Steel Plant: విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ పటిష్టత.. పరిరక్షణకు చిత్తశుద్ధితో ఉన్నాం: సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu Says We Will Protect Steel Plant: కేంద్ర సాయం.. రాష్ట్ర సహకారంతో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ గాడీన పడుతోందని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. స్టీల్ ప్లాంట్ బలోపేతానికి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని.. గరిష్ట సామర్థ్యం సాధించాలని స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ యాజమాన్యానికి సూచించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 6, 2025, 10:34 PM IST

Steel Plant: విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ పటిష్టత.. పరిరక్షణకు తాము చిత్తశుద్ధితో ఉందని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. కేంద్ర సాయం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ప్లాంట్ ఉత్పత్తిలో గణనీయమైన పురోగతి వచ్చిందని ప్రకటించారు. స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ను నష్టాల నుంచి బయటపడడానికి.. బలోపేతం చేయడానికి యాజమాన్యం, కార్మికులు, ఉద్యోగులు, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి పనిచేయాల్సి ఉందని గుర్తుచేశారు. కొంతకాలంగా తీసుకున్న చర్యలు, సమష్టి నిర్ణయాలు, సమన్వయంతో ప్లాంట్ మంచి ఫలితాలు సాధిస్తోందని వెల్లడించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Vijay Devarakonda: షాకింగ్‌ ఘటన.. హీరో విజయ్ దేవరకొండకు రోడ్డు ప్రమాదం.. రష్మిక మందన్నా కన్నీళ్లు

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ బలోపేతంపై అమరావతిలోని సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు, స్టీల్ ప్లాంట్ ఉన్నతాధికారులతో ఏడాది కాలంలో తీసుకున్న చర్యలను, వచ్చిన ఫలితాలను సమీక్షించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక ప్లాంట్ పరిరక్షణ కోసం కేంద్రం నుంచి ఆర్థిక సాయం వచ్చిందని అధికారులు వివరించారు. కూటమి ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలతో నాడు కేంద్రం ప్లాంట్ పరిరక్షణ కోసం రూ.11,440 కోట్ల సాయం అందించిందని గుర్తుచేశారు.

Also Read: Jubilee Hills: తెలంగాణలో బిగ్ అప్డేట్.. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక షెడ్యూల్ విడుదల

కేంద్రం ప్రకటించిన సహాయంలో మెజారిటీ మొత్తం ఇప్పటికే విడుదల కావడంతో ఆ నిధుల్ని వినియోగించి ప్లాంట్‌ను గాడిన పెట్టే పనులు చేపట్టినట్లు అధికారులు సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించారు. ఏడాది కాలంలో కేంద్ర సాయం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివిధ విభాగాల్లో అందిస్తున్న సహకారంతో ఉత్పత్తి సామర్థ్య గణనీయంగా పెరిగిందని వెల్లడించారు. గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో ప్లాంట్ సామర్థ్యంలో 25 శాతం మాత్రమే ఉత్పత్తి జరగ్గా.. ఈ సెప్టెంబర్‌లో అది 79 శాతానికి చేరిందని తెలిపారు. ఇది మంచి పరిణామం అని దీన్ని మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్లాలని స్టీల్ ప్లాంట్ అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.

Also Read: DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. 10వ తేదీన డీఏ ప్రకటించే ఛాన్స్?

మూడో త్రైమాసికం ముగిసేలోగా స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో 92.5 శాతం ఉత్పత్తి సామర్థ్యానికి చేరుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. దీని కోసం అంతా ఐక్యంగా పనిచేయాలని చెప్పారు. స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణకు.. తిరిగి పూర్వవైభవం పొందేందుకు తాము పూర్తి సహకారం అందిస్తామని ప్రకటించారు. ప్లాంట్ పనితీరు, పురోగతిపై ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి సమీక్ష చేస్తామని స్టీల్ ప్లాంట్ అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. ప్రతినెలా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి స్థాయిలో స్టీల్‌ ప్లాంట్‌పై సమీక్ష చేయాలని ప్లాంట్ అధికారులకు సూచించారు. ఈ సమీక్ష సమావేశంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.విజయానంద్‌తో పాటు ఆర్ఐఎన్ఎల్ సీఎండీ అజిత్ కుమార్ సక్సేనా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టీల్ జాయింట్ సెక్రటరీ అబిజిత్ నరేంద్ర, డైరెక్టర్ జీవీఎన్ ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vizag Steel PlantchandrababuAmaravatiAndhra PradeshAP News

