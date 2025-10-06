Steel Plant: విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ పటిష్టత.. పరిరక్షణకు చిత్తశుద్ధితో ఉన్నాం: సీఎం చంద్రబాబు

Steel Plant: విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే స్టీల్ ప్లాంట్ పటిష్టత.. పరిరక్షణకు తాము చిత్తశుద్ధితో ఉందని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. కేంద్ర సాయం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ప్లాంట్ ఉత్పత్తిలో గణనీయమైన పురోగతి వచ్చిందని ప్రకటించారు. స్టీల్ ప్లాంట్ను నష్టాల నుంచి బయటపడడానికి.. బలోపేతం చేయడానికి యాజమాన్యం, కార్మికులు, ఉద్యోగులు, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి పనిచేయాల్సి ఉందని గుర్తుచేశారు. కొంతకాలంగా తీసుకున్న చర్యలు, సమష్టి నిర్ణయాలు, సమన్వయంతో ప్లాంట్ మంచి ఫలితాలు సాధిస్తోందని వెల్లడించారు.
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ బలోపేతంపై అమరావతిలోని సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు, స్టీల్ ప్లాంట్ ఉన్నతాధికారులతో ఏడాది కాలంలో తీసుకున్న చర్యలను, వచ్చిన ఫలితాలను సమీక్షించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక ప్లాంట్ పరిరక్షణ కోసం కేంద్రం నుంచి ఆర్థిక సాయం వచ్చిందని అధికారులు వివరించారు. కూటమి ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలతో నాడు కేంద్రం ప్లాంట్ పరిరక్షణ కోసం రూ.11,440 కోట్ల సాయం అందించిందని గుర్తుచేశారు.
కేంద్రం ప్రకటించిన సహాయంలో మెజారిటీ మొత్తం ఇప్పటికే విడుదల కావడంతో ఆ నిధుల్ని వినియోగించి ప్లాంట్ను గాడిన పెట్టే పనులు చేపట్టినట్లు అధికారులు సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించారు. ఏడాది కాలంలో కేంద్ర సాయం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివిధ విభాగాల్లో అందిస్తున్న సహకారంతో ఉత్పత్తి సామర్థ్య గణనీయంగా పెరిగిందని వెల్లడించారు. గతేడాది సెప్టెంబర్లో ప్లాంట్ సామర్థ్యంలో 25 శాతం మాత్రమే ఉత్పత్తి జరగ్గా.. ఈ సెప్టెంబర్లో అది 79 శాతానికి చేరిందని తెలిపారు. ఇది మంచి పరిణామం అని దీన్ని మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్లాలని స్టీల్ ప్లాంట్ అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.
మూడో త్రైమాసికం ముగిసేలోగా స్టీల్ ప్లాంట్లో 92.5 శాతం ఉత్పత్తి సామర్థ్యానికి చేరుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. దీని కోసం అంతా ఐక్యంగా పనిచేయాలని చెప్పారు. స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణకు.. తిరిగి పూర్వవైభవం పొందేందుకు తాము పూర్తి సహకారం అందిస్తామని ప్రకటించారు. ప్లాంట్ పనితీరు, పురోగతిపై ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి సమీక్ష చేస్తామని స్టీల్ ప్లాంట్ అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. ప్రతినెలా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి స్థాయిలో స్టీల్ ప్లాంట్పై సమీక్ష చేయాలని ప్లాంట్ అధికారులకు సూచించారు. ఈ సమీక్ష సమావేశంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.విజయానంద్తో పాటు ఆర్ఐఎన్ఎల్ సీఎండీ అజిత్ కుమార్ సక్సేనా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టీల్ జాయింట్ సెక్రటరీ అబిజిత్ నరేంద్ర, డైరెక్టర్ జీవీఎన్ ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు.
