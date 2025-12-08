English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
NTR: త్వరలో 1984 ఎన్టీఆర్ 'ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణోద్యమం సజీవ చరిత్ర' పుస్తకం ఆడియో..

NTR: ఎన్టీఆర్ ఈ పేరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓ సంచలనం. సినిమాల నుంచి రాజకీయాల్లో వెళ్లి పార్టీ పెట్టిన 9 నెలల్లో ముఖ్యమంత్రి అయి చరిత్ర సృష్టించిన ఒకే ఒక్కడు. ముఖ్యమంత్రి అయిన యేడాది తర్వాత 1984లో గుండె ఆపరేషన్ చేయించుకొని తిరిగొచ్చేలోపు కేంద్రం కుట్రపూరితంగా నాదెండ్ల భాస్కర్ రావును ముఖ్యమంత్రి చేసారు. ఆ నేపథ్యంలో జరిగిన సంఘటన నేపథ్యంలో ‘ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణోద్యమం సజీవ చరిత్ర’ పుస్తకం ఆడియోను తాజాగా విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 8, 2025, 09:40 PM IST

 ఎన్టీఆర్ లిటరేచర్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఇయర్ సెప్టెంబర్ 6న విజయవాడ లో ముఖ్యమంత్రి ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, త్రిపుర రాష్ట్ర గవర్నర ఇంద్రసేనారెడ్డి, అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు చేతుల మీదుగా విడుదల అయిన విక్రమ్ పూల రచించిన 1984: పరిరక్షణోద్యమం సజీవ చరిత్ర పుస్తకాన్ని ఆడియో రూపంలోకి తెస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ పుస్తకానికి లభించిన అపూర్వ ఆదరణ నేపథ్యంలో దీనికున్న చారిత్రక ప్రాముఖ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దీనిని ఆడియో రూపంలో తీసుకురాబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.  ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్లాది సంఖ్యలో ఉన్న తెలుగు ప్రజలకు చేరుతుందనే ఉద్దేశ్యంతో ప్రముఖ యాంకర్ శ్రీమతి గాయత్రి గాత్రధారణలో ఆడియో పుస్తకాన్ని అందిస్తున్నట్లుగా ఎన్టీఆర్ లిటరేచర్ కమిటీ చైర్మన్ టిడి జనార్దన్ తెలిపారు.

తాజాగా జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆడియో పుస్తకం టీజర్ ను ఎన్టీఆర్ తనయుడు నందమూరి రామకృష్ణ లాంఛ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కమిటీ చైర్మన్ టిడి జనార్దన్ మాట్లాడుతూ.. 1984 ఆగష్టు లో గుండె ఆపరేషన్ చేయించుకుని తిరిగొచ్చిన ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ ని నాటి కేంద్ర పాలకులు  కుట్రపన్ని పదవీచ్యుతుణ్ని చేసారు. ప్రజా బలంతో కాంగ్రెసేతర వ్యక్తుల సహకారంతో మహత్తరమైన ప్రజాస్వామ్య పోరాటం సాగించి కేంద్రం మెడలు వంచి తిరిగి ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్టించి చరిత్రను తిరిగరాసారు. 

అటువంటి ఉత్తేజకరమైన సంఘటనల సమాహారమైన విక్రమ్ పూల రచించిన సజీవ చరిత్ర పుస్తక ఆడియో రూపాన్ని డిసెంబర్ 13, 2025 హైదరాబాద్ లోని ఎన్టీఆర్ కూతురు..రాజమండ్రి పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీమతి పురందరేశ్వరి విడుదల చేస్తారని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పుస్తక రచయిత విక్రమ్ పూల, ఎన్టీఆర్ లిటరేచర్ కమిటీ సభ్యులు రామ్ మోహన్ రావు, ప్రొఫెసర్ వెంకట్, పర్వతనేని రాంబాబు,  మండవ సతీష్, బిక్కి కృష్ణ, ఆడియో పుస్తక పర్యవేక్షకులు సినీ నటుడు అశోక్ కుమార్, సంతోష్ కుమార్, కో ఆర్డినేటర్ విజయ్ భాస్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

NTRNTR Chief MinisterChief ministerNTR 1984 PoliticsNTR Biography

