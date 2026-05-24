/AP University Jobs: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. 1523 అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే!

Andhra Pradesh University Jobs: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. ఒకేసారి 1,523 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఏపీలోని పలు విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 1523 అధ్యాపక పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు అధికారికంగా నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ మొత్తం ఉద్యోగాల్లో 1,244 రెగ్యులర్ పోస్టులు కాగా, మిగిలిన 279 బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు జూన్ 8 లోపు అప్లయ్ చేసుకోండి.
ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పలు యూనివర్సిటీల్లో ఖాళీగా ఉన్న 1523 ప్రొఫెసర్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులను ప్రభుత్వం భర్తీ చేయనుంది. అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసే ప్రధాన విశ్వవిద్యాలయాలు.. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం, ఆర్జీయూకేటీ (RGUKT), జేఎన్టీయూ కాకినాడ, జేఎన్టీయూ అనంతపురం, ద్రవిడియన్, రాయలసీమ విశ్వవిద్యాలయాలు, శ్రీ కృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం, యోగి వేమన, ఆంధ్రకేసరి, అంబేద్కర్ విశ్వవిద్యాలయాలు, శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం, వైఎస్ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీ.
విద్యార్హతలు..
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ (PG) తో పాటు పీహెచ్డీ/సెట్/నెట్ (PhD/SET/NET) లలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
ఎంపిక విధానం..
పోస్టుల రకాన్ని బట్టి రాత పరీక్ష లేదంటే కొన్ని పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక జరుగుతుంది.
దరఖాస్తు విధానం..
ఆసక్తిగల అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ పద్ధతిలో మాత్రమే ఈ పోస్టులకు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు 2026 జూన్ 8ని చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు. పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్కి వెళ్లి నోటిఫికేషన్ను పరిశీలించవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook