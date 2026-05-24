AP University Jobs: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. 1523 అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే!

AP University Jobs: ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. రాష్ట్రంలోని పలు యూనివర్శిటీల్లో ఖాళీగా ఉన్న 1523 అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ మొత్తం ఉద్యోగాల్లో 1,244 రెగ్యులర్ పోస్టులు కాగా.. మిగిలిన 279 బ్యాక్‌లాగ్ పోస్టులు ఉన్నాయి. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు జూన్ 8 లోపు అప్లయ్ చేసుకోండి.
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 24, 2026, 07:57 PM IST|Updated: May 24, 2026, 07:57 PM IST
Image Credit: Notification Released To Fill 1523 Vacancies In Andhra Pradesh Universities (source-file)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

