ఉంటే స్క్రబ్ టైఫస్గా అనుమానించాలని చెబుతున్నారు. ఎలుకలు సంచరించే ప్రదేశాల్లోని కీటకాలు కుడితే ఈ వ్యాధి వస్తుందంటున్నారు. పొలం పనులకు వెళ్లేవారు షూలు ధరించాలని, మంచాలు, పరుపులు, దిండ్లు వారానికి ఒకసారి శుభ్రం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.