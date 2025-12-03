English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ఏపీ
  • Scrub typhus: ఈ పురుగు కుడితే మీ పని ఔట్.. పెరుగుతున్న స్క్రబ్ టైఫస్ కేసులు..

Scrub typhus: ఈ పురుగు కుడితే మీ పని ఔట్.. పెరుగుతున్న స్క్రబ్ టైఫస్ కేసులు..

Scrub typhus New Virus: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను గత కొన్ని రోజులుగా వర్షాలు వణికిస్తున్నాయి. ఒక దాని తర్వాత మరొక తుపాను ఏపీ ప్రజలను వెంటాడుతుంది. అది మరకముందే ఏపీ వాసులను ఓ కొత్త వైరస్ వణికిస్తోంది. ఇది కుడితే అంతే సంగతులని చెబుతున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 3, 2025, 12:07 PM IST

Scrub typhus: ఈ పురుగు కుడితే మీ పని ఔట్.. పెరుగుతున్న స్క్రబ్ టైఫస్ కేసులు..

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను  స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ వణికిస్తోంది. మొన్న కాకినాడ… నేడు చిత్తూరు జిల్లాల్లో టైఫస్ కేసులు భారీగా పెరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గడిచిన ఏడు నెలలుగా ఈ కేసులు నమోదవుతుండగా, ఇప్పటివరకు 380కి పైగా పాజిటివ్ కేసులు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలోని మొత్తం కేసుల్లో చిత్తూరులోనే అత్యధికంగా కేసులు నమోదు కావడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. ఈ వ్యాధి సోకిన చాలా మంది రోగులు స్థానిక ఆసుపత్రుల్లో సరైన పరీక్షా సౌకర్యాలు, వైద్యం అందుబాటులో లేకపోవడంతో చికిత్స కోసం పొరుగు రాష్ట్రాలైన తమిళనాడు, కర్ణాటకలలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. 

సరైన సమయంలో వ్యాధిని గుర్తించకపోవడం, చికిత్స ఆలస్యం కావడం వల్ల పరిస్థితి మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతుందని వైద్య నిపుణులు ఇప్పటికే హెచ్చరిస్తున్నారు. ఓరియంటియా సుత్సుగముషి బ్యాక్టీరియా ద్వారా స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ సంక్రమిస్తుందని అధికారులు వెళ్లడించారు. 

కీటకం కుట్టిన చోట నల్లటి మచ్చతోపాటు జ్వరం, తలనొప్పి, కండరాల నొప్పులు ఉంటే స్క్రబ్‌ టైఫస్‌గా అనుమానించాలని చెబుతున్నారు. ఎలుకలు సంచరించే ప్రదేశాల్లోని కీటకాలు కుడితే ఈ వ్యాధి వస్తుందంటున్నారు. పొలం పనులకు వెళ్లేవారు షూలు ధరించాలని, మంచాలు, పరుపులు, దిండ్లు వారానికి ఒకసారి శుభ్రం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. 

Scrub Typhusscrub typhus VirsuAPscrub typhus testScrub typhus fever

